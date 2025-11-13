Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Простая красота нетуристического городка Табор

Табор — это уникальный уголок, где время словно остановилось. Узкие улочки и аутентичные домики создают атмосферу покоя и уединения. Здесь нет обычной суеты туристов, что позволяет по-настоящему насладиться атмосферой старинного чешского города.

Прогулки по Табору

Гулять по Табору — настоящее удовольствие. Исследуйте его запутанные улочки, наслаждайтесь видами и впитывайте колорит. Каждая улочка расскажет свою историю, а старинные здания перенесут вас в прошлое.

Подземные лабиринты гуситов

Под городом находятся таинственные лабиринты, когда-то построенные гуситами. Эти уникальные подземелья хранят в себе множество историй и тайн. Вместе с ними вы сможете узнать, как складывалась судьба этого удивительного места.

Исторически подземелья использовались и как тюрьма для женщин, подвергшихся клевете. Эта страница истории добавляет глубину и значимость каждому шагу по лабиринтам.

Замок Звиков

Не обойдите стороной средневековый замок Звиков, который сохранился с эпохи готики. Этот величественный замок станет отличным дополнением к вашей экскурсии по Табору. Его архитектура и историческое значение пленят ваш взгляд и вдохновят на новые открытия.

Табор — это не просто город, а место, где история и традиции живут бок о бок с современностью. Отправляясь в эту поездку, вы получаете уникальную возможность прикоснуться к богатому наследию Чехии и насладиться атмосферой уюта и спокойствия.