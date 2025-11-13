Мои заказы

Город гуситов Табор и средневековый замок Звиков

Описание экскурсии

Простая красота нетуристического городка Табор

Табор — это уникальный уголок, где время словно остановилось. Узкие улочки и аутентичные домики создают атмосферу покоя и уединения. Здесь нет обычной суеты туристов, что позволяет по-настоящему насладиться атмосферой старинного чешского города.

Прогулки по Табору

Гулять по Табору — настоящее удовольствие. Исследуйте его запутанные улочки, наслаждайтесь видами и впитывайте колорит. Каждая улочка расскажет свою историю, а старинные здания перенесут вас в прошлое.

Подземные лабиринты гуситов

Под городом находятся таинственные лабиринты, когда-то построенные гуситами. Эти уникальные подземелья хранят в себе множество историй и тайн. Вместе с ними вы сможете узнать, как складывалась судьба этого удивительного места.

Исторически подземелья использовались и как тюрьма для женщин, подвергшихся клевете. Эта страница истории добавляет глубину и значимость каждому шагу по лабиринтам.

Замок Звиков

Не обойдите стороной средневековый замок Звиков, который сохранился с эпохи готики. Этот величественный замок станет отличным дополнением к вашей экскурсии по Табору. Его архитектура и историческое значение пленят ваш взгляд и вдохновят на новые открытия.

Табор — это не просто город, а место, где история и традиции живут бок о бок с современностью. Отправляясь в эту поездку, вы получаете уникальную возможность прикоснуться к богатому наследию Чехии и насладиться атмосферой уюта и спокойствия.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр города Табор
  • Подземелье гуситов
  • Музей гуситов (по желанию)
  • Замок Звиков
Что включено
  • Экскурсия, трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты - 4 евро
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

