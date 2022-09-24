Замок Штернберк и Вышеград

«Однажды в Страстную пятницу…» Этой преамбулой начинается экскурсия по замку Штернберк

«Однажды в Страстную пятницу…» Этой преамбулой начинается экскурсия по замку Штернберк.

Судя по его возрасту, кладов, повестей и баек там должно быть припасена тьма… Замок, называемый Чешским Штернберком, возник аккурат между Ледовым побоищем и Невской битвой. Его автором и вдохновителем был некий Здеслав из Девишова.
Замок Штернберк и Вышеград
Замок Штернберк и Вышеград
Замок Штернберк и Вышеград
Замок Штернберк и Вышеград
Замок Штернберк и Вышеград
Замок Штернберк и Вышеград

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Штернберк
  • Вышеград
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Описание

За восемьсот истёкших лет твердыня пережила тьму приключений и огромную кубатуру монтажно-демонтажных работ…
С боями продравшись через время, заматерев и разросшись, стоит он громадным мистическим валуном, служа верой и правдой потомкам того самого Здеслава.
В таких местах обязаны быть и черти, и клады, и легенды.
А потому рассказам о том, как однажды в Страстную пятницу отверзлись скалы и в реку высыпались золотые дукаты, верится само собой…
Однако большего числа преданий и небылиц, нежели на Вышеграде, найти ни в каких замках нельзя. Вышеград ими пропитан, как нуга цукатами.
Вся линейка былинных героев из старых чешских летописей разбросана по огромной Вышеградской скале. В каждой её каменной складке, в каждом её закутке непременно кто-нибудь да припрятан. Данная цитадель кишмя кишит всевозможными Бивоями с Горимирами и Цтирадами с Шарками…
Помимо страшилок и в замке и на Вышеграде есть много того, что наполняет историю не только фэнтезийной ветошью, но и прагматическим смыслом.
Помимо пейзажей, любви и исторических приключений в сегодняшней программе предусмотрен и гастрономический экстаз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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