За восемьсот истёкших лет твердыня пережила тьму приключений и огромную кубатуру монтажно-демонтажных работ…

С боями продравшись через время, заматерев и разросшись, стоит он громадным мистическим валуном, служа верой и правдой потомкам того самого Здеслава.

В таких местах обязаны быть и черти, и клады, и легенды.

А потому рассказам о том, как однажды в Страстную пятницу отверзлись скалы и в реку высыпались золотые дукаты, верится само собой…

Однако большего числа преданий и небылиц, нежели на Вышеграде, найти ни в каких замках нельзя. Вышеград ими пропитан, как нуга цукатами.

Вся линейка былинных героев из старых чешских летописей разбросана по огромной Вышеградской скале. В каждой её каменной складке, в каждом её закутке непременно кто-нибудь да припрятан. Данная цитадель кишмя кишит всевозможными Бивоями с Горимирами и Цтирадами с Шарками…

Помимо страшилок и в замке и на Вышеграде есть много того, что наполняет историю не только фэнтезийной ветошью, но и прагматическим смыслом.

Помимо пейзажей, любви и исторических приключений в сегодняшней программе предусмотрен и гастрономический экстаз.