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Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода

4.3
8 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вас ждет замок 🏰 Сихров, над которым больше тридцати лет работал известный резчик по дереву Петр Бушек.

Замок хранит множество легенд и здесь до сих пор происходит много загадочного.

Дальше вы приезжаете в город 🏙️ Турнов, где была открыта первая европейская ювелирная школа.

Город славится своими изделиями из граната — минерала красного цвета, который в Турнове обладает особо насыщенным оттенком.

Здесь же можно приобрести ювелирные украшения из граната практически по себестоимости.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €30 за человека

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Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода

Что вы увидите

  • Замок Сихров
  • Город Турнов
  • Музей чешского граната
Экскурсия Сихров-Турнов начинается с посещения замка Сихров, который находится недалеко от деревни Сихров в Либерецком крае Чехии. Он был основан в XVIII веке, и его часто называют резным чудом Чехии.
Известный резчик по дереву Петр Бушек работал над созданием интерьеров и мебели замка в течение 38 лет, и благодаря ему, этот замок 🏰 приобрел уникальное оформление внутренних помещений. Владельцами этого замка были представители французского дворянского рода Роганов — одного из самых знатных аристократических семей Франции, которые были вынуждены покинуть Францию после революции.
Как известно, французы - народ искушенный по части замковой архитектуры, и поэтому внешнее и внутреннее убранство замка Сихров отличается особым изяществом, гармоничностью и тонкостью вкуса. Скрипучая лестница с великолепной резьбой, коллекция антикварной мебели – одна из лучших в Чехии, богатая коллекция стеклянных и фарфоровых изделий, набор миниатюр XVI века является абсолютно уникальным. Одна из лучших в Европе портретных галерей, в которой находится самая крупная в Европе, за пределами Франции, коллекция французской портретной живописи. Библиотека замка содержит более полутора тысяч фолиантов, изданных в XVI-XVII веках, а также девять старинных рукописных книг.
Замок Сихров овеян тайнами и легендами о привидениях. Одна легенда гласит, например, что в его подвалах спрятаны несметные сокровища, принадлежавшие то ли Роганам, то ли предыдущим владельцам усадьбы, и их охраняет «Черная дама»- женщина, одетая в черное вдовье платье, возможно, Берта Роган. Она может возвращать на свои места предметы обстановки, которые кто-либо переложил или сдвинул.
А дальше мы едем в город 🏙️ Турнов, расположенный в живописных местах, который по праву называют «Чешским раем». Удивительный чешский городок находится в северной части страны, прямо на реке Йизера. Он был основан в середине XIII века Ярославом и Гавлом из рода Марквартиц и его история 📖 тесно связана со знаменитыми дворянскими родами, которые в его окрестностях построили свои резиденции, такие как, например, крепость Валдштейн(Valdštejn) или замок Грубый Рогозец (Hrubý Rohozec). С течением времени город становился важным центром торговли и ремёсел, а обработка драгоценных камней и уникальное производство ювелирных украшений из чешского граната прославили Турнов по всему миру. В 1884 году в городе была основана первая в Европе профессиональная ювелирная школа. Только в этих местах прекрасный драгоценный камень гранат бывает насыщенного красного цвета и украшает прекрасные ювелирные украшения, кольца, браслеты, серьги и броши, созданные руками ювелирных дел мастеров, которые можно здесь купить по себестоимости.
Город, построенный в духе готического урбанизма, где великолепная природа гармонично сочетается здесь с интересными и уникальными памятниками архитектуры, такими как ратуша, домики и церквушки, среди которых интересно побродить, окунувшись в атмосферу средневековья.

Город Турнов украшают такие достопримечательности 🏛️, как:

  • Костел Святого Франтишка Ассизского, расположенный на центральной площади города. Региональный музей 🖼 Чешского края, в котором можно увидеть коллекции редких минералов и горных пород, добытых в недрах земли Турнова.
  • Храм Святого Николая, 25-метровые башни, которые видны с любой точки Турнова и прочно слились с городским пейзажем.
  • Храм Рождения Девы Марии, который является самым большим неоготическим храмом во всей Европе.
  • Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе
  • услуги русскоязычного гида
  • радионаушники (для большой группы)
  • посещение музея чешского граната в Турнове
Что не входит
  • входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
  • трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • питание
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 Вацлавская площадь
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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8 отзывов оставили туристы

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