В Карлштейне вы сможете дотронуться до камня прошлого, окунуться в жизнь рыцарей и исследовать королевские залы.
Личные покои самого мудрого чешского правителя в истории страны расскажут о средневековых тайнах и святынях.
Вы удивитесь тому, какие отношения были у короля в спальне и как он по лицу мог определить искренность собеседника.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы посетите Императорский дворец, личные покои короля и часовню Святого Креста, где хранится самая большая коллекция средневековой живописи под золотыми сводами. Также я покажу вам портал перехода во времени в Музее восковых фигур. А духи и реальные персонажи расскажут легенды и историю всех чешских королей.
Вы узнаете:
- Почему королева не могла попасть в спальню короля
- Чем занималась королевская охрана
- Как в замке строили колодец, в котором не было воды
- Какая жена была любимой, а какая шла пешком из Праги, чтобы король выздоровел
- Какие драгоценности чуть не захватили шведы во время осады
- Какой клад был найден спустя 300 лет в стене замка
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Ford Tourneo Custom или Fiat
- Продолжительность экскурсии по замку — 55 минут
Дополнительные расходы
- Билет в замок Карлштейн — €12 для взрослых от 25 до 64 лет, €10 для студентов и пенсионеров 65+, €4 для детей с 6 до 17 лет
- Аудиогид (по желанию) — €6 и €20 залог
- Музей восковых фигур (по желанию) — €6 для взрослых, €4 для детей до 15 лет
- Обед — около €20
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 47 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой
