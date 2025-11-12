Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В Карлштейне вы сможете дотронуться до камня прошлого, окунуться в жизнь рыцарей и исследовать королевские залы.



Личные покои самого мудрого чешского правителя в истории страны расскажут о средневековых тайнах и святынях.



Вы удивитесь тому, какие отношения были у короля в спальне и как он по лицу мог определить искренность собеседника.