11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История и легенды Праги Вы посетите самый крупный в мире замковый комплекс Пражский Град — символ Чехии и резиденцию нынешнего президента. Зайдете в Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха, где проходили все коронации, и услышите самые занимательные легенды и факты чешской истории. А еще я покажу средневековую Золотую улочку, где алхимики искали философский камень, и раскрою секрет превращения ртути в золото.
На одном из красивейших мостов мира я покажу место, где можно загадать заветное желание. Далее проведу вас по Королевской дороге до Староместской площади, где почти 1000 лет назад находился оживленный рынок. А также расскажу историю создания астрономических часов, готического храма Девы Марии перед Тыном и барочного собора Святого Николая.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе метро Muzeum.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Фарида. Впервые посетив Прагу, я влюбилась в этот волшебный город. Чудеса ждали здесь меня на каждом шагу. 20 лет назад я переехала в Прагу на постоянное место жительства и стала изучать ее историю и легенды. Сейчас я лицензированный гид и знакомлю с этим очаровательным городом гостей со всего мира. Добро пожаловать!
Экскурсия очень понравилась, но ещё больше нам понравилась сама Фарида! Душевная, добрая, общительная. Помогала нам и до, и после экскурсии, писала советы о Праге. Жаль расставаться. Фарида, вы лучший гид в моей жизни, за все мои 22 посещенных страны. Благодарю!!!
Елена
7 марта 2020
Экскурсия замечательная! Впервые приехали в Прагу и сразу пошли на экскурсию, Фарида все очень интересно рассказывает и показывает, так что нам очень понравилось. Спасибо ей огромное
!!!
Anastasiya
5 марта 2020
Фарида прекрасный гид, с отличными знаниями истории и города! Благодаря ей мы посетили шикарнейшие смотровые площадки, о которых не встречали упоминания ни в одном путеводителе, послушали джазз, попробовали пиво со вкусом шоколада, и узнали множество локаций о других интересных местах Праги - всей этой информацией она поделилась с нами уже после основной экскурсии, да и вообще, была на связи на протяжении всего нашего трипа, за что ей отдельное спасибо! Всем рекомендуем Фариду для знакомства с городом!
Максим
15 февраля 2020
Большое Спасибо , Фарида! Было очень насыщенно и интересно! Замечательный маршрут, море маленьких секретов Праги и детальных исторических сведений. Еще раз, Большое спасибо!
Евгений
15 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, хорошо продуманный и интересный маршрут, очень доволен ,советую.
Дарья
1 февраля 2020
Прониклись мистической и прекрасной Прагой. Фарида оказалась именно тем гидом, который помог это раскрыть. Узнали много нового, затронули и древнюю историю и недавние времена. Получили советы на будущее. Отличное впечатление! Всем настоятельно рекомендую Фариду.
Георгий
20 января 2020
Отличная экскурсия!
Удобный маршрут через основный места Праги. Содержиние экскурсии удобное для восприятия, не перегружено историческими фактами и даёт направления для более детального последующего изучения при желании.
Прогулка вышла комфорной и полезной. Гид попутно посоветовала места, которые еще можно посетить из достопримечательностей и заведений города.
Татьяна
13 января 2020
В целом экскурсия понравилась.
Перед заказом экскурсии мы связались с Фаридой и спросили о возможности изменить маршрут, в связи с тем, что что в Пражском граде мы уже были. Благодарны ей, что она согласилась.
Но наверное поэтому маршрут был немного сбит.
Однако через час мы нашли понимание и в итоге впечатления получились очень положительные.
Фарида глубоко знает историю города и всесторонне подкована. Ни один вопрос не оставался без ответа.
Маргарита
3 января 2020
Очень чуткий, вежливый, спокойный и во всех отношениях приятный экскурсовод!! Фарида смогла заинтересовать и взрослых и двоих мальчиков 9 и 10 лет. Задержалась и завершила прекрасную экскурсию несмотря на необходимость накормить детей. Было просто замечательно, на следующий день прошли самостоятельно по всем рекомендованным Фаридой местам. Однозначно рекомендуем экскурсию!трипстером пользуемся не первый раз. Спасибо!!!
Юлия
1 января 2020
Душевная прогулка по самым интересным местам Праги !!! Советую всем )
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!