11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды Праги

Вы посетите самый крупный в мире замковый комплекс Пражский Град — символ Чехии и резиденцию нынешнего президента. Зайдете в Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха, где проходили все коронации, и услышите самые занимательные легенды и факты чешской истории. А еще я покажу средневековую Золотую улочку, где алхимики искали философский камень, и раскрою секрет превращения ртути в золото.

На одном из красивейших мостов мира я покажу место, где можно загадать заветное желание. Далее проведу вас по Королевской дороге до Староместской площади, где почти 1000 лет назад находился оживленный рынок. А также расскажу историю создания астрономических часов, готического храма Девы Марии перед Тыном и барочного собора Святого Николая.