11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прага, город с богатой историей и уникальной архитектурой, ждет вас в увлекательной индивидуальной экскурсии «Знакомьтесь, Прага».Вы погрузитесь в мир средневековых легенд, узнаете о стремлении короля Карла IV создать небесное отражение

Иерусалима на берегах Влтавы. Пражский Град, самый крупный замковый комплекс в мире, откроет перед вами свои тайны. В Кафедральном соборе Святых Вита, Вацлава и Войтеха вы почувствуете дух истории, где проходили коронации и зарождались легенды. Золотая улочка с ее алхимическими тайнами и секретами превращения ртути в золото не оставит вас равнодушными. На одном из самых красивых мостов мира вы сможете загадать заветное желание, а затем ваш путь пройдет по Королевской дороге до Староместской площади, где вас ждет история создания астрономических часов и великолепных соборов. Эта экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, позволяя вам насладиться красотой Праги без лишних забот

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Праге - летние месяцы, когда город оживает, и можно насладиться прогулками по историческим местам. В это время проводятся многочисленные фестивали и культурные мероприятия, что делает посещение особенно увлекательным.



Весной и осенью также приятно гулять по Праге, так как туристов меньше, и можно спокойно изучать достопримечательности, не отвлекаясь на толпы. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.