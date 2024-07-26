11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Прага, город с богатой историей и уникальной архитектурой, ждет вас в увлекательной индивидуальной экскурсии «Знакомьтесь, Прага».
Вы погрузитесь в мир средневековых легенд, узнаете о стремлении короля Карла IV создать небесное отражение читать дальшеуменьшить
Иерусалима на берегах Влтавы. Пражский Град, самый крупный замковый комплекс в мире, откроет перед вами свои тайны.
В Кафедральном соборе Святых Вита, Вацлава и Войтеха вы почувствуете дух истории, где проходили коронации и зарождались легенды.
Золотая улочка с ее алхимическими тайнами и секретами превращения ртути в золото не оставит вас равнодушными.
На одном из самых красивых мостов мира вы сможете загадать заветное желание, а затем ваш путь пройдет по Королевской дороге до Староместской площади, где вас ждет история создания астрономических часов и великолепных соборов.
Эта экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, позволяя вам насладиться красотой Праги без лишних забот
🏰 Увидеть Пражский Град - крупнейший замковый комплекс в мире
⛪ Посетить Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха
📜 Узнать занимательные легенды и факты чешской истории
🔮 Прогуляться по Золотой улочке и узнать секреты алхимиков
🌉 Загадать желание на одном из красивейших мостов мира
🕰️ Услышать историю создания астрономических часов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Праге - летние месяцы, когда город оживает, и можно насладиться прогулками по историческим местам. В это время проводятся многочисленные фестивали и культурные мероприятия, что делает посещение особенно увлекательным.
Весной и осенью также приятно гулять по Праге, так как туристов меньше, и можно спокойно изучать достопримечательности, не отвлекаясь на толпы. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пражский Град
Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха
Золотая улочка
Королевская дорога
Староместская площадь
Астрономические часы
Храм Девы Марии перед Тыном
Собор Святого Николая
Описание экскурсии
История и легенды Праги
Вы посетите самый крупный в мире замковый комплекс Пражский Град — символ Чехии и резиденцию нынешнего президента. Зайдете в Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха, где проходили все коронации, и услышите самые занимательные легенды и факты чешской истории. А еще я покажу средневековую Золотую улочку, где алхимики искали философский камень, и раскрою секрет превращения ртути в золото.
На одном из красивейших мостов мира я покажу место, где можно загадать заветное желание. Далее проведу вас по Королевской дороге до Староместской площади, где почти 1000 лет назад находился оживленный рынок. А также расскажу историю создания астрономических часов, готического храма Девы Марии перед Тыном и барочного собора Святого Николая.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Muzeum
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 146 туристов
Меня зовут Фарида. Впервые посетив Прагу, я влюбилась в этот волшебный город. Чудеса ждали здесь меня на каждом шагу. 20 лет назад я переехала в Прагу на постоянное место жительства и стала изучать ее историю и легенды. Сейчас я лицензированный гид и знакомлю с этим очаровательным городом гостей со всего мира. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Фарида очень приятный человек, после рабочего дня провела нам вечернюю прогулку по Праге, подстраиваясь под наши пожелания и потребности, сумела расположить всю нашу компанию из 8 человек к своей персоне и влюбила нас в Прагу) спасибо ещё раз огромное за столь теплый прием. С уважением от всей нашей семьи
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A
Anastasiya
Фарида прекрасный гид, с отличными знаниями истории и города! Благодаря ей мы посетили шикарнейшие смотровые площадки, о которых не встречали упоминания ни в одном путеводителе, послушали джазз, попробовали пиво со читать дальшеуменьшить
вкусом шоколада, и узнали множество локаций о других интересных местах Праги - всей этой информацией она поделилась с нами уже после основной экскурсии, да и вообще, была на связи на протяжении всего нашего трипа, за что ей отдельное спасибо! Всем рекомендуем Фариду для знакомства с городом!
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Маргарита
Очень чуткий, вежливый, спокойный и во всех отношениях приятный экскурсовод!! Фарида смогла заинтересовать и взрослых и двоих мальчиков 9 и 10 лет. Задержалась и завершила прекрасную экскурсию несмотря на необходимость накормить детей. Было просто замечательно, на следующий день прошли самостоятельно по всем рекомендованным Фаридой местам. Однозначно рекомендуем экскурсию! трипстером пользуемся не первый раз. Спасибо!!!
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А
Акиф
Экскурсия, проведенная нашим гидом, Фаридой ханум, была чудесной, яркой, насыщенной!!! Фарида ханум своим красочным, сочным, великолепным рассказом смогла влюбить нас в Прагу! Скажу вам по секрету, хотя отведенное на экскурсию время истекло, наш гид продолжал знакомить нас с Прагой. Нас было пять человек, моя семья. Так вот, Фарида ханум стала просто шестым членом нашей семьи! Спасибо за все это!!!
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Г
Георгий
Отличная экскурсия! Удобный маршрут через основный места Праги. Содержиние экскурсии удобное для восприятия, не перегружено историческими фактами и даёт направления для более детального последующего изучения при желании. Прогулка вышла комфорной и полезной. Гид попутно посоветовала места, которые еще можно посетить из достопримечательностей и заведений города.
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Анна
Экскурсия очень понравилась, но ещё больше нам понравилась сама Фарида! Душевная, добрая, общительная. Помогала нам и до, и после экскурсии, писала советы о Праге. Жаль расставаться. Фарида, вы лучший гид в моей жизни, за все мои 22 посещенных страны. Благодарю!!!