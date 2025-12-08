3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для трансфера и экскурсии по Праге. В это время город оживает, открываются террасы кафе, и можно в полной мере насладиться прогулками по историческим местам. Атмосфера в Праге в этот период особенно притягательна, что делает путешествие незабываемым. Весной и осенью также приятно посетить Прагу. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и более комфортными условиями для экскурсий. В это время можно избежать толп и насладиться уютом города.

Если вы в Праге проездом или только приехали, индивидуальный трансфер и экскурсия помогут вам за несколько часов добраться до исторического центра и увидеть главные достопримечательности. Русскоязычный водитель встретит вас в

аэропорту и доставит в центр города, где начнется экскурсия. Вы посетите Вацлавскую и Староместскую площади, Пражский Град, Лорету, Градчанскую площадь, остров Кампа и другие знаковые места. По окончании экскурсии вас ждет трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю. Также можно попробовать национальную кухню и чешское пиво

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

✈ Сопровождение из аэропорта и обратно

Водитель (русскоязычный) встретит вас в международном аэропорту им. Вацлава Гавела и на комфортабельном автомобиле примерно за 20-30 минут домчит вас до исторического центра на высоком холме (Градчаны), где мы с вами встретимся. А далее – самые интересные и значимые достопримечательности, потрясающие смотровые площадки, невероятно красивые фотографии и море эмоций. Я помогу вам быстро ориентироваться в городе и подскажу, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии вас будет ожидать трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю.

🚕 «Открыточные» виды Праги

Вы увидите главные площади города — Вацлавскую и Староместскую и древнюю резиденцию чешских князей — Пражский Град, уникальный архитектурный комплекс — Лорету, роскошную Градчанскую площадь, романтический остров Кампа. Полюбуетесь набережными реки Влтавы со смотровых площадок, почувствуете непередаваемую атмосферу подворья Страговского монастыря * и монастырской пивоварни, восхититесь роскошными садами и уникальными храмами. Визитные карточки Праги — кафедральный *собор Святого Вита, магический Карлов мост, знаменитые пражские куранты Орлой, храм Девы Марии перед Тыном не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Эти виды очаруют, и вам захочется вернуться сюда снова.

🍴 Кроме услады для глаз, по желанию, вас ждет ещё вкусная национальная кухня с настоящим чешским пивом!

Организационные детали

В стоимость программы включены:

— трансфер (из аэропорта к месту встречи и обратно в аэропорт) и транспортные расходы

— 4-х часовая обзорная пешеходная экскурсия