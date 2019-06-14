3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

✈ Сопровождение из аэропорта и обратно

Я встречу вас в аэропорту, и на комфортабельном автомобиле примерно за 40 минут мы доберёмся до исторического центра. Время в дороге за рассказами о Праге пролетит незаметно, а дальше вас ждут самые интересные и значимые достопримечательности, потрясающие смотровые площадки, невероятно красивые фотографии и море эмоций. Всего за несколько часов вы научитесь ориентироваться в городе и поймёте, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии я отвезу вас обратно в аэропорт или к вашему отелю.

🚕 «Открыточные» виды Праги

Вы увидите главные площади города — Вацлавскую и Староместскую и древнюю резиденцию чешских князей — Пражский Град, необычный Танцующий дом, крепость Вышеград и романтический остров Кампа. Полюбуетесь набережными реки Влтавы, Страговским монастырём и местной пивоварней, кафедральным собором св. Вита и Костёлом Девы Марии перед Тыном. Визитные карточки Праги — магический Карлов мост, церковь св. Николая, знаменитые пражские куранты Орлой и другие достопримечательности не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых — эти виды очаруют, и вам захочется вернуться сюда снова.

🍴 Кроме услады для глаз, вас ждет ещё вкусная национальная кухня с настоящим чешским пивом!