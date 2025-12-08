3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы

Погрузитесь в атмосферу Праги с индивидуальным трансфером и экскурсией. Узнайте город за несколько часов и насладитесь чешской кухней и пивом
Если вы в Праге проездом или только приехали, индивидуальный трансфер и экскурсия помогут вам за несколько часов добраться до исторического центра и увидеть главные достопримечательности. Русскоязычный водитель встретит вас в
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аэропорту и доставит в центр города, где начнется экскурсия.

Вы посетите Вацлавскую и Староместскую площади, Пражский Град, Лорету, Градчанскую площадь, остров Кампа и другие знаковые места. По окончании экскурсии вас ждет трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю. Также можно попробовать национальную кухню и чешское пиво

5
6 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • ✈ Индивидуальный трансфер из аэропорта и обратно
  • 🚕 Посещение главных достопримечательностей Праги
  • 📸 Потрясающие виды и фотосессии
  • 🍴 Возможность попробовать чешскую кухню и пиво
  • 🗺️ Гибкий маршрут по вашим пожеланиям

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для трансфера и экскурсии по Праге. В это время город оживает, открываются террасы кафе, и можно в полной мере насладиться прогулками по историческим местам. Атмосфера в Праге в этот период особенно притягательна, что делает путешествие незабываемым.

Весной и осенью также приятно посетить Прагу. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и более комфортными условиями для экскурсий. В это время можно избежать толп и насладиться уютом города.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Староместская площадь
  • Пражский Град
  • Лорета
  • Градчанская площадь
  • Остров Кампа
  • Кафедральный собор Святого Вита
  • Карлов мост
  • Куранты Орлой
  • Храм Девы Марии перед Тыном

Описание трансфер

Сопровождение из аэропорта и обратно
Водитель (русскоязычный) встретит вас в международном аэропорту им. Вацлава Гавела и на комфортабельном автомобиле примерно за 20-30 минут домчит вас до исторического центра на высоком холме (Градчаны), где мы с вами встретимся. А далее – самые интересные и значимые достопримечательности, потрясающие смотровые площадки, невероятно красивые фотографии и море эмоций. Я помогу вам быстро ориентироваться в городе и подскажу, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии вас будет ожидать трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю.

🚕 «Открыточные» виды Праги
Вы увидите главные площади города — Вацлавскую и Староместскую и древнюю резиденцию чешских князей — Пражский Град, уникальный архитектурный комплекс — Лорету, роскошную Градчанскую площадь, романтический остров Кампа. Полюбуетесь набережными реки Влтавы со смотровых площадок, почувствуете непередаваемую атмосферу подворья Страговского монастыря * и монастырской пивоварни, восхититесь роскошными садами и уникальными храмами. Визитные карточки Праги — кафедральный *собор Святого Вита, магический Карлов мост, знаменитые пражские куранты Орлой, храм Девы Марии перед Тыном не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Эти виды очаруют, и вам захочется вернуться сюда снова.

🍴 Кроме услады для глаз, по желанию, вас ждет ещё вкусная национальная кухня с настоящим чешским пивом!

Организационные детали

  • В стоимость программы включены:

— трансфер (из аэропорта к месту встречи и обратно в аэропорт) и транспортные расходы
— 4-х часовая обзорная пешеходная экскурсия

  • Обед в чешском ресторанчике (при желании) оплачивается дополнительно
  • Маршрут можем скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2584 туристов
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю
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в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
Огромная благодарность Ольге за чудесную экскурсию по Праге! Мы остались в полном восторге. Прогулка получилась лёгкой, познавательной и очень вдохновляющей, а также транспортная часть была организована идеально!
Ольга создаёт ту самую
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атмосферу, когда слушать — одно удовольствие: важные исторические моменты переплетаются с живыми деталями, и город раскрывается по-настоящему.
Мы провели прекрасное время и будем с большим теплом вспоминать этот день. Спасибо от души! 🌟

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Г
Добрый день!
Были на экскурсии 27 апреля 2025 года. Ольга- отличный гид, мастер своего любимого дела! С первых минут нашей встречи, мы поняли, что правильно выбрали этого специалиста! Материал грамотно преподносит,
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интересно слушать, локации удивительные! Ольга не только высококлассный специалист, но и человек с большой душой. Спасибо Вам, Ольга за всё время, проведённое вместе! Начиная со встречи с аэропорта (минивен с Алексеем), чудесный завтрак, замечательная экскурсия, Ваши советы и рекомендации по ресторанам, магазинам, проводы в аэропорт- это бесценно для нас!
Здоровья Вам, Ольга!, успехов во всем, благополучия, новых интересных идей и отличного настроения!!!
Спасибо огромное Вам! 🥰 Галина, Иван, Екатерина

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Ф
Экскурсовод профессионал, экскурсия замечательная, очень рекомендую
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И
Очень хорошая экскурсия! Прилетели в Прагу утром, пока ждали заселения в гостиницу познакомились со всеми достопримечательностями. ольга очень хороший экскурсовод. Спасибо большое.
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М
Спасибо большое, очень хороший и удобный формат познакомиться с городом во время пересадки. Спасибо гиду, Обязательн вернусь в Прагу для более детального знакомства.
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А
Исключительно рекомендую. И оцените Прагу, и решите вопрос с трансфером в незнакомом городе)
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Входит в следующие категории Праги

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