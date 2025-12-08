3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Погрузитесь в атмосферу Праги с индивидуальным трансфером и экскурсией. Узнайте город за несколько часов и насладитесь чешской кухней и пивом
Если вы в Праге проездом или только приехали, индивидуальный трансфер и экскурсия помогут вам за несколько часов добраться до исторического центра и увидеть главные достопримечательности. Русскоязычный водитель встретит вас в читать дальшеуменьшить
аэропорту и доставит в центр города, где начнется экскурсия.
Вы посетите Вацлавскую и Староместскую площади, Пражский Град, Лорету, Градчанскую площадь, остров Кампа и другие знаковые места. По окончании экскурсии вас ждет трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю. Также можно попробовать национальную кухню и чешское пиво
Летние месяцы идеально подходят для трансфера и экскурсии по Праге. В это время город оживает, открываются террасы кафе, и можно в полной мере насладиться прогулками по историческим местам. Атмосфера в Праге в этот период особенно притягательна, что делает путешествие незабываемым.
Весной и осенью также приятно посетить Прагу. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и более комфортными условиями для экскурсий. В это время можно избежать толп и насладиться уютом города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вацлавская площадь
Староместская площадь
Пражский Град
Лорета
Градчанская площадь
Остров Кампа
Кафедральный собор Святого Вита
Карлов мост
Куранты Орлой
Храм Девы Марии перед Тыном
Описание трансфер
✈ Сопровождение из аэропорта и обратно Водитель (русскоязычный) встретит вас в международном аэропорту им. Вацлава Гавела и на комфортабельном автомобиле примерно за 20-30 минут домчит вас до исторического центра на высоком холме (Градчаны), где мы с вами встретимся. А далее – самые интересные и значимые достопримечательности, потрясающие смотровые площадки, невероятно красивые фотографии и море эмоций. Я помогу вам быстро ориентироваться в городе и подскажу, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии вас будет ожидать трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю.
🚕 «Открыточные» виды Праги Вы увидите главные площади города — Вацлавскую и Староместскую и древнюю резиденцию чешских князей — Пражский Град, уникальный архитектурный комплекс — Лорету, роскошную Градчанскую площадь, романтический остров Кампа. Полюбуетесь набережными реки Влтавы со смотровых площадок, почувствуете непередаваемую атмосферу подворья Страговского монастыря * и монастырской пивоварни, восхититесь роскошными садами и уникальными храмами. Визитные карточки Праги — кафедральный *собор Святого Вита, магический Карлов мост, знаменитые пражские куранты Орлой, храм Девы Марии перед Тыном не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Эти виды очаруют, и вам захочется вернуться сюда снова.
🍴 Кроме услады для глаз, по желанию, вас ждет ещё вкусная национальная кухня с настоящим чешским пивом!
Организационные детали
В стоимость программы включены:
— трансфер (из аэропорта к месту встречи и обратно в аэропорт) и транспортные расходы — 4-х часовая обзорная пешеходная экскурсия
Обед в чешском ресторанчике (при желании) оплачивается дополнительно
Маршрут можем скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2584 туристов
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю читать дальшеуменьшить
в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Огромная благодарность Ольге за чудесную экскурсию по Праге! Мы остались в полном восторге. Прогулка получилась лёгкой, познавательной и очень вдохновляющей, а также транспортная часть была организована идеально! Ольга создаёт ту самую читать дальшеуменьшить
атмосферу, когда слушать — одно удовольствие: важные исторические моменты переплетаются с живыми деталями, и город раскрывается по-настоящему. Мы провели прекрасное время и будем с большим теплом вспоминать этот день. Спасибо от души! 🌟
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Г
Галина
Добрый день! Были на экскурсии 27 апреля 2025 года. Ольга- отличный гид, мастер своего любимого дела! С первых минут нашей встречи, мы поняли, что правильно выбрали этого специалиста! Материал грамотно преподносит, читать дальшеуменьшить
интересно слушать, локации удивительные! Ольга не только высококлассный специалист, но и человек с большой душой. Спасибо Вам, Ольга за всё время, проведённое вместе! Начиная со встречи с аэропорта (минивен с Алексеем), чудесный завтрак, замечательная экскурсия, Ваши советы и рекомендации по ресторанам, магазинам, проводы в аэропорт- это бесценно для нас! Здоровья Вам, Ольга!, успехов во всем, благополучия, новых интересных идей и отличного настроения!!! Спасибо огромное Вам! 🥰 Галина, Иван, Екатерина
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Ф
Федотова
Экскурсовод профессионал, экскурсия замечательная, очень рекомендую
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И
Ирина
Очень хорошая экскурсия! Прилетели в Прагу утром, пока ждали заселения в гостиницу познакомились со всеми достопримечательностями. ольга очень хороший экскурсовод. Спасибо большое.
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М
Мира
Спасибо большое, очень хороший и удобный формат познакомиться с городом во время пересадки. Спасибо гиду, Обязательн вернусь в Прагу для более детального знакомства.
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А
Анатолий
Исключительно рекомендую. И оцените Прагу, и решите вопрос с трансфером в незнакомом городе)
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