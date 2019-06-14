3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами

Ольга
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Ольга – ваш гид
Если вы в Праге проездом или только приехали и хотите сразу ухватить суть города, то я помогу вам успеть всё за несколько часов: добраться до исторического центра и посмотреть на главные достопримечательности, поменять деньги, попробовать местную кухню и, конечно, свежесваренное пиво.

Доверьтесь мне, и чешская красавица проявит своё радушие.

А у вас, несмотря на насыщенную программу, останется радостное впечатление, что знакомство с Прагой прошло как следует, а не впопыхах.
195 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия.
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы

Что вас ожидает

Сопровождение из аэропорта и обратно
Я встречу вас в аэропорту, и на комфортабельном автомобиле примерно за 40 минут мы доберёмся до исторического центра. Время в дороге за рассказами о Праге пролетит незаметно, а дальше вас ждут самые интересные и значимые достопримечательности, потрясающие смотровые площадки, невероятно красивые фотографии и море эмоций. Всего за несколько часов вы научитесь ориентироваться в городе и поймёте, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии я отвезу вас обратно в аэропорт или к вашему отелю.

🚕 «Открыточные» виды Праги
Вы увидите главные площади города — Вацлавскую и Староместскую и древнюю резиденцию чешских князей — Пражский Град, необычный Танцующий дом, крепость Вышеград и романтический остров Кампа. Полюбуетесь набережными реки Влтавы, Страговским монастырём и местной пивоварней, кафедральным собором св. Вита и Костёлом Девы Марии перед Тыном. Визитные карточки Праги — магический Карлов мост, церковь св. Николая, знаменитые пражские куранты Орлой и другие достопримечательности не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых — эти виды очаруют, и вам захочется вернуться сюда снова.

🍴 Кроме услады для глаз, вас ждет ещё вкусная национальная кухня с настоящим чешским пивом!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер и транспортные расходы
  • Входные билеты и обед оплачиваются дополнительно
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 июня 2019
Спасибо большое, очень хороший и удобный формат познакомиться с городом во время пересадки. Спасибо гиду, Обязательн вернусь в Прагу для более детального знакомства.
16 марта 2019
Исключительно рекомендую. И оцените Прагу, и решите вопрос с трансфером в незнакомом городе )
1 октября 2018
Очень хорошая экскурсия! Прилетели в Прагу утром, пока ждали заселения в гостиницу познакомились со всеми достопримечательностями. ольга очень хороший экскурсовод. Спасибо большое.

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