Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! На экскурсию требуется обязательно взять с собой загран паспорт и медицинскую страховку.
4.44
25 отзывов
Что вас ожидает:
Чумная колонна,Колоннады,Гейзер, Храм Марии Магдалины
Пивоваренный завод Крушовице
Описание экскурсии
Живописная местность на территории современных Карловых Вар когда-то просто не могла не приглянуться Карлу VI во время охоты на оленей. Он знал, что город будет. И город стал. Известные своими термальными источниками, лечебными водами, атмосферой умиротворения и спокойствия, Карловы Вары привлекли за свою историю множество известных людей со всего мира, среди которых, к примеру, Николай Васильевич Гоголь или близкий друг Пушкина, русский поэт князь Вяземский Пётр Андреевич.
После бархатной революции 1989 года город стал активно развиваться, инфраструктура достигла уровня мировых топ-курортов. Сегодня в городе 12 целебных источников. В шутку, правда, выделяют еще и мистический 13-ый. Под этим названием здесь известен местный ликер Бехеровка.
Вы узнаете «историю успеха» бренда карловарской лечебной воды, выписывают которую пациентам с заболеванием кишечника, желудка или нарушенным обменом веществ. Впрочем, полезна эта вода абсолютно любому человеку! Естественно, подобный курорт со множеством именитых гостей не могли обойти стороной многочисленные курьезы – этими историями с Вами также с удовольствием поделится наш профессиональный гид. Созерцание живописной местности и прогулка по городу с его необыкновенными улочками, создающими неповторимую атмосферу, дополнят Ваше впечатление.
Все, кто приезжал хоть раз в Карловы Вары, обязательно хотели сюда вернуться. И возвращались. Поддайтесь и Вы чарам прекрасного чешского города!
Свободное время в Карловых Варах – 3 часа.
По дороге мы посещаем пивоваренный завод Крушовице (экскурсия по заводу включает в себя дегустацию трех сортов пива и небольшой сувенир на память с символикой завода).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Чумная колонна,Колоннады,Гейзер, Храм Марии Магдалины
Пивоваренный завод Крушовице
Что не входит в цену
Входной билет в пивовар Крушовице (оплата на месте)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Праге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
13 янв 2020
Очень рекомендую посетить Карловы Вары! Это место осталось в моем сердце навсегда! Дорога занимает около 2 часов. За это время гид расскажет интересную и непростую историю образования этого города-курорта. Красивая читать дальше
природа, потрясающий воздух, игрушечные домики-отели, разные эпохи - это просто сказка. А еще нам очень повезло с гидом - Александрой! Также берите с собой кроны, евро - здесь можно и нужно тратиться) сувениры, вафли, косметика.
А
Анна
4 авг 2019
Экскурсия в Карловы Вары понравилась, интересный рассказ о городе. Небольшой уютный городок, сказочные домики, полезные источники с минеральной водой, стоит посетить магазины (можно найти интересные вещи, которых нет в Праге). Мне понравилось, что это одно из немногих экскурсионных агенств, где не предлагают перед Карловыми Варами посещать пивной завод.
Л
Лилия
31 июля 2019
Карловы вары обязательно к посещению. Свободное время 3-4 часа - просто здорово! Достаточно, чтобы всё обойти и купить (косметика, Бехеровка)
Ж
Жанна
28 июля 2019
Отлично организованная экскурсия. Все было четко и вовремя. У нас был гид Илья,который ненавязчиво и с чувством юмора поведал о истории Карловых Вар. Было познавательно и интересно. Спасибо.
A
Anna
19 июля 2019
Ездили на экскурсию с детьми 12 и 14 лет. Все было организовано и продумано Тез-туром. По дороге в Карловы Вары экскурсовод интересно рассказывала про историю этого города и о сопутствующих читать дальше
моментах. В самим Варах экскурсовод показала и рассказала о всех значимых местах и постройках, дала рекомендации по ресторанам и магазинам с Карловарской косметикой и кремами. Было достаточно свободного времени чтобы прогуляться, пообедать и купить сувениры. Цены на сувениры в Карловых Варах примерно в два раза ниже чем в Праге
I
Inna
29 июня 2019
Прекрасно организованная экскурсия! Замечательный гид Виктория сдела экскурсию незабываемой! Много информации, доступно преподносится. Виктория не только провела и показала самые интересные места но и дала советы что можно сделать в свободное читать дальше
время, позаботилась об удобстве группы в течение всего дня. Ответила на множество вопросов. Очень знающий и интересный рассказчик! Нам посчастливилось быть на 3х экскурсиях с Викторией и каждый раз она удивляла обширными знаниями и умением заинтересовать всех участников экскурсии. Большое спасибо, Виктория, за прекрасные экскурсии!
В
Василий
8 апр 2019
Приятная поездка, с приятным экскурсоводом. Однако, на ней вы скорее получите понимание о жизни чехов, истории возникновения Карловых Вар. Однако есть альтернатива - поездка на обычном автобусе. Но выбирать исключительно вам: если поедете с экскурсией, то конечно не пожалеет, но если поедете сами, то тоже не пожалеете.
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larisa
11 мар 2019
Карловы Вары - очень красивый город, в который хочется приезжать, чтобы отдохнуть душой и подлечиться. Но вот экскурсовод слабый,слушать было не интересно, боюсь ошибиться, имя не помню. Времени для самостоятельной читать дальше
прогулки по городу было очень много, хотя обычно его и не хватает. Очень жаль, что эта поездка не включила посещение по дороге завода Крушовице (в других экскурсиях этот заезд был предусмотрен).
Т
Татьяна
15 янв 2019
Добрый день! Впечатление о экскурсии двоякое. Первое, мы хотели посмотреть Карловы Вары и мы их увидели. Довезли в автобусе с комфортом. Экскурсовод Алена интересно вела рассказ. Организовано было все четко. Второе, читать дальше
уже на месте, в самом городке, на наш взгляд было скучно, было очень много свободного времени 3,5 часа, в зимнее время особо нечем было заняться, особенно для тех кому не нужны походы по магазинам.
Ш
Шамиль
2 янв 2019
21 декабря шел дождь и, возможно, это несколько повлияло на общие впечатления. Из минусов - маленький и тесный автобус. Вероятно, для дальней поездки можно было бы арендовать стандартный вариант. Сама читать дальше
экскурсия, в целом, неплохая. Но, возможно, имело бы смысл дать больше рассказать об истории местности и города. В общем, если бы не фуникулер и прекрасный вид с вершины, а также прекрасное меню ресторана Диана, впечатление было бы смазано:) Тем, кто не был, стоит посетить.
А
Александра
17 дек 2018
Очень приятный город, замечательный экскурсовод. Все понравилось.
Н
Наталья
13 дек 2018
Экскурсовод Ирина постаралась сделать экскурсию насыщенной и полной впечатлений,хотя погода всячески этому мешала. Если хотите купить фирменные вафли и бехеровку, то сделайте это в начале пути к источникам, в фирменных палатках. в других местах будет дороже.
Т
Татьяна
19 ноя 2018
Замечательный гид! Все очень интересно рассказала и показала нам!
л
лидия
28 окт 2018
интересная экскурсия
А
Александр
3 авг 2018
Замечательная экскурсия. Карловы Вары - чудесный город, в который хочется приезжать, чтобы отдохнуть душой и подлечиться. Хотелось бы иметь больше свободного времени.