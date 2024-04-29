1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
«Итак, в ходе нашего путешествия я не только дам вам рекомендации по дегустации пива и знакомству с традиционными пивными закусками, но и расскажу много интересных фактов о пиве»
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
90€72 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
«Прогулка по городу Брно и дегустация вина»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По Праге с бокалом вина
Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия
Начало: Вацлавская площадь
«Винные дегустации в сердце Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: замок Мельник — 5 €/чел»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
«Дегустация самых знаменитых сортов»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Карловы Вары
«По дороге мы посещаем пивоваренный завод Крушовице (экскурсия по заводу включает в себя дегустацию трех сортов пива и небольшой сувенир на память с символикой завода)»
Расписание: Четверг в 08:30
от €50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«Дегустация сладостей не входит в стоимость экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«Пройдетесь по пивным подвалам, где вас ждет дегустация уникального пива, которое можно попробовать только там, глубоко под землей, прямо из дубовой бочки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 апреля 2024Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.
- ММария25 апреля 2024Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!
- ООксана22 апреля 2024Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)
- ДДанияр15 апреля 2024Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.
- EEvgeniia9 марта 2024Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
- ЮЮлия5 января 2024Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива
- vvalentina26 декабря 2023Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.
- ННина1 октября 2023Благодарю Наталью за прекрасную экскурсию. Так много разных мест не видных глазу. Очень интересные места, прекрасное знание города и истории. В восторге ❤️
- RRita18 сентября 2023Мне очень понравилась экскурсия, лёгкая познавательная. Рекомендую
- ААндрей28 июля 2023Все було чудово! Відвідали три винотеки, скуштували різні сорти чеських вин… Знаємо тепер як і які саме чеськи вина обирати… "Коні п'яні, хлопці запряжені" 😁😁😁
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Дегустационные туры»
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