читать дальше

Хочу сразу уточнить, что маршрут экскурсии был изменен полностью, по моей просьбе. Евгений пошел нам на встречу и провел экскурсию по одному из своих роликов в YouTube. Эмоции и удовлетворение превзошли все наши ожидания. Это было потрясающе! Экскурсовод, пивоварни, пивные, пиво были на высшем уровне (добавлю, что я Праге 10 раз). А наша дружеская беседа привнесла в мои познания о Праге, о пиве, о стране множество открытий и интересных фактов. Рекомендую Евгения как одного из лучших экскурсоводов из свой практики. Уверен, что и все остальные экскурсии этого замечательного гида принесут вам не меньше восторженных эмоций, которые получил я и мой друг. Спасибо огромное!!!