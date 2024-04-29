Дегустации на экскурсиях в Праге – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Праге на русском языке, цены от €50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Традиции старинных пражских пивоварен
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
«Итак, в ходе нашего путешествия я не только дам вам рекомендации по дегустации пива и знакомству с традиционными пивными закусками, но и расскажу много интересных фактов о пиве»
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
9072 за всё до 5 чел.
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
«Прогулка по городу Брно и дегустация вина»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
По Праге с бокалом вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
По Праге с бокалом вина
Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия
Начало: Вацлавская площадь
«Винные дегустации в сердце Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 4 чел.
Прогулка по лучшим пивоварням Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
106 отзывов
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 6 чел.
К Мельнику из Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: замок Мельник — 5 €/чел»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 6 чел.
Пивной Гранд Тур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
«Дегустация самых знаменитых сортов»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
120 за всё до 8 чел.
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.
Карловы Вары
Групповая
10 часов
25 отзывов
Карловы Вары
«По дороге мы посещаем пивоваренный завод Крушовице (экскурсия по заводу включает в себя дегустацию трех сортов пива и небольшой сувенир на память с символикой завода)»
Расписание: Четверг в 08:30
от 50 за человека
Сладкая жизнь Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«Дегустация сладостей не входит в стоимость экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99 за всё до 4 чел.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«Пройдетесь по пивным подвалам, где вас ждет дегустация уникального пива, которое можно попробовать только там, глубоко под землей, прямо из дубовой бочки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей.
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    Хочу сразу уточнить, что маршрут экскурсии был изменен полностью, по моей просьбе. Евгений пошел нам на встречу и провел экскурсию по одному из своих роликов в YouTube. Эмоции и удовлетворение превзошли все наши ожидания. Это было потрясающе! Экскурсовод, пивоварни, пивные, пиво были на высшем уровне (добавлю, что я Праге 10 раз). А наша дружеская беседа привнесла в мои познания о Праге, о пиве, о стране множество открытий и интересных фактов. Рекомендую Евгения как одного из лучших экскурсоводов из свой практики. Уверен, что и все остальные экскурсии этого замечательного гида принесут вам не меньше восторженных эмоций, которые получил я и мой друг. Спасибо огромное!!!

    Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старыхРассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Спасибо Евгений! Все понравилось! Всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    22 апреля 2024
    Прогулка по лучшим пивоварням Праги
    Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)
  • Д
    Данияр
    15 апреля 2024
    Традиции старинных пражских пивоварен
    Евгений отличный рассказчик, не надо выпытывать информацию, всё время что то рассказывает), как и положено хорошему экскурсоводу.
  • E
    Evgeniia
    9 марта 2024
    Прогулка по лучшим пивоварням Праги
    Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
    Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
  • Ю
    Юлия
    5 января 2024
    Прогулка по лучшим пивоварням Праги
    Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива
    Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива
  • v
    valentina
    26 декабря 2023
    Прага по нехоженым тропам
    Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.
  • Н
    Нина
    1 октября 2023
    Прага по нехоженым тропам
    Благодарю Наталью за прекрасную экскурсию. Так много разных мест не видных глазу. Очень интересные места, прекрасное знание города и истории. В восторге ❤️
  • R
    Rita
    18 сентября 2023
    В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
    Мне очень понравилась экскурсия, лёгкая познавательная. Рекомендую
  • А
    Андрей
    28 июля 2023
    По Праге с бокалом вина
    Все було чудово! Відвідали три винотеки, скуштували різні сорти чеських вин… Знаємо тепер як і які саме чеськи вина обирати… "Коні п'яні, хлопці запряжені" 😁😁😁

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Дегустационные туры»

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  1. Традиции старинных пражских пивоварен
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  3. По Праге с бокалом вина
  4. Прогулка по лучшим пивоварням Праги
  5. К Мельнику из Праги
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  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 50 до 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 211 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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