6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века

Надежда
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Надежда – ваш гид
О, великолепные Карловы Вары! Окутанные клубами пара над горячими источниками, напоенные ароматами карловарских вафель и таинством курортных романов.

Приглашаю вас на всемирно известный курорт!
€351
316 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча ресепшн отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет

«Знаете ли вы, господа, что такое курорт? Курорт состоит из следующих элементов: доктора, воды, больного и музыки. Вода течет из крана в стакан или ванну. Доктор получает деньги и делает умное лицо. Больной поддерживает докторское существование. Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился. Все вместе взятое, в определенных дозах образует гармоничное целое, называемое курорт.» Н. А. Тэффи «Письма издалека» 1910 год

Программа

Как собственно проходит экскурсия и чем вас могут порадовать Карловы Вары?

  • Нам предстоит прогулка по одному-единственному, но такому роскошному курортному бульвару. Изысканность колоннад, фонтанчики общедоступных горячих источников, архитектурный шквал сецессиона — все несомненно порадует ваш взгляд.
  • У главного гейзера Вржидло нужно будет посидеть, можно и постоять минимально 15 минут. Вокруг гейзера действует мощное энергетическое поле, которое наполнит вас жизненной силой.
  • Вкусите карловарских вафель, ведь их пекут по рецепту 19-го века, и только для них тесто замешивают на карловарской воде.
  • Непременно продегустируйте лечебного ликера «Бехеровка» — подробности об истории этого чудодейственного напитка на экскурсии.
  • А может быть, вы планируете сделать заплыв в открытом бассейне, вода которого на одну треть минеральная? И обязательно загляните в магазин «FAON» — ведь это единственный фирменный магазин, единственного производства в Чехии лечебных и косметических препаратов на основе карловарских солей. Препараты уникальны.

Время в Карловых Варах пролетит незаметно. Уверена, что вы захотите туда вернуться. Конечно же, вернетесь, ведь стоит только захотеть.

В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня. А вот мужчины могут насладиться отличным пивом от местного пивовара Св. Флориан.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля и обратно включен в стоимость
  • Входные билеты на дополнительные объекты оплачиваются отдельно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ресепшн отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2017
Надежда-хороший гид и приятный человек.Поездка была занимательной,без напряга.Рекомендую.Спасибо!
27 августа 2016
Огромное спасибо нашему Гиду с большой буквы, Надежде! так много эмоций и впечатлений, истории. Очень хорошо нас почувствовали, что мы хотим и в каком темпе! спасибо
14 апреля 2016
Экскурсия очень понравилась, гид Надежда просто профессионал в своей области, рассказывала очень интересно и познавательно, сложилось впечатление, что мы не первый раз в Карловых варах. Мы узнали не только об этом городе, но и об истории Чехии в целом, о производстве и полезных свойствах пива. Экскурсовод подходит к своему делу неформально, помимо запланированной экскурсии, она нас отвезла в замечательный замок и пивоварню в местечке Локет, посоветовала посетить музей Рождества, от которого мы были в диком восторге. После такой экскурсии нам захотелось еще раз приехать в Чехию. Спасибо нашему гиду Надежде и водителю Константину за прекрасно проведенное время.
14 апреля 2016
Все было здорово! Хорошо продуманный маршрут, интересная путевая информация, качественная экскурсия. Отдельное спасибо водителю учел все наши пожелания по скоростному режимы.
24 декабря 2015
Здравствуйте, всем. Невозможно не написать слова благодарности Надежде. Спасибо Вам за профессионализм и доброе отношение. Замечательная экскурсия! Всем рекомендую. Время в пути пролетает незаметно, потому что она ОЧЕНЬ интересно рассказывает. Думаю, что эта экскурсия понравится не только взрослым, но и детям тоже. Не буду раскрывать секреты и описывать эти потрясающие места, так как это нужно видеть и чувствовать самим. Могу сказать только, что после поездки остаётся масса чудесных воспоминаний, а чего не остаётся совсем, так это усталости. Спасибо ещё раз. Обязательно вернусь в эти места.
22 октября 2015
Уважаю мастеров своего дела, профессионалов, которые точно знают, что нужно туристу - вдвойне. Рассказ Надежды об истории Карловых Вар и крепости Локет через судьбы конкретных людей был очень увлекательным. А после пива Святой Флориан на семейном пивоваре, Карловы Вары вообще показались райским место. Отличная экскурсия.

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