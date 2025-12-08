6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Карловы Вары и град Локет

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Насладитесь горячими источниками, карловарскими вафлями и средневековым замком
Великолепные Карловы Вары окутаны клубами пара над горячими источниками и ароматами карловарских вафель.

Прогулка по роскошному курортному бульвару, изысканность колоннад и фонтанчики горячих источников порадуют ваш взгляд. У главного гейзера Вржидло
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можно посидеть и наполниться жизненной силой. Вкусите карловарских вафель и продегустируйте лечебный ликер «Бехеровка».

В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, где дети могут насладиться театральными представлениями, а мужчины - отличным пивом от местного пивовара Св. Флориан

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековый замок Локет
  • 💧 Горячие источники Карловых Вар
  • 🍪 Карловарские вафли
  • 🍹 Лечебный ликер «Бехеровка»
  • 🚗 Трансфер включен
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет

Что можно увидеть

  • Главный гейзер Вржидло
  • Колоннады Карловых Вар
  • Замок Локет

Описание экскурсии

«Знаете ли вы, господа, что такое курорт? Курорт состоит из следующих элементов: доктора, воды, больного и музыки. Вода течет из крана в стакан или ванну. Доктор получает деньги и делает умное лицо. Больной поддерживает докторское существование. Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился. Все вместе взятое, в определенных дозах образует гармоничное целое, называемое курорт.» Н. А. Тэффи «Письма издалека» 1910 год

Программа

Как собственно проходит экскурсия и чем вас могут порадовать Карловы Вары?

  • Нам предстоит прогулка по одному-единственному, но такому роскошному курортному бульвару. Изысканность колоннад, фонтанчики общедоступных горячих источников, архитектурный шквал сецессиона — все несомненно порадует ваш взгляд.
  • У главного гейзера Вржидло нужно будет посидеть, можно и постоять минимально 15 минут. Вокруг гейзера действует мощное энергетическое поле, которое наполнит вас жизненной силой.
  • Вкусите карловарских вафель, ведь их пекут по рецепту 19-го века, и только для них тесто замешивают на карловарской воде.
  • Непременно продегустируйте лечебного ликера «Бехеровка» — подробности об истории этого чудодейственного напитка на экскурсии.
  • А может быть, вы планируете сделать заплыв в открытом бассейне, вода которого на одну треть минеральная? И обязательно загляните в магазин «FAON» — ведь это единственный фирменный магазин, единственного производства в Чехии лечебных и косметических препаратов на основе карловарских солей. Препараты уникальны.

Время в Карловых Варах пролетит незаметно. Уверена, что вы захотите туда вернуться. Конечно же, вернетесь, ведь стоит только захотеть.

В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня. А вот мужчины могут насладиться отличным пивом от местного пивовара Св. Флориан.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля и обратно включен в стоимость
  • Входные билеты на дополнительные объекты оплачиваются отдельно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ресепшн отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
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и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
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1
В
Искренне благодарим Надежду за прекрасную прогулку по городу Локет и Карловым Варам! Прекрасное сочетание лёгкости рассказа с глубокими историческими деталями — слушать было одно удовольствие. С вами было комфортно, приятно познавательно и уютно.
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И
Экскурсия очень понравилась, гид Надежда просто профессионал в своей области, рассказывала очень интересно и познавательно, сложилось впечатление, что мы не первый раз в Карловых варах. Мы узнали не только об
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этом городе, но и об истории Чехии в целом, о производстве и полезных свойствах пива. Экскурсовод подходит к своему делу неформально, помимо запланированной экскурсии, она нас отвезла в замечательный замок и пивоварню в местечке Локет, посоветовала посетить музей Рождества, от которого мы были в диком восторге. После такой экскурсии нам захотелось еще раз приехать в Чехию. Спасибо нашему гиду Надежде и водителю Константину за прекрасно проведенное время.

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С
Здравствуйте, всем. Невозможно не написать слова благодарности Надежде. Спасибо Вам за профессионализм и доброе отношение. Замечательная экскурсия! Всем рекомендую. Время в пути пролетает незаметно, потому что она ОЧЕНЬ интересно рассказывает.
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Думаю, что эта экскурсия понравится не только взрослым, но и детям тоже. Не буду раскрывать секреты и описывать эти потрясающие места, так как это нужно видеть и чувствовать самим. Могу сказать только, что после поездки остаётся масса чудесных воспоминаний, а чего не остаётся совсем, так это усталости. Спасибо ещё раз. Обязательно вернусь в эти места.

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В
Уважаю мастеров своего дела, профессионалов, которые точно знают, что нужно туристу - вдвойне. Рассказ Надежды об истории Карловых Вар и крепости Локет через судьбы конкретных людей был очень увлекательным. А после пива Святой Флориан на семейном пивоваре, Карловы Вары вообще показались райским место. Отличная экскурсия.
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Г
Надежда - отличный гид, профессионал своего дела! Очень интересно рассказывает, с юмором.
Любит свою работу, ответит на любые вопросы.
Спасибо Вам, Надежда! Мы очень рады, что выбрали Вас. Здоровья Вам, благополучия, успехов в работе, хороших туристов и побольше😘!
Рекомендуем!
Галина, Иван, Екатерина
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Ольга
Все было здорово! Хорошо продуманный маршрут, интересная путевая информация, качественная экскурсия. Отдельное спасибо водителю учел все наши пожелания по скоростному режимы.
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