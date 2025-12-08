6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Великолепные Карловы Вары окутаны клубами пара над горячими источниками и ароматами карловарских вафель.Прогулка по роскошному курортному бульвару, изысканность колоннад и фонтанчики горячих источников порадуют ваш взгляд. У главного гейзера Вржидло

можно посидеть и наполниться жизненной силой. Вкусите карловарских вафель и продегустируйте лечебный ликер «Бехеровка». В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, где дети могут насладиться театральными представлениями, а мужчины - отличным пивом от местного пивовара Св. Флориан

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Знаете ли вы, господа, что такое курорт? Курорт состоит из следующих элементов: доктора, воды, больного и музыки. Вода течет из крана в стакан или ванну. Доктор получает деньги и делает умное лицо. Больной поддерживает докторское существование. Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился. Все вместе взятое, в определенных дозах образует гармоничное целое, называемое курорт.» Н. А. Тэффи «Письма издалека» 1910 год

Программа

Как собственно проходит экскурсия и чем вас могут порадовать Карловы Вары?

Нам предстоит прогулка по одному-единственному, но такому роскошному курортному бульвару. Изысканность колоннад, фонтанчики общедоступных горячих источников, архитектурный шквал сецессиона — все несомненно порадует ваш взгляд.

У главного гейзера Вржидло нужно будет посидеть, можно и постоять минимально 15 минут. Вокруг гейзера действует мощное энергетическое поле, которое наполнит вас жизненной силой.

Вкусите карловарских вафель, ведь их пекут по рецепту 19-го века, и только для них тесто замешивают на карловарской воде.

Непременно продегустируйте лечебного ликера «Бехеровка» — подробности об истории этого чудодейственного напитка на экскурсии.

А может быть, вы планируете сделать заплыв в открытом бассейне, вода которого на одну треть минеральная? И обязательно загляните в магазин «FAON» — ведь это единственный фирменный магазин, единственного производства в Чехии лечебных и косметических препаратов на основе карловарских солей. Препараты уникальны.

Время в Карловых Варах пролетит незаметно. Уверена, что вы захотите туда вернуться. Конечно же, вернетесь, ведь стоит только захотеть.

В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня. А вот мужчины могут насладиться отличным пивом от местного пивовара Св. Флориан.

Организационные детали