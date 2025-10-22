E Evgeniya Наше знакомство с Карловыми Варами было впечатляющим!!! По-осенне нарядные и приветливые Вары встретили нас хорошей погодой. С гидом Мартином узнали много интересного и замечательно провели время!

Кстати, Мартин посоветовал попробовать различные вкусняшки как в Праге так и в Карловых Варах чем ему и благодарны…

Мария Мартин- эрудированный, тактичный гид! Информация подаваемая им, легко воспринималась и запоминалась! Аккуратное вождение авто, давало спокойствие во время путешествия! А возможность после экскурсии, сходить в термы, замечательное завершения путешествия! Всем рекомендую данную экскурсию с Мартином!

A Alisa Экскурсия в Карловы Вары оставила самые тёплые впечатления! Было очень приятно ехать вместе с нашим экскурсоводом, дорога прошла легко и весело. Рассказ был не только познавательным, но и с юмором, что сделало путешествие ещё более интересным. Мы узнали много нового, насладились атмосферой города и замечательно провели время. Спасибо за прекрасную организацию и душевный подход!

Т Татьяна У нас была замечательная поездка в роскошные Карловы Вары! Мартин провел для нас великолепную экскурсию. Интересно, познавательно и с юмором! Огромное спасибо!

Marina Мартин - чудесный экскурсовод. День прошёл легко и непринуждённо, не перегруженный информацией рассказ, хорошее чувство юмора, получили массу положительных эмоций, рекомендуем всем этого экскурсовода.

N Nadja Это была очень интересная и увлекательная поездка. Спасибо большое Мартину! Он прекрасный рассказчик, с большим чувством юмора! Всё было отлично организовано. Единственное, что помешало нам в полной мере насладиться экскурсией- это плохая погода, к сожалению, весь день шёл сильный дождь. . ну что же,есть повод приехать в это замечательное место ещё раз!

Евгения читать дальше вместе с Мартином еще полтора часа, получив за это время море информации о городе и полезных советов о нашем пребывании в нем. Затем каждый использовал свободное время, как считал нужным. Лично мы погуляли, купили косметику и сувениры, выпили кофе с пирожными и конечно посетили бассейны с минеральными источниками, что я особенно советую сделать! Не думала, что можно столько уместить в один прекрасный день в этом прекрасном городе! Спасибо, Мартин! 🤗 Замечательная поездка в Карловы Вары! Сказочный городок! По дороге наш гид Мартин рассказывал интересные истории о Чехии в целом, и Карловых Варах в частности. По приезду в город, мы провели

С Светлана Добрый день. Мы остались очень довольны путешествием в Карловы Вары с Мартином. Маленькая группа, неторопливая прогулка по городу, весёлый интересный рассказ по дороге. Премного благодарны за чудесный день. С уважением, Адина и Иосеф.

С Светлана читать дальше игнорирует вопросы и дает много полезных советов. Очень интересно провели время и абсолютно не устали. Автобус был очень комфортный. Очень оперативно отвечает за заданные вопросы (спрашивали перед экскурсией), по WhatsApp. Благодаря его рекомендациям отважились зайти в СПА Карловы Вары- бассейны с минеральной водой и бани. Получилось отдохнуть. Большое спасибо. Замечательная Экскурсия! Мартин - гид с которым нам очень повезло, интеллигентный, эрудированный рассказчик. Были с ним уже на второй экскурсии, не на минуту не пожалели. Рассказывает много интересных деталей. Не