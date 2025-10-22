Неспешное течение жизни в окружении роскошных зданий - такова атмосфера Карловых Вар.
Групповая экскурсия предлагает прогулку по уютным улочкам и дегустацию воды из 12 минеральных источников. Узнайте об истории города, знаменитых
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные минеральные источники
- 🏛 Историческая архитектура
- 🕒 4 часа свободного времени
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🎨 Музеи и культурные объекты
Что можно увидеть
- Четыре колоннады
- Башня «Диана»
- Петропавловский храм
Описание экскурсии
Прогулка с гидом
Вы увидите:
- Четыре колоннады с дюжиной доступных для посещения и дегустации минеральных источников
- Уютные улицы с роскошными домами европейской знати
Вы узнаете:
- Как болота с бурлящей трясиной превратились во всемирный курорт
- Кто из политиков, писателей, поэтов и музыкантов посещал Карловы Вары
- Как менялся облик города на протяжении веков
- Какую пользу город смог извлечь для себя из войн
- Как правильно пить минеральную воду
И многое другое!
Свободное время — 4 часа
Вы можете посетить:
- Башню «Диана», на которую стоит подняться на старинном фуникулёре и насладиться прекрасными видами города
- Златоглавый православный Петропавловский храм
- Оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и семью саунами, доступный не только постояльцам пансионатов, но и всем желающим
- Музей бехеровки и Музей хрусталя Мозер
- Кафе с вкуснейшими десертами и карловарскими вафлями
- Бутики с богатым выбором местных сувениров: знаменитая косметикой, изделиями из стекла и хрусталя, ликёром «Бехеровка» и многим другим
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes. По запросу предоставим детское кресло
- Дорога занимает чуть больше часа в одну сторону
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение оздоровительного комплекса с бассейнами — €28/700 крон за 3 часа за чел.
- Фуникулёр — €6/150 крон за чел.
- Билеты в музеи — цены по запросу
- Питание
в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2553 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Evgeniya
22 окт 2025
Наше знакомство с Карловыми Варами было впечатляющим!!! По-осенне нарядные и приветливые Вары встретили нас хорошей погодой. С гидом Мартином узнали много интересного и замечательно провели время!
Кстати, Мартин посоветовал попробовать различные вкусняшки как в Праге так и в Карловых Варах чем ему и благодарны…
🤩🤩
Мария
25 сен 2025
Мартин- эрудированный, тактичный гид! Информация подаваемая им, легко воспринималась и запоминалась! Аккуратное вождение авто, давало спокойствие во время путешествия! А возможность после экскурсии, сходить в термы, замечательное завершения путешествия! Всем рекомендую данную экскурсию с Мартином!
A
Alisa
30 авг 2025
Экскурсия в Карловы Вары оставила самые тёплые впечатления! Было очень приятно ехать вместе с нашим экскурсоводом, дорога прошла легко и весело. Рассказ был не только познавательным, но и с юмором, что сделало путешествие ещё более интересным. Мы узнали много нового, насладились атмосферой города и замечательно провели время. Спасибо за прекрасную организацию и душевный подход!
Т
Татьяна
27 авг 2025
У нас была замечательная поездка в роскошные Карловы Вары! Мартин провел для нас великолепную экскурсию. Интересно, познавательно и с юмором! Огромное спасибо!
Marina
8 авг 2025
Мартин - чудесный экскурсовод. День прошёл легко и непринуждённо, не перегруженный информацией рассказ, хорошее чувство юмора, получили массу положительных эмоций, рекомендуем всем этого экскурсовода.
N
Nadja
29 июл 2025
Это была очень интересная и увлекательная поездка. Спасибо большое Мартину! Он прекрасный рассказчик, с большим чувством юмора! Всё было отлично организовано. Единственное, что помешало нам в полной мере насладиться экскурсией- это плохая погода, к сожалению, весь день шёл сильный дождь. . ну что же,есть повод приехать в это замечательное место ещё раз!
Евгения
12 мая 2025
Замечательная поездка в Карловы Вары! Сказочный городок! По дороге наш гид Мартин рассказывал интересные истории о Чехии в целом, и Карловых Варах в частности. По приезду в город, мы провели
С
Светлана
29 апр 2025
Добрый день. Мы остались очень довольны путешествием в Карловы Вары с Мартином. Маленькая группа, неторопливая прогулка по городу, весёлый интересный рассказ по дороге. Премного благодарны за чудесный день. С уважением, Адина и Иосеф.
С
Светлана
27 апр 2025
Замечательная Экскурсия! Мартин - гид с которым нам очень повезло, интеллигентный, эрудированный рассказчик. Были с ним уже на второй экскурсии, не на минуту не пожалели. Рассказывает много интересных деталей. Не
Елена
26 апр 2025
Хочу выразить огромную благодарность Мартину за чудесную экскурсию в Карловы Вары! Всё было организовано на высшем уровне: комфортный автомобиль, продуманный маршрут и великолепная атмосфера на протяжении всего дня. Мы получили
Входит в следующие категории Праги
