Минеральные источники, архитектура в стиле ар-нуво и изысканная атмосфера старинной Европы — это Карловы Вары.
Я покажу вам не только известные достопримечательности, но и тайные уголки, где вдохновлялись композиторы, художники и аристократы. А ещё проведу по замку Локет с башнями, подземельями и духом Средневековья.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Замок Локет, где живёт Средневековье
Отправимся в один из самых атмосферных замков Чехии — крепость Локет с узкими улочками, башнями и духом старины.
Здесь снимали фильм «Казино “Рояль“» о Джеймсе Бонде — я работал на съёмках как художник, поэтому поделюсь с вами закулисными историями.
Я расскажу:
- Почему замок считался неприступным
- Какие легенды скрываются в его подземельях
- Кто из великих людей бывал здесь
- Почему художники влюбляются в Локет
- Кого и что держали раньше в этих стенах
Карловы Вары — жемчужина Чехии
Вы попробуете лечебную воду из источников. Пройдётесь по колоннадам, где веками гуляли аристократы со всей Европы — от Петра I до Гёте, Гоголя, Карла Маркса и Фрейда. Посетите Музей бехеровки, где познакомитесь с историей и процессом производства этого напитка.
А ещё…
Мы прогуляемся по живописной излучине реки Огрже, сделаем фото на фоне сказочных пейзажей и заглянем в ремесленные лавки.
Примерный тайминг
- 9:00 — выезд из Праги
- 11:00 — начало экскурсии в замке Локет
- 12:30–13:00 — дорога в Карловы Вары
- 13:00–17:00 — экскурсия по городу и свободное время
- 17:00 — выезд в Прагу
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в замок — €8 за чел., обед и личные покупки — по желанию
- Едем на комфортабельном автомобиле Honda
- По дороге из Праги можем остановиться на пивзаводе «Крушовицы» и попробовать знаменитое пиво. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ж
Жази
7 окт 2025
Недавно побывали на экскурсии из Праги в Карловы Вары и замок Локет — это было просто замечательно! Огромное спасибо нашему гиду Вячеславу за прекрасно организованную поездку и увлекательный рассказ.
Вячеслав —
Вячеслав —
