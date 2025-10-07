Минеральные источники, архитектура в стиле ар-нуво и изысканная атмосфера старинной Европы — это Карловы Вары. Я покажу вам не только известные достопримечательности, но и тайные уголки, где вдохновлялись композиторы, художники и аристократы. А ещё проведу по замку Локет с башнями, подземельями и духом Средневековья.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Замок Локет, где живёт Средневековье

Отправимся в один из самых атмосферных замков Чехии — крепость Локет с узкими улочками, башнями и духом старины.

Здесь снимали фильм «Казино “Рояль“» о Джеймсе Бонде — я работал на съёмках как художник, поэтому поделюсь с вами закулисными историями.

Я расскажу:

Почему замок считался неприступным

Какие легенды скрываются в его подземельях

Кто из великих людей бывал здесь

Почему художники влюбляются в Локет

Кого и что держали раньше в этих стенах

Карловы Вары — жемчужина Чехии

Вы попробуете лечебную воду из источников. Пройдётесь по колоннадам, где веками гуляли аристократы со всей Европы — от Петра I до Гёте, Гоголя, Карла Маркса и Фрейда. Посетите Музей бехеровки, где познакомитесь с историей и процессом производства этого напитка.

А ещё…

Мы прогуляемся по живописной излучине реки Огрже, сделаем фото на фоне сказочных пейзажей и заглянем в ремесленные лавки.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Праги

11:00 — начало экскурсии в замке Локет

12:30–13:00 — дорога в Карловы Вары

13:00–17:00 — экскурсия по городу и свободное время

17:00 — выезд в Прагу

