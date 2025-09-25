Приглашаю вас в знаменитый город-курорт — чешскую здравницу Карловы Вары, который славится горячими источниками, бьющими прямиком из-под земли.
Здесь обязан побывать каждый турист, приехавший в Чехию! А по дороге мы заглянем в средневековый замок Локоть, где прошлое оживает перед глазами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Императорский курорт
Карловы Вары — знаменитый город-курорт, в котором обязан побывать каждый, приехавший в Чехию! Он славится горячими минеральными источниками, бьющими из-под земли. Все они выведены на главный проспект города в ажурные колоннады. Летом проспект украшают кадками с пальмами, отчего создается впечатление, что находишься где-то в приморском городе. Сама атмосфера этого места способствует успокоению, расслаблению и релаксации. Хочется просто не спеша прогуливаться, попивать воду из источников, любоваться горной природой и наслаждаться жизнью! Почему источники горячие? Почему выбиваются из-под земли? Чем они так полезны? Об этом я расскажу вам по пути в Карловы Вары.
Очарование средневековья
Также мы посетим средневековый замок Локоть, находящийся на пути в Карловы Вары, ведь именно оттуда курорт берет свое начало. Выглядит он как типичный средневековый замок: высокий, каменный, с зубчатыми стенами. Он возвышается на холме, перед излучиной реки, напоминающей согнутую руку. Попадая в него, ощущаешь, как люди жили раньше, среди «камней», без отопления и горячей воды, находясь постоянно под угрозой военных действий. Ожившее прошлое мгновенно предстает перед глазами, особенно, когда осматриваешь музей пыток. Вы знали, что в неурожае, непогоде, эпидемии чумы обвиняли невинных женщин, признавая их ведьмами? Многие из них заканчивали в камере пыток. Это очень интересная тема, которую мы можем обсудить по дороге на экскурсию. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карловы Вары
- Источники с минеральной водой
- Замок Локоть
- Экспозиция камеры пыток
Что включено
- Экскурсия,
Что не входит в цену
- Входной билет в замок
- ТОАНСФЕР!!!
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- !! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
