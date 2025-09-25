Императорский курорт

Карловы Вары — знаменитый город-курорт, в котором обязан побывать каждый, приехавший в Чехию! Он славится горячими минеральными источниками, бьющими из-под земли. Все они выведены на главный проспект города в ажурные колоннады. Летом проспект украшают кадками с пальмами, отчего создается впечатление, что находишься где-то в приморском городе. Сама атмосфера этого места способствует успокоению, расслаблению и релаксации. Хочется просто не спеша прогуливаться, попивать воду из источников, любоваться горной природой и наслаждаться жизнью! Почему источники горячие? Почему выбиваются из-под земли? Чем они так полезны? Об этом я расскажу вам по пути в Карловы Вары.

Очарование средневековья

Также мы посетим средневековый замок Локоть, находящийся на пути в Карловы Вары, ведь именно оттуда курорт берет свое начало. Выглядит он как типичный средневековый замок: высокий, каменный, с зубчатыми стенами. Он возвышается на холме, перед излучиной реки, напоминающей согнутую руку. Попадая в него, ощущаешь, как люди жили раньше, среди «камней», без отопления и горячей воды, находясь постоянно под угрозой военных действий. Ожившее прошлое мгновенно предстает перед глазами, особенно, когда осматриваешь музей пыток. Вы знали, что в неурожае, непогоде, эпидемии чумы обвиняли невинных женщин, признавая их ведьмами? Многие из них заканчивали в камере пыток. Это очень интересная тема, которую мы можем обсудить по дороге на экскурсию. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!