Образованный в начале XIII века в результате слияния горняцких поселков, город Кутна-Гора быстро обрел известность во всей Чехии и стал вторым по богатству – благодаря богатым залежам серебра (в Средневековье показатели достигали трети всей общеевропейской добычи). Конечно, в городе жило тогда много богатейших людей. И, конечно, они не могли не хотеть хоть каким-то образом утереть нос Праге. Так возник, например, Собор Святой Варвары, католический собор в стиле поздней готики с абсолютно уникальной причиной постройки – здание сразу несло репрезентативные цели. Первоначально будучи лишь капеллой по религиозному значению, собор сразу стал архитектурным конкурентом своего пражского аналога.

Конечно, помимо Собора Святой Варвары Вам предстоит прогулка по историческому центру города, включенному в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Вы увидите классические для королевского города Монетный Двор, классический для европейского города барочный чумной столб и классические для Чехии уютные узкие улочки.

Но в Седлеце, в предместье города, Вы встретите то, зачем люди со всего мира приезжают сюда. Часовня готического собора, интерьер которой полностью выполнен из человеческих костей. История часовни началась, когда один монах привез немного земли из Иерусалима и таким образом освятил кладбище. С тех пор захоронения здесь стали очень популярны, а эпидемия чумы и гуситские войны значительно прибавляли количество смертей. На кладбище просто не хватало места для новых погребений, и кости начали складывать в усыпальнице. Потом же, из собранных там костей резчик по дереву оформил интерьер часовни – с огромной люстрой, где хоть один раз, но встречается любая кость человека, или, например, со своей подписью, выполненной из того же материала. Мы приглашаем и Вас погрузиться в мистическую атмосферу этого места!