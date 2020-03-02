Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! На экскурсию требуется обязательно брать с собой паспорт и страховку.
4.5
20 отзывов
Что вас ожидает:
Собор Святой Варвары
Королевский Монетный двор
Архидеканат Святого Якова
Описание экскурсии
Образованный в начале XIII века в результате слияния горняцких поселков, город Кутна-Гора быстро обрел известность во всей Чехии и стал вторым по богатству – благодаря богатым залежам серебра (в Средневековье показатели достигали трети всей общеевропейской добычи). Конечно, в городе жило тогда много богатейших людей. И, конечно, они не могли не хотеть хоть каким-то образом утереть нос Праге. Так возник, например, Собор Святой Варвары, католический собор в стиле поздней готики с абсолютно уникальной причиной постройки – здание сразу несло репрезентативные цели. Первоначально будучи лишь капеллой по религиозному значению, собор сразу стал архитектурным конкурентом своего пражского аналога.
Конечно, помимо Собора Святой Варвары Вам предстоит прогулка по историческому центру города, включенному в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Вы увидите классические для королевского города Монетный Двор, классический для европейского города барочный чумной столб и классические для Чехии уютные узкие улочки.
Но в Седлеце, в предместье города, Вы встретите то, зачем люди со всего мира приезжают сюда. Часовня готического собора, интерьер которой полностью выполнен из человеческих костей. История часовни началась, когда один монах привез немного земли из Иерусалима и таким образом освятил кладбище. С тех пор захоронения здесь стали очень популярны, а эпидемия чумы и гуситские войны значительно прибавляли количество смертей. На кладбище просто не хватало места для новых погребений, и кости начали складывать в усыпальнице. Потом же, из собранных там костей резчик по дереву оформил интерьер часовни – с огромной люстрой, где хоть один раз, но встречается любая кость человека, или, например, со своей подписью, выполненной из того же материала. Мы приглашаем и Вас погрузиться в мистическую атмосферу этого места!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Собор Святой Варвары
Королевский Монетный двор
Архидеканат Святого Якова
Что не входит в цену
Входные билеты в Костницу и Собор святой Варары (оплачиваются дополнительно на месте)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Праге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анна
2 мар 2020
Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно ее провел.
Д
Денис
7 фев 2020
Отличная экскурсия, много интересного и не сильно далеко ехать. Советую однозначно
В
Виктория
31 янв 2020
К гиду претензий нет; автобус самый поршивый без вай фай, туалета и т. д. Водитель понятия не имеет как убавить печку. Ноги просто плавились вместе с ботинками, когда попросили убавить читать дальше
печь, он оставил ее попрежнему коптить, но заче-то врубил кондиционер. Билеты в кассе по групповому туру стоят дешевле! Содрали с людей больше чем надо! Европейцы бы за такое наказали! И что за бред собирать наличку с людей? Кто дал право?!
I
Igor
18 янв 2020
Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод Александра очень увлекательно рассказала о красивом старом шахтерском городе. Потрясающий собор святой Варвары с уникальной настенной росписью.
М
Марина
13 янв 2020
Рекомендую посетить данную экскурсию. Очень красивый городок с потрясающей историей. Ехать до городка около 1,5 часов. За это время гид расскажет интересную историю образования данного городка, а в окно автобуса можно любоваться красивыми пейзажами. У нас был гид Александра. Лучше гида я еще не встречала! Спасибо большое за интересное и познавательное путешествие!
Н
Наталья
21 дек 2019
Отличная экскурсия! Интересное и необычное место. Есть свободное время на покупки и небольшой перекус. Ирина - замечательный и опытный гид.
О
ОКСАНА
1 дек 2019
Отличная поездка,спасибо гиду Алене. Очень много интересного рассказала! не утомительная поездка,пролетела очень быстро. Спасибо еще раз! хорошая организация тура!
A
Aleksey
18 ноя 2019
К организаторам вопросов нет, все было четко и по плану. Но сама экскурсия не очень интересная, смотреть особо нечего в этом городе.
Е
Елена
13 июня 2019
Экскурсия в прекрасный Чешский город очень понравилась. Организация поездки и гид оставили хорошее впечатление. Храм св. Варвары, костница достойны внимания любого туриста. Было достаточно свободного времени чтобы приобрести сувениры и попробовать вкусного чешского вина на фоне панорамы милого городка Кутна Гора.
Е
Елена
24 мар 2019
Очень атмосферный городок, экскурсия понравилась, лёгкая и не на целый день
Э
Эдуард
15 мар 2019
Экскурсия очень качественная. Гид Ирина супер!
А
Александра
2 сен 2018
Очень короткая экскурсия по времени. Приходилось делать все бегом, чтобы успевать за гидом. Мало свободного времени
С
Сергей
31 мая 2018
Побывать раз в Костнице стоит чтобы посмотреть на все это кощунство. Очень хороший экскурсовод нам попался, рассказывала все так интересно что хочется слушать и слушать.
И
Ирина
21 янв 2018
Понравилась организация тура, а также внимательное и доброжелательное отношение экскурсоводов.
А
Анна
27 окт 2017
Сама экскурсия очень интересная. Два памятника ЮНЕСКО! Но гид компании Ect Алена испортила поездку: ни разу не улыбнулась, в костнице оставила группу ничего не рассказав внутри помещения. Всю экскурсию зачитывала выученный текст монотонно,с туристами на диалог не шла,обратную дорогу ни слова не сказала. Вела себя так, как будто устала от туристов!!!