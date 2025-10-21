Экскурсия в Кутна-Гору предлагает путешествие в мир готической архитектуры и средневековых легенд.
Посетители увидят Собор Святой Варвары, известный своими витражами и резьбой, и узнают о строительстве этого величественного храма.
Прогулка по улочкам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная готическая архитектура
- 🦴 Загадочная Костница
- 🖼️ Музеи и галереи
- 🍺 Дегустация местного пива
- 🛍️ Покупка сувениров
Что можно увидеть
- Собор Святой Варвары
- Часовня Всех Святых
- Костница
- Монетный двор
- Храм Святого Иакова
- Иезуитский коллегиум
- Эспланада
- Горный музей
- Успенский собор
- Музей Lego
- Музей табака
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Собор Святой Варвары. Второй по величине готический собор в Чехии с изящной резьбой по дереву и прекрасными витражами
- Часовню Всех Святых с углом наклона как у Пизанской башни
- Костницу — подземную часовню с декором из человеческих костей (в списке ЮНЕСКО)
- Монетный двор и королевскую резиденцию эпохи Возрождения
- Храм Святого Иакова — уникальный образец готики
- Иезуитский коллегиум, в котором сейчас находится Музей современного искусства
- Роскошную эспланаду из более чем десятка барочных статуй начала 18 века
- Горный музей и музей книгопечатания
- Успенский собор с удивительным сплавом готики и барокко
- Музей Lego и Музей табака
Вы узнаете:
- о тайнах горного дела и добыче серебра на территории средневековой Богемии
- том, как появились костехранилища и как они превратились в туристический аттракцион
- призраках Монетного двора и о колоколе «Мария»
- и многом другом
После экскурсии у вас будет около полутора часов свободного времени для дегустации кутногорского пива и местных яств и покупки сувениров.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes. Дорога из Праги в Кутна-Гору занимает чуть больше часа
- Пожалуйста, сообщите, нужно ли вам детское автомобильное кресло
- Дополнительные расходы: билеты в Костницу + собор святой Варвары — 360 крон (€14,5) или только в Костницу — 220 крон (€9)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, пятницу и субботу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2553 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 окт 2025
Мы в восторге!!! Было интересно и познавательно!!! Мартин, благодарим вас за такое приятное времяпрепровождения!! До новых встреч!!!
С
Светлана
4 окт 2025
Спасибо Мартин, всё было отлично. Буду рекомендовать Вас всем:)
М
Марта
7 сен 2025
Благодарим за замечательную экскурсию! Всё было организовано отлично, маршрут оказался очень интересным и насыщенным. Экскурсовод рассказывал увлекательно, с юмором и глубокими знаниями, благодаря чему время пролетело незаметно. Узнали много нового, но при этом не устали — атмосфера была лёгкая и дружелюбная. Остались только самые положительные впечатления!
Ж
ЖАННА
30 авг 2025
Сегодня были на экскурсии в Кутна-гора с Мартином. Мы в Праге не первый раз, поэтому искали экскурсию в окрестностях города. Кутна Гора это место, где хороший гид залог интересного путешествия. Экскурсия была очень позновательной. Мартин настоящий профи своего дела. Обязательно порекомендую именно его в качестве гида по Чехии.
N
Natalya
20 авг 2025
Мартин любит и знает свой город и ему хочется передать это чувство туристам.
Его экскурсии это не лекция и не монолог. Это очень интересная и теплая беседа. История переплетается с фактами и увлекательными смешными моментами. В результате мы не только видели и запомнили Кутна-Гора но еще и почувствовали этот город.
Н
Наталья
11 июл 2025
Прекрасно проведённое время с замечательным гидом!!! Интересная подача информации, комфортабельное авто, учитывает пожелания людей!!! Очень рекомендую!!! Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!
В
Вадим
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Великолепная работа гида, маршрут увлекательный. Увидели много интересного! Рекомендуем Мартина и с удовольствием при возвращении в Чехию обратимся к нему снова.
С
Светлана
27 апр 2025
Замечательная Экскурсия! Мартин - гид с которым нам очень повезло, интеллигентный, эрудированный рассказчик, рассказывает много интересных деталей. Не игнорирует вопросы и дает много полезных советов. Очень интересно провели время и абсолютно не устали. Автобус был очень комфортный. большое спасибо. В следующий раз только с Вами
