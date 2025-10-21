Н Наталья Мы в восторге!!! Было интересно и познавательно!!! Мартин, благодарим вас за такое приятное времяпрепровождения!! До новых встреч!!!

С Светлана Спасибо Мартин, всё было отлично. Буду рекомендовать Вас всем:)

М Марта Благодарим за замечательную экскурсию! Всё было организовано отлично, маршрут оказался очень интересным и насыщенным. Экскурсовод рассказывал увлекательно, с юмором и глубокими знаниями, благодаря чему время пролетело незаметно. Узнали много нового, но при этом не устали — атмосфера была лёгкая и дружелюбная. Остались только самые положительные впечатления!

Ж ЖАННА Сегодня были на экскурсии в Кутна-гора с Мартином. Мы в Праге не первый раз, поэтому искали экскурсию в окрестностях города. Кутна Гора это место, где хороший гид залог интересного путешествия. Экскурсия была очень позновательной. Мартин настоящий профи своего дела. Обязательно порекомендую именно его в качестве гида по Чехии.

N Natalya Мартин любит и знает свой город и ему хочется передать это чувство туристам.

Его экскурсии это не лекция и не монолог. Это очень интересная и теплая беседа. История переплетается с фактами и увлекательными смешными моментами. В результате мы не только видели и запомнили Кутна-Гора но еще и почувствовали этот город.

Н Наталья Прекрасно проведённое время с замечательным гидом!!! Интересная подача информации, комфортабельное авто, учитывает пожелания людей!!! Очень рекомендую!!! Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!

В Вадим Прекрасная экскурсия! Великолепная работа гида, маршрут увлекательный. Увидели много интересного! Рекомендуем Мартина и с удовольствием при возвращении в Чехию обратимся к нему снова.