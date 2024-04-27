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много интересной и познавательной информации. Явно видно, что Алекс человек очень эрудированный, любит свою профессию и старается сделать экскурсию как можно приятной для клиентов. Мы с другом остались очень довольны. В конце экскурсии получили рекомендации на пару хороших ресторанов, в один из которых и пошли утолять голод, нагулянный в этой экскурсии. Благодарю орнанизаторов и Алекса!