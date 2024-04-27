Экскурсии к горам Праги

Найдено 13 экскурсий в категории «Горы» в Праге на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
«Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир»
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Следом вы окажетесь в старинном городе Кутна-Гора: среди легенд о королях, рыцарях и серебродобытчиках»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
65 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Заключительная часть экскурсии — прогулка по историческому центру городка Кутна Гора, который славится своими серебряными залежами»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город Кутна Гора и замок Чешский Штернберг»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Кутна-Гора
Групповая
5 часов
20 отзывов
Кутна-Гора
Расписание: Четверг в 09:00
50 за человека
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
«Это путешествие на самый север Чехии и даже немного за её пределы подарит невероятные виды Йизерских гор, знакомство с стилем жизни чешской аристократии и сортом пива, которого не достать в Праге»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Смешанная: автомобильная и пешеходная
«Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в город Кутна Гора и окунуться в атмосферу Средневековья»
Расписание: Ежедневно в 10:00
225 за экскурсию
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
«В ходе этой экскурсии вам предстоит увидеть средневековый город Кутна Гора и посетить крепость Чешский Штернберк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
255 за экскурсию
Кутна Гора и замок Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
«Пропитавшись историей и основательно настроившись на средневековую волну, самое время добраться до Кутной Горы»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
«Что же касается Кутной Горы, то это даже не вишенка на экскурсионном торте, а самая что ни на есть большущая помадная роза»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
«Мишень сегодняшнего путешествия — Кутна Гора»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
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    ответы на все свои вопросы и даже больше при этом формат экскурсии это скорее дружеская беседа а не скучное перечисление исторических фактов!

  • М
    Марианна
    19 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.
  • A
    Alexander
    21 февраля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Были сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепный гид Алекс. Рассказывает очень
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    много интересной и познавательной информации. Явно видно, что Алекс человек очень эрудированный, любит свою профессию и старается сделать экскурсию как можно приятной для клиентов. Мы с другом остались очень довольны. В конце экскурсии получили рекомендации на пару хороших ресторанов, в один из которых и пошли утолять голод, нагулянный в этой экскурсии. Благодарю орнанизаторов и Алекса!

    Были сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепныйБыли сегодня на Экскурсии на Кутну Гору и замок Штенберг. Понравилас как организация, так и великолепный
  • K
    Katrina
    3 декабря 2023
    Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
    Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
    Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенноСпасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенноСпасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенноСпасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенноСпасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
  • С
    Симон
    24 ноября 2023
    Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
    Экскурсия отличная
  • А
    Анастасия
    24 ноября 2023
    Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
    Гид Лидия. Замечательный, тактичный человек. Уважительное отношение к туристам. Где то даже материнское. содержательная экскурсия. Гид полностью владеет информацией.
  • И
    Ирина
    2 октября 2023
    Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
    Надежда отличный гид и очень приятная дама, много интересных фактов, живой рассказ, приятный собеседник. Плюс прекрасный водитель Константин, который ещё
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    и хорошо сфотографирует на фоне достопримечательности)- отличный тандем👌 Внимание и персональный подход от начала и до конца, как-будто провели день с дальними родственниками, которые живут в Чехии!

  • Ш
    Шани
    25 сентября 2023
    Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
    Прекрасная насыщенная прогулка. Вера замечательно рассказывает, но не перегружает историческими фактами. День полетел незаметно. Маршрут выстроен очень продуманно и позволяет увидеть все самое интересное
  • А
    Анна
    12 августа 2023
    Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
    Супер гид! Отличная экскурсия! Спасибо!
  • N
    Natalia
    1 мая 2023
    Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
    Лучшая экскурсия из всех. Экскурсовод Вера не только прекрасно владеет материалом, но и умеет наладить контакт со своими слушателями, привлечь
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    внимание, задавая вопросы, рассказывает интересные факты из биографии исторических лиц, делая их живыми и человечными. Мы все, включая 12-летнюю внучку, были просто очарованы и остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Горы" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 45 до 360. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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