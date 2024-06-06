Познавательные экскурсии на природе в Праге

Найдено 49 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Индивидуальная
3 часа
124 отзыва
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
«полёта) — €298: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
298 за всё до 3 чел.
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами»
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Второй день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
«Недалеко находится Страховский монастырь, а за ним самая живописная и уютная часть Градчан: районы Погоржелец и Новый Свет»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
«Вы полюбуетесь красотой чешской природы с высоты, а ещё увидите небольшой замок «Соколиная Гора», расположившийся у подножия скалы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
«Вас поразят скальные мосты и сказочные подземные озера»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
«Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
Истории и тайны великих правителей - автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Начало: Рецепция отеля
«А красота окрестных лесов, которые в 1974 году были объявлены ЮНЕСКО охраняемым природным ареалом, очарует каждого»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
364 за всё до 6 чел.
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
«Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир»
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
Легенды Вышеграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
«А еще погуляете по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы»
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
50 за всё до 10 чел.
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Живописный парк и миниатюрная площадь ждут вас на этом острове»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
Вышеград - пражское место силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Следом вы окажетесь в старинном городе Кутна-Гора: среди легенд о королях, рыцарях и серебродобытчиках»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Магия Саксонской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
«Земли Саксонской Швейцарии испытали на себе всю мощь природы: когда-то часть территории Саксонии и Чехии занимала вода, которая, высохнув, обнажила песчаные плиты»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
«Дно древнего моря, поднятое вулканической деятельностью недр Земли, в течение столетий обдуваемое ветрами, превратилось в уникальный геологический парк, с 2005-го года находящийся под охраной ЮНЕСКО»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
364 за всё до 7 чел.
Прага: «Terra Incognita»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«Пейзаж этого района в панораме города открывается у всех вьезжающих в город по Нусельскому мосту»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
65 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Заключительная часть экскурсии — прогулка по историческому центру городка Кутна Гора, который славится своими серебряными залежами»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город Кутна Гора и замок Чешский Штернберг»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Начало: Остановка Pohořelec
«Завершат экскурсию знаменитые сады холма Петршин»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за всё до 8 чел.
Саксонская Швейцария
Групповая
9 часов
40 отзывов
Саксонская Швейцария
«Вы сможете насладиться видом на столбовые горы и на знаменитую реку Эльбу»
Расписание: Понедельник, Пятница в 08:30
50 за человека
Кутна-Гора
Групповая
5 часов
20 отзывов
Кутна-Гора
Расписание: Четверг в 09:00
50 за человека
Национальный заповедник Чешский Рай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Национальный заповедник Чешский Рай
«Здешние пейзажи больше похожи на картины Боба Росса»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
««Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник»
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Смешанная: автомобильная и пешеходная
«Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в город Кутна Гора и окунуться в атмосферу Средневековья»
Расписание: Ежедневно в 10:00
225 за экскурсию
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
«В ходе этой экскурсии вам предстоит увидеть средневековый город Кутна Гора и посетить крепость Чешский Штернберк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
255 за экскурсию
Изысканная Прага: замок Троя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
«Гуляя по великолепному саду, вы перенесётесь в прошлое замка: я расскажу о том, кто его проектировал и строил, о приглашенных скульпторах, а также о первом владельце — графе Вацлаве Войтехе Штернберге»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
118 за всё до 6 чел.
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
«Прогуляемся по лесам и полям заповедника Чешский Крас и увидим Карлштейн — замок, который хранит больше загадок и тайн, чем любая другая крепость Чехии»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Кутна Гора и замок Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
«Пропитавшись историей и основательно настроившись на средневековую волну, самое время добраться до Кутной Горы»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Из Праги - в скальный город Адршпах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
«Здесь, в природоохранной зоне, находится скалистый город Адршпах — этот таинственный и неприступный уголок известен как укрытие военных лет и место съёмок фильма «Хроники Нарнии»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 240 за всё до 8 чел.
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
«Этот город не просто фонтанчик эпизодов, а настоящий вулкан, некогда заливавшей Европу денежной лавой и королевскими указами, а потом даривший ей писателей, художников и артистов»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
«Мишень сегодняшнего путешествия — Кутна Гора»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Средневековье в руинах чешских замков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Средневековье в руинах чешских замков
Побывать в местах, где рождалась Чехия, изучить старинную архитектуру и покориться красоте пейзажей
«Окружающие леса, холмы и природные пейзажи сделали рукотворный водоём популярным местом для отдыха»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«Фонтан «Люк времени», водопады и пруды — атмосфера здесь сказочно-романтичная в любое время года»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
28 за всё до 3 чел.
Сладкая жизнь Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99 за всё до 4 чел.
Прага с высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • E
    Elena
    8 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
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    на свои вопросы - это идеальное попадание! И все это с 2 детьми дошкольного возраста - это просто находка! Очень рекомендуем!

  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Получили массу положительных впечатлений! Евгений - мастер своего дела!!! Все продумано и организовано на 5 с плюсом! Рекомендую однозначно!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
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    ответы на все свои вопросы и даже больше при этом формат экскурсии это скорее дружеская беседа а не скучное перечисление исторических фактов!

  • V
    Vladimir
    23 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    В сердце Чешской Швейцарии
    Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
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    то что нужно современному путешественнику. Редко встречаются такие люди, которые с душой и с хорошим юмором, могут влюбить в природу своей страны. Мы в восторге!!! Валера, не бросайте это дело оно однозначно ваше🤗 Ваши туристы из Эстонии, команда GetLucky😜

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  2. Романтический полёт для двоих (или троих)
  3. Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
  4. Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
  5. Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
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