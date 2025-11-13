Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание квеста
🏰 Добро пожаловать на Вышеград! 🔑 💡 Вас ждут невероятные приключения и увлекательные открытия. 💰 🎉 Вы окунётесь в мир таинственных историй и легенд величественной и загадочной крепости. 📜 Местные жители говорят, что там обитают привидения 👻 и зарыты несметные сокровища 👑 княжны Либуше. Легко поверить, ведь Вышеграду больше 1000 лет! 🎡 Мы превратили экскурсию в захватывающий квест. 📢 Многоголосный профессиональный аудиогид поможет проникнуться особой атмосферой этого места и узнать его секреты. 🎵Обязательно возьмите наушники. 👍 Подача понравится и свободным путешественникам 🙋, и небольшим группам. 👨👩👧👦 🔥 Уникальный мультфильм, который рассказывает о самой популярной легенде Вышеграда есть только в нашей экскурсии!:
📲 Скачивайте приложение и достигайте цели 🎯. Мы верив в вас, дорогие путешественники! 💯%.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамы Праги
- Вид на реку Влтава со скалы
- Базилика св. Петра и Павла
- Таборские ворота
- Леопольдовы ворота
- Скульптуры Мысльбека
- Старинные здания капитула
- Руины церкви Х века н. э
- Спрятанный костёл
- Чёртовы камни
- Либушина купальня
- Цигельные ворота
- Вышеградское кладбище
- Мавзолей Славин
- Дом сказочницы
- Ротонда святого Мартина
- Портал в стиле барокко
- Крепостные стены
Что включено
- Чтобы Вы могли легко найти место встречи и пройти экскурсию в любое удобное для вас время, мы создали специальное мобильное приложение для смартфона.
- После этого у вас в руках появится гид по Вышеграду, который знает карту, подсказывает где вы находитесь, не требует интернета и рассказывает вам легенды и истории голосами трёх профессиональных актёров. А ещё подкидывает интересные задания квеста. К тому же, у него отменное чувство юмора. И он никуда не торопится!
- 1-1, 5 часа прогулочным шагом
- 2 км - приблизительная дистанция маршрута
- Аудиогид. Возьмите с собой наушники
Что не входит в цену
- Билеты в музеи, обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Вышеград
Завершение: Цигельные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
