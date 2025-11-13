🏰 Добро пожаловать на Вышеград! 🔑 💡 Вас ждут невероятные приключения и увлекательные открытия. 💰 🎉 Вы окунётесь в мир таинственных историй и легенд величественной и загадочной крепости. 📜 Местные жители говорят, что там обитают привидения 👻 и зарыты несметные сокровища 👑 княжны Либуше. Легко поверить, ведь Вышеграду больше 1000 лет! 🎡 Мы превратили экскурсию в захватывающий квест. 📢 Многоголосный профессиональный аудиогид поможет проникнуться особой атмосферой этого места и узнать его секреты. 🎵Обязательно возьмите наушники. 👍 Подача понравится и свободным путешественникам 🙋, и небольшим группам. 👨‍👩‍👧‍👦 🔥 Уникальный мультфильм, который рассказывает о самой популярной легенде Вышеграда есть только в нашей экскурсии!:

📲 Скачивайте приложение и достигайте цели 🎯. Мы верив в вас, дорогие путешественники! 💯%.