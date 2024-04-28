Экскурсии с элементами квеста в Праге

Найдено 6 экскурсий в категории «Квесты» в Праге на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
37 отзывов
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
«Эта экскурсия-квест похожа на соревнование: сначала вы разделитесь на две команды — допустим, мальчики и девочки или же дети и родители»
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
«Ваша индивидуальная квест-экскурсия начнется в самом сердце Старого города»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 за человека
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
«Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года»
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 4 чел.
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костёлы Старого города
Начало: У Пороховых ворот
«Шаг за шагом следуя за ответами на задания квеста, вы узнаете:— как и чем жили горожане— чем руководствовались в своих решениях— где торговали и как нарушали законы— во что верили— и как ловили ведьм»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
50 за человека
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
28 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    28 апреля 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)
  • Н
    Наталия
    8 апреля 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Мне и дочке (10лет) очень понравился формат этой экскурсии: мы увидели много интересных деталей. Спасибо Андрею за этот квест!))
  • В
    Вероника
    25 марта 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия, понравилась не только ребенку, но и взрослым. Андрей умеет удерживать внимание детей, истории очень захватывающие!
  • O
    Olga
    18 февраля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
    Хорошая экскурсия. Необычный формат. Сам маршрут понравился. Узнали интересные факты, посмотрели новые для нас места. Были с детьми (5 и
    читать дальше

    10): в целом им зашло хорошо, хоть и нужна была небольшая пауза. На старте нас хорошо «настроили», заинтересовали. На финише тоже встретили с приятной «премией» (дети были очень рады). Рекомендуем, подходит с детьми.

  • Н
    Нина
    8 января 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
    Экскурсия-квест оказалась очень интересным, приятным и ярким опытом: узнали много нового и под новым углом посмотрели на прекрасную Прагу 😊 Спасибо Дмитрию и команде Соны за отлично проведённое время! ❤️☺️
  • н
    наталья
    16 марта 2023
    Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
    Прекрасный способ познакомиться с городом! Несмотря на то, что это не первый наш визит в Прагу, нам было интересно, узнали
    читать дальше

    с дочкой много нового. Не все задания были простыми, для решения некоторых приходилось садиться на лавку и задумываться, делать записи, но это только заинтересовывало больше. Очень рекомендую! Как и взрослым, так и детям. Моей 12-летней дочери очень понравилось! спасибо, Сона и Дима!

  • O
    Olga
    6 сентября 2021
    Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
    Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем
    читать дальше

    закрыта,как мы поняли. По маршруту было легко ходить. Узнали много интересной информации о напитке. Понравилось то,что маршрут закончился в самом центре,откуда можно было продолжить гулять и наслаждаться видами города. Большое спасибо за интересное времяпрепровождения.

  • Е
    Елена
    3 марта 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше. Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
  • Е
    Елена
    26 февраля 2020
    Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
    Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!
  • A
    Anna
    23 февраля 2020
    Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
    Интересный вариант провести вечер. Хотелось пройтись по пивным местам со смыслом, благодаря экскурсии это получилось. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
  2. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
  3. Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
  4. Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
  5. Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Квесты" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 23 до 100. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Квесты», 259 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам