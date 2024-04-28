1 чел.
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Квест
3 часа
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
«Эта экскурсия-квест похожа на соревнование: сначала вы разделитесь на две команды — допустим, мальчики и девочки или же дети и родители»
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
€100 за всё до 15 чел.
Квест
3 часа
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
«Ваша индивидуальная квест-экскурсия начнется в самом сердце Старого города»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€23 за человека
Квест
3 часа
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
«Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года»
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Страдающее Средневековье - экскурсия-квест
«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костёлы Старого города
Начало: У Пороховых ворот
«Шаг за шагом следуя за ответами на задания квеста, вы узнаете:— как и чем жили горожане— чем руководствовались в своих решениях— где торговали и как нарушали законы— во что верили— и как ловили ведьм»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€50 за человека
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€28 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 апреля 2024Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)
- ННаталия8 апреля 2024Мне и дочке (10лет) очень понравился формат этой экскурсии: мы увидели много интересных деталей. Спасибо Андрею за этот квест!))
- ВВероника25 марта 2024Очень интересная экскурсия, понравилась не только ребенку, но и взрослым. Андрей умеет удерживать внимание детей, истории очень захватывающие!
- OOlga18 февраля 2024Хорошая экскурсия. Необычный формат. Сам маршрут понравился. Узнали интересные факты, посмотрели новые для нас места. Были с детьми (5 и
- ННина8 января 2024Экскурсия-квест оказалась очень интересным, приятным и ярким опытом: узнали много нового и под новым углом посмотрели на прекрасную Прагу 😊 Спасибо Дмитрию и команде Соны за отлично проведённое время! ❤️☺️
- ннаталья16 марта 2023Прекрасный способ познакомиться с городом! Несмотря на то, что это не первый наш визит в Прагу, нам было интересно, узнали
- OOlga6 сентября 2021Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем
- ЕЕлена3 марта 2020Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше. Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
- ЕЕлена26 февраля 2020Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!
- AAnna23 февраля 2020Интересный вариант провести вечер. Хотелось пройтись по пивным местам со смыслом, благодаря экскурсии это получилось. Нам понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Квесты»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
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