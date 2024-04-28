О Оксана Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)

Н Наталия Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых Мне и дочке (10лет) очень понравился формат этой экскурсии: мы увидели много интересных деталей. Спасибо Андрею за этот квест!))

В Вероника Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых Очень интересная экскурсия, понравилась не только ребенку, но и взрослым. Андрей умеет удерживать внимание детей, истории очень захватывающие!

O Olga Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге читать дальше 10): в целом им зашло хорошо, хоть и нужна была небольшая пауза. На старте нас хорошо «настроили», заинтересовали. На финише тоже встретили с приятной «премией» (дети были очень рады). Рекомендуем, подходит с детьми. Хорошая экскурсия. Необычный формат. Сам маршрут понравился. Узнали интересные факты, посмотрели новые для нас места. Были с детьми (5 и

Н Нина Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге Экскурсия-квест оказалась очень интересным, приятным и ярким опытом: узнали много нового и под новым углом посмотрели на прекрасную Прагу 😊 Спасибо Дмитрию и команде Соны за отлично проведённое время! ❤️☺️

н наталья Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге читать дальше с дочкой много нового. Не все задания были простыми, для решения некоторых приходилось садиться на лавку и задумываться, делать записи, но это только заинтересовывало больше. Очень рекомендую! Как и взрослым, так и детям. Моей 12-летней дочери очень понравилось! спасибо, Сона и Дима! Прекрасный способ познакомиться с городом! Несмотря на то, что это не первый наш визит в Прагу, нам было интересно, узнали

O Olga Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении читать дальше закрыта,как мы поняли. По маршруту было легко ходить. Узнали много интересной информации о напитке. Понравилось то,что маршрут закончился в самом центре,откуда можно было продолжить гулять и наслаждаться видами города. Большое спасибо за интересное времяпрепровождения. Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем

Е Елена Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше. Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие

Е Елена Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!