Погрузитесь в средневековое прошлое Чехии в аутентичных декорациях Кутной Горы - бывшего центра добычи серебра европейского масштаба, сохранившую в большом объеме свою уникальную готическую застройку.
Описание экскурсииИндивидуальная экскурсия в один из самых старых и известных памятников ЮНЕСКО Чехии - средневековый городок Кутна Гора, возникший в Средние века как шахтерское поселение вокруг одних из самых богатых месторождений серебра Европы того времени, который по максимуму сохранил свою аутентичную готическую и барочную застройку.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костница (самое известное костехранилище Чехии)
- Собор св. Варвары (уникальный 5-нефовый позднеготический храм)
- Базилика Вознесения Девы Марии (шедевр стиля «барочной готики» авторства Я.Б. Сантини Айхеля)
- Костел св. Якуба (старейший кутногорский храм XIV в.)
- Влашский двор (бывший монетный двор и королевская резиденция)
- Иезуитский коллегиум (в настоящее время - галерея Среднеческого края)
- Градек (бывшая феодальная резиденция, ныне - музей добычи серебра)
- Музей чешского шоколада
- Каменный дом (бывшая мещанская резиденция, ныне - городской музей)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
