4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путь к чудотворной статуе Богородицы

Всего час пути — и вы окажетесь у монастыря на Святой Горе, куда стремятся паломники со всей Европы, чтобы поклониться чудотворной статуе Богородицы. По дороге мы поговорим о чешских традициях, праздниках, особенностях католичества и о городе Пршибрам, на окраине которого находится монастырь. На Святой Горе вы сможете посетить настоящую мессу, услышите звуки местного органа и рассмотрите барочную архитектуру монастыря. И, конечно, прикоснетесь к статуе Божьей Матери, вырезанной из дерева в 14 веке.

Сокровищница шедевров искусства

После богослужения вы прогуляетесь по территории монастыря и услышите его историю, встретите легендарный дуб святого Вацлава и полюбуетесь старинными фресками, на которых изображены чудеса Богородицы. Кроме того, в Святогорском комплексе вы рассмотрите произведения живописи, искусную лепнину внутри капелл и удивительно красивые ворота. А в монастырском магазине сможете купить не только церковные сувениры, но и местные продукты: вино, медовуху и сладости.

Башни неприступного Карлштейна

В качестве бонуса на обратном пути мы посетим средневековый замок Карлштейн, который возвел для себя в 14 веке легендарный Карл IV. Возвышающийся на вершине скалы замок стал в своё время символом «золотой эпохи» истории Чехии. Вы осмотрите снаружи башни и неприступные стены Карлштейна и даже сможете заглянуть в 78-метровый колодец с водой из реки Бероунка, о существовании которого долгое время было известно лишь чешскому королю и бургграфу.