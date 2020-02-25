4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к чудотворной статуе Богородицы и перенестись в эпоху Карла IV

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Это путешествие приведет вас к одному из крупнейших паломнических центров Чехии — монастырю на Святой Горе у городка Пршибрам.

Приготовьтесь прикоснуться к чудодейственной статуе Богородицы, внимающей просьбам молящихся, полюбоваться изящными фресками и прогуляться у старинного дуба святого Вацлава.

А после отправимся в белоснежный Карлштейн — символ чешского Средневековья, хранящий тайны Карла IV.
€55
44 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн

Что вас ожидает

Путь к чудотворной статуе Богородицы
Всего час пути — и вы окажетесь у монастыря на Святой Горе, куда стремятся паломники со всей Европы, чтобы поклониться чудотворной статуе Богородицы. По дороге мы поговорим о чешских традициях, праздниках, особенностях католичества и о городе Пршибрам, на окраине которого находится монастырь. На Святой Горе вы сможете посетить настоящую мессу, услышите звуки местного органа и рассмотрите барочную архитектуру монастыря. И, конечно, прикоснетесь к статуе Божьей Матери, вырезанной из дерева в 14 веке.

Сокровищница шедевров искусства
После богослужения вы прогуляетесь по территории монастыря и услышите его историю, встретите легендарный дуб святого Вацлава и полюбуетесь старинными фресками, на которых изображены чудеса Богородицы. Кроме того, в Святогорском комплексе вы рассмотрите произведения живописи, искусную лепнину внутри капелл и удивительно красивые ворота. А в монастырском магазине сможете купить не только церковные сувениры, но и местные продукты: вино, медовуху и сладости.

Башни неприступного Карлштейна
В качестве бонуса на обратном пути мы посетим средневековый замок Карлштейн, который возвел для себя в 14 веке легендарный Карл IV. Возвышающийся на вершине скалы замок стал в своё время символом «золотой эпохи» истории Чехии. Вы осмотрите снаружи башни и неприступные стены Карлштейна и даже сможете заглянуть в 78-метровый колодец с водой из реки Бероунка, о существовании которого долгое время было известно лишь чешскому королю и бургграфу.

Организационные детали

  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • В стоимость экскурсии включен вкусный и сытный обед в ресторане «Под Драконьей скалой»
  • На быстром комфортабельном 8-местном мерседесе путь до Святой Горы из Праги займет менее часа
  • Если в группе соберется более 4 человек, дополнительно оплачивается входной билет в монастырь — 120 крон
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн

Экскурсия проводится в субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Мартин- абсолютно потрясающий гид!
Начну с того, что нам повезло и смотреть Карлштейн в тот день поехали только мы с супругом, поэтому экскурсия по сути получилось индивидуальной. Прочитав предыдущие отзывы я конечно ожидала, что с экскурсоводом все будет хорошо, но Мартин превзошел все ожидания. Рассказ про места интересный плюс готовность и умение отвечать на вопросы не по теме экскурсии. Поэтому, выбирая гида, даже не сомневайтесь- с Мартином все пройдет по высшему классу!
Екатерина
10 января 2020
Скорее, это была прогулка, потому что мы совсем не устали! Это была наша вторая поездка с Мартином.
Мы гуляли по монастырю и замку. Мартин замечательный рассказчик, не грузит лишней исторической информацией, которую мы потом всё равно не вспомним )) . Но постоянные отсылки к историческим фактам не путают, а проясняют разные моменты рассказа.
Планировалось 2 группы на двух микроавтобусах по 8 человек, но по техническим причинам поехали на большом экскурсионном. Это нисколько не помешало. Всё слышно. никто не отстаёт и не теряется. Всех покормили, напоили и вовремя вернули обратно в Прагу.
Рекомендуем!
Мы довольны прогулкой. Спасибо, Мартин!
30 сентября 2019
Все отлично.
9 апреля 2019
Великолепная экскурсия!!! Мы были компанией восемь человек,Мартин забрал нас прямо из гостиницы,всю дорогу до монастыря и замка много и интересно рассказывал,очень понравилась медовуха в магазине при замке😀, экскурсия прошла в легкой и не принуждённой обстановке, в конце был замечательный обед в одном ресторанчике в окрестностях замка. Впечатления остались самые благоприятные. Мартин мы обязательно к тебе ещё вернёмся. Большое спасибо от всей нашей компании

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