4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - летние месяцы июнь, июль и август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по монастырю и замку Карлштейн особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы и избежать большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодную погоду и ограниченные часы работы некоторых объектов.

Экскурсия «Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн» открывает перед путешественниками двери одного из крупнейших паломнических центров Чехии.Здесь, на Святой Горе, вы сможете прикоснуться к чудотворной статуе Богородицы, полюбоваться изящными фресками

и старинной барочной архитектурой. После посещения монастыря маршрут приведет к замку Карлштейн, символу чешского Средневековья, где можно осмотреть башни и стены, а также заглянуть в глубокий колодец. Это путешествие позволит не только узнать больше о чешской культуре и истории, но и насладиться живописными видами и атмосферой прошлого

Описание экскурсии

Путь к чудотворной статуе Богородицы

Всего час пути — и вы окажетесь у монастыря на Святой Горе, куда стремятся паломники со всей Европы, чтобы поклониться чудотворной статуе Богородицы. По дороге мы поговорим о чешских традициях, праздниках, особенностях католицизма и о городе Пршибрам, на окраине которого находится монастырь. На Святой Горе вы сможете посетить настоящую мессу, услышите звуки местного органа и рассмотрите барочную архитектуру монастыря. И, конечно, прикоснетесь к статуе Божьей Матери, вырезанной из дерева в 14 веке.

Сокровищница шедевров искусства

После богослужения вы прогуляетесь по территории монастыря и услышите его историю, встретите легендарный дуб святого Вацлава и полюбуетесь старинными фресками, на которых изображены чудеса Богородицы. Кроме того, в Святогорском храмовом ансамбле вы рассмотрите произведения живописи, искусную лепнину и удивительно красивые ворота. А в монастырском магазине сможете купить не только церковные сувениры, но и местные продукты: вино, медовуху и сладости.

Башни неприступного Карлштейна

В качестве бонуса на обратном пути мы посетим средневековый замок Карлштейн, который возвел для себя в 14 веке легендарный Карл IV. Возвышающийся на вершине скалы замок стал в своё время символом «золотой эпохи» истории Чехии. Вы осмотрите снаружи башни и неприступные стены Карлштейна и даже сможете заглянуть в 78-метровый колодец с водой из реки Бероунка, о существовании которого долгое время было известно лишь чешскому королю и бургграфу.

Организационные детали