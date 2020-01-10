4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн

Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию «Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн». Погрузитесь в атмосферу истории и легенд
Экскурсия «Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн» открывает перед путешественниками двери одного из крупнейших паломнических центров Чехии.

Здесь, на Святой Горе, вы сможете прикоснуться к чудотворной статуе Богородицы, полюбоваться изящными фресками
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и старинной барочной архитектурой.

После посещения монастыря маршрут приведет к замку Карлштейн, символу чешского Средневековья, где можно осмотреть башни и стены, а также заглянуть в глубокий колодец.

Это путешествие позволит не только узнать больше о чешской культуре и истории, но и насладиться живописными видами и атмосферой прошлого

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение паломнического центра Святой Горы
  • 🎨 Изучение барочной архитектуры и фресок
  • 🏰 Экскурсия по замку Карлштейн
  • 🌳 Прогулка у дуба святого Вацлава
  • 🎶 Уникальная возможность услышать местный орган

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для посещения - летние месяцы июнь, июль и август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по монастырю и замку Карлштейн особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы и избежать большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодную погоду и ограниченные часы работы некоторых объектов.
Сейчас август — это идеальное время.
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн
Чудеса Святой Горы и средневековый Карлштейн

Что можно увидеть

  • Монастырь на Святой Горе
  • Замок Карлштейн
  • Дуб святого Вацлава

Описание экскурсии

Путь к чудотворной статуе Богородицы

Всего час пути — и вы окажетесь у монастыря на Святой Горе, куда стремятся паломники со всей Европы, чтобы поклониться чудотворной статуе Богородицы. По дороге мы поговорим о чешских традициях, праздниках, особенностях католицизма и о городе Пршибрам, на окраине которого находится монастырь. На Святой Горе вы сможете посетить настоящую мессу, услышите звуки местного органа и рассмотрите барочную архитектуру монастыря. И, конечно, прикоснетесь к статуе Божьей Матери, вырезанной из дерева в 14 веке.

Сокровищница шедевров искусства

После богослужения вы прогуляетесь по территории монастыря и услышите его историю, встретите легендарный дуб святого Вацлава и полюбуетесь старинными фресками, на которых изображены чудеса Богородицы. Кроме того, в Святогорском храмовом ансамбле вы рассмотрите произведения живописи, искусную лепнину и удивительно красивые ворота. А в монастырском магазине сможете купить не только церковные сувениры, но и местные продукты: вино, медовуху и сладости.

Башни неприступного Карлштейна

В качестве бонуса на обратном пути мы посетим средневековый замок Карлштейн, который возвел для себя в 14 веке легендарный Карл IV. Возвышающийся на вершине скалы замок стал в своё время символом «золотой эпохи» истории Чехии. Вы осмотрите снаружи башни и неприступные стены Карлштейна и даже сможете заглянуть в 78-метровый колодец с водой из реки Бероунка, о существовании которого долгое время было известно лишь чешскому королю и бургграфу.

Организационные детали

  • После экскурсии у вас будет время на вкусный и сытный обед в ресторане «Под Драконьей скалой»
  • На быстром комфортабельном 8-местном мерседесе путь до Святой Горы из Праги займет менее часа
  • Если в группе соберется более 4 человек, дополнительно оплачивается входной билет в монастырь — 150 крон.

в субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€39
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин
Мартин — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Екатерина
Скорее, это была прогулка, потому что мы совсем не устали! Это была наша вторая поездка с Мартином.
Мы гуляли по монастырю и замку. Мартин замечательный рассказчик, не грузит лишней исторической информацией,
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которую мы потом всё равно не вспомним)). Но постоянные отсылки к историческим фактам не путают, а проясняют разные моменты рассказа.
Планировалось 2 группы на двух микроавтобусах по 8 человек, но по техническим причинам поехали на большом экскурсионном. Это нисколько не помешало. Всё слышно. никто не отстаёт и не теряется. Всех покормили, напоили и вовремя вернули обратно в Прагу.
Рекомендуем!
Мы довольны прогулкой. Спасибо, Мартин!

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Е
Мартин- абсолютно потрясающий гид!
Начну с того, что нам повезло и смотреть Карлштейн в тот день поехали только мы с супругом, поэтому экскурсия по сути получилось индивидуальной. Прочитав предыдущие отзывы я
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конечно ожидала, что с экскурсоводом все будет хорошо, но Мартин превзошел все ожидания. Рассказ про места интересный плюс готовность и умение отвечать на вопросы не по теме экскурсии. Поэтому, выбирая гида, даже не сомневайтесь- с Мартином все пройдет по высшему классу!

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С
Великолепная экскурсия!!! Мы были компанией восемь человек,Мартин забрал нас прямо из гостиницы,всю дорогу до монастыря и замка много и интересно рассказывал,очень понравилась медовуха в магазине при замке😀, экскурсия прошла в
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легкой и не принуждённой обстановке, в конце был замечательный обед в одном ресторанчике в окрестностях замка. Впечатления остались самые благоприятные. Мартин мы обязательно к тебе ещё вернёмся. Большое спасибо от всей нашей компании

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Елена
замечательно!
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O
Все отлично.
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