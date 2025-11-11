Давайте окунемся в волшебный мир старой Праги (Старого города Пражского и Еврейского Города - Йозефов город), ощутим ее историю и неповторимую атмосферу, овеянную легендами!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииДавайте окунемся в волшебный мир старой Праги, ощутим ее историю и неповторимую атмосферу, овеянную легендами! В ходе этой интересной и познавательной экскурсии мы прогуляемся по с старому городу Пражскому и вы услышите интересные факты и легенды о всемирно известных часах «Орлой», о Карловом мосте и загадаем там желание. Заглянем на Староместскую площадь, посетим «Тынский» двор и один из Соборов, овеянный тайнами и легендами. Вы услышите много интересных легенд об этом волшебном Городе! Мы прогуляемся по самой фешенебельной улице Праге - Парижской с великолепными архитектурными шедеврами начала 20 века и полюбуемся витринами всемирно известных домов моды. Мы с вами пройдемся по бывшему Еврейскому (Йозефову) городу и вы услышите интересные легенды и узнаете: - Когда появилось гетто и что это слово означает? - Где искать Голема и кто это? - Почему часы на ратуше идут в обратную сторону? - Как Ангел Смерти перехитрил раби Лёва? - Франц Кафка и Еврейский город; - Любимые места М. Цветаевой в этой части Праги; - Ф Кафка и М Цветаева -как и где пересеклись их судьбы? - Что связывает Еврейский город с Испанией и Киевской Русью? Всё это и многое другое вы узнаете в прогулке по одному из самых мистических районов Праги – кварталу Йозефов. Важная информация: Эта экскурсия НЕ предусматривает посещение экскурсионных объектов Еврейского квартала (синагог, кладбища)!!!
Ежедневно
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Староместская площадь
- Часы Орлой
- Парижская улица
- Карлов мост
- Еврейский квартал (обзорно, Без захода в синагоги и кладбище) и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маг New Yoker (Na Príkope, Václavské nám. 388/1)
Завершение: Карлов мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия НЕ предусматривает посещение экскурсионных объектов Еврейского квартала (синагог, кладбища)!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
