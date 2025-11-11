Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Давайте окунемся в волшебный мир старой Праги (Старого города Пражского и Еврейского Города - Йозефов город), ощутим ее историю и неповторимую атмосферу, овеянную легендами!

Татьяна Ваш гид в Праге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно €120 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Давайте окунемся в волшебный мир старой Праги, ощутим ее историю и неповторимую атмосферу, овеянную легендами! В ходе этой интересной и познавательной экскурсии мы прогуляемся по с старому городу Пражскому и вы услышите интересные факты и легенды о всемирно известных часах «Орлой», о Карловом мосте и загадаем там желание. Заглянем на Староместскую площадь, посетим «Тынский» двор и один из Соборов, овеянный тайнами и легендами. Вы услышите много интересных легенд об этом волшебном Городе! Мы прогуляемся по самой фешенебельной улице Праге - Парижской с великолепными архитектурными шедеврами начала 20 века и полюбуемся витринами всемирно известных домов моды. Мы с вами пройдемся по бывшему Еврейскому (Йозефову) городу и вы услышите интересные легенды и узнаете: - Когда появилось гетто и что это слово означает? - Где искать Голема и кто это? - Почему часы на ратуше идут в обратную сторону? - Как Ангел Смерти перехитрил раби Лёва? - Франц Кафка и Еврейский город; - Любимые места М. Цветаевой в этой части Праги; - Ф Кафка и М Цветаева -как и где пересеклись их судьбы? - Что связывает Еврейский город с Испанией и Киевской Русью? Всё это и многое другое вы узнаете в прогулке по одному из самых мистических районов Праги – кварталу Йозефов. Важная информация: Эта экскурсия НЕ предусматривает посещение экскурсионных объектов Еврейского квартала (синагог, кладбища)!!!

Ежедневно Выбрать дату