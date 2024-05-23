Экскурсии по еврейским местам Праги

Найдено 10 экскурсий в категории «Еврейские» в Праге на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
«Как формировалась Прага и что это за разделение — на Нижнюю и Верхнюю — вы узнаете во время экскурсии по Старому городу, Новому городу и Йозефов (бывшее еврейское гетто)»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
«В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
«Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«В том числе и еврейские торговцы, пришедшие из Египта в Европу в X веке»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
История и тайны трёх Праг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
«Вы узнаете, где зародилась чешская столица, какие сложности испытывали обитатели еврейского гетто и почему жители Старого и Нового города недолюбливали друг друга»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 2 чел.
Еврейский квартал
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
«Необычная архитектура, древняя история, легенды и мистические тайны – все это наполняет одно из самых посещаемых мест в мире – Еврейский квартал (Йозефов), расположенный в центре Праги»
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«Это старинный Еврейский квартал и базилика Святого Прокопа»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека
Пражский Еврейский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Майзелова синагога — частная синагога, сооруженная главой Пражского Еврейского города Мордехаем Майзелом»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    Мистика Старой Праги
    👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • Я
    Яэль
    15 мая 2024
    Мистерии вечерней Праги
    Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
  • В
    Вика
    6 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
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    так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

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  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
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    это гид Таисия. Экскурсия неординарная и интересная, мне очень нравиться узнавать что то особенное, что не встретишь в гидах по городу. Рекомендую людям которые хотят понять дух Праги и естественно еврейской истории. Спасибо 🙏

  • Б
    Бахыт
    17 апреля 2024
    Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
    Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
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    историю Чехии. Чувствуется, постоянно пополняет свои знания. Гид в Замке, в отличие от Николая, был поверхностным. Выехали и приехали по расписанию

  • А
    Анна
    4 февраля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Еврейские»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Еврейские" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 17 до 160. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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