1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
«Как формировалась Прага и что это за разделение — на Нижнюю и Верхнюю — вы узнаете во время экскурсии по Старому городу, Новому городу и Йозефов (бывшее еврейское гетто)»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
«В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
«Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«В том числе и еврейские торговцы, пришедшие из Египта в Европу в X веке»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
«Вы узнаете, где зародилась чешская столица, какие сложности испытывали обитатели еврейского гетто и почему жители Старого и Нового города недолюбливали друг друга»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
«Необычная архитектура, древняя история, легенды и мистические тайны – все это наполняет одно из самых посещаемых мест в мире – Еврейский квартал (Йозефов), расположенный в центре Праги»
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«Это старинный Еврейский квартал и базилика Святого Прокопа»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Майзелова синагога — частная синагога, сооруженная главой Пражского Еврейского города Мордехаем Майзелом»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия23 мая 2024👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ЯЯэль15 мая 2024Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
- ВВика6 мая 2024Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
- ДДарья3 мая 2024Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
- ААлександр28 апреля 2024Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
- ЮЮлия20 апреля 2024Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
- ББахыт17 апреля 2024Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
- ААнна4 февраля 2024экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Еврейские»
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