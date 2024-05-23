Л Лидия Мистика Старой Праги 👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.

J Jenny Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.

А Алла Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!

Я Яэль Мистерии вечерней Праги Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.

В Вика Еврейский квартал в Праге: герои и легенды Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!

Д Дарья Еврейский квартал в Праге: герои и легенды читать дальше так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была. Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,

А Александр Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.

Ю Юлия Еврейский квартал в Праге: герои и легенды читать дальше это гид Таисия. Экскурсия неординарная и интересная, мне очень нравиться узнавать что то особенное, что не встретишь в гидах по городу. Рекомендую людям которые хотят понять дух Праги и естественно еврейской истории. Спасибо 🙏 Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -

Б Бахыт Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО читать дальше историю Чехии. Чувствуется, постоянно пополняет свои знания. Гид в Замке, в отличие от Николая, был поверхностным. Выехали и приехали по расписанию Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает