🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь «Затем через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся» 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры «Конечно, мы выйдем на Староместскую площадь с готическим Тынским храмом и Ратушей» € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны «А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой» € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие Начало: В районе Старого города «А еще я расскажу, «по ком звонит колокол» храма Девы Марии пред Тыном, покажу место, где в полночь встречаются пражские привидения, и объясню значение некоторых домовых знаков, коих в Старом городе сохранилось огромное количество» € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги «Конечно, будут остановки: вы рассмотрите часы Орлой на Ратуше и башни Тынского храма на сказочной Староместской площади» € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого «Останавливаясь возле уникальных домов, памятников и храмов, вы узнаете познавательные подробности из жизни города, которые помогут вам лучше понять Прагу» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города Начало: В районе Вацлавской площади € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги «несколько удивительных храмов Праги» 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00 «Старинная монастырская пивоварня» € 135 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 14 отзывов Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас Начало: Договариваемся индивидуально «Увидим православный храм, где Достоевский крестил свою дочь» € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида «Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест Начало: В районе метро Můstek «В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа» € 98 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская «Николая, храмом девы Марии перед Тыном, памятником Яну Гусу и астрономическими часами Орлой» Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади «А еще осмотрите Кафедральный собор Св» Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «Затем мы поднимемся к Страговскому монастырю, чтобы увидеть самую красивую панораму Праги» от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 31 отзыв Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100) «Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой» Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2 часа 6 отзывов Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии Начало: На Вацлавской площади «Узнаете об удивительном расположении Анежкиного монастыря — старейшего в городе, — и поймёте, с какими событиями связано название Испанской синагоги» Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе Начало: Метро Площадь Республики «Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника» € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой Начало: В районе Страговского монастыря «А на территории Страговского монастыря раскроете секреты местных монахов и средневековый рецепт пива» € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги Начало: На трамвайной остановке Pohořelec «Вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного Страговского монастыря: прогуляетесь по его двору, рассмотрите храм Вознесения Девы Марии, библиотеку и часовню Святого Роха и, по желанию, посетите знаменитую пивоварню» Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: «Вы очутитесь на оживлённой Староместской площади, попозируете мне у Карлова моста, погуляете по земле Пражского Града, изумляясь грандиозной постройке — собору святого Вита» € 165 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия «Полюбуетесь набережными реки Влтавы со смотровых площадок, почувствуете непередаваемую атмосферу подворья Страговского монастыря * и монастырской пивоварни, восхититесь роскошными садами и уникальными храмами» € 215 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: Вацлавская площадь «Помогу вам отыскать самую узкую улочку города, живописные каналы, легендарный собор Девы Марии перед Тыном и водяную мельницу» € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии «За всем этим наблюдает религиозный реформатор с трагичной судьбой, Ян Гус — о нем отдельно поговорим возле его памятника в центре площади» € 87 за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками Начало: На Вацлавской площади «Кроме того, в маршрут войдут собор Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия и Монетный двор» Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 4 отзыва Экспресс-фотосессия в сердце Праги Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память «Именно здесь вы увидите знаменитые астрономические часы Орлой и две остроконечные башни Тынского храма, запечатленные на множестве снимков» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас «Пражский Град: осмотрим самый большой в мире действующий средневековый замковый комплекс, поговорим о старинных династиях Праги и восхитимся ажурным фасадом собора Cвятого Вита» € 130 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 10 отзывов Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце Начало: На Вацлавской площади «Во время автобусной экскурсии по городу вы полюбуетесь православным храмом святого Симеона, Техническим Университетом, Главным железнодорожным вокзалом, Санкт-Петербург штрассе и Новым городом с памятником золотому Августу на коне» Расписание: в четверг и субботу в 08:30 € 59 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида Начало: на Вацлавской площади «Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды» Расписание: ежедневно в 12:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов Начало: В районе метро Muzeum «А также расскажу историю создания астрономических часов, готического храма Девы Марии перед Тыном и барочного собора Святого Николая» € 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Такая разная Прага Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа Начало: Градчаны «Вы услышите историю крепости Пражский Град — бывшей резиденции королей — и посетите кафедральный собор св» 70 € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии «Барокко в Чехии имеет свою историю — религиозную, культурную и политическую — об этом я расскажу на прогулке по самым ярким примерам этого стиля» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Огни рождественской Праги Рождественские ярмарки, концерты и вкусности - окунуться в атмосферу праздника и чешских традиций «На Малой Стране мы обязательно заглянем в гости в храм Девы Марии Победительницы к чудотворящему младенцу Иисусу — ведь именно он главный виновник предстоящего Рождества» € 195 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны Начало: В районе Национального музея «Осмотрите несколько средневековых костёлов, побываете в миниатюрном Францисканском саду и услышите, что скрывается за стенами Пинкасовой синагоги в бывшем Еврейском городе» € 98 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Праге на автомобиле Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: в вашем отеле «В Старом городе вы посетите Староместскую площадь, услышите бой знаменитых Астрономических часов, полюбуетесь сказочным храмом Девы Марии перед Тыном и увидите некогда православный храм Святого Николая» € 250 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 8 часов 14 отзывов Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади «Входные билеты оплачиваются дополнительно: билет в замок Штенберг — 180 крон, билет в часовню — 90 крон, билет в Храм Святой Варвары — 120 крон» Расписание: ежедневно в 09:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей «Вы полюбуетесь сказочными шпилями Тынского храма и великолепной люстрой костёла святого Николая, подаренной Российским императором» € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии Начало: Страговский монастырь «Начнем с одного из старейших монастырей Праги — Страговского» € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Новый город и Вышеград - история и легенды Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии Начало: На Карловой площади «Здесь вы увидите милый и немного смешной памятник главному христианскому покровителю страны — Святому Вацлаву — и храм Святых Петра и Павла, заложенный первым чешским королем» € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Большое знакомство с Прагой Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории Начало: ваш отель «Экскурсия начнётся с Пражского Града — вы осмотрите один из самых старейших монастырей Праги» € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Из Праги в Дрезден Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами Начало: На рецепция вашего отеля «Хофкирхе — главный католический храм в протестантском Дрездене» € 455 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага: «Terra Incognita» Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города «Мы с вами увидим самые красивые в Праге интерьеры православных храмов, а их здесь несколько» € 150 за всё до 6 чел.