Религиозные экскурсии по святым местам Праги

Найдено 60 экскурсий в категории «Святые места» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
«Затем через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Конечно, мы выйдем на Староместскую площадь с готическим Тынским храмом и Ратушей»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
«А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
«А еще я расскажу, «по ком звонит колокол» храма Девы Марии пред Тыном, покажу место, где в полночь встречаются пражские привидения, и объясню значение некоторых домовых знаков, коих в Старом городе сохранилось огромное количество»
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
130 за всё до 6 чел.
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
«Конечно, будут остановки: вы рассмотрите часы Орлой на Ратуше и башни Тынского храма на сказочной Староместской площади»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
«Останавливаясь возле уникальных домов, памятников и храмов, вы узнаете познавательные подробности из жизни города, которые помогут вам лучше понять Прагу»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Первый день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
355 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
«несколько удивительных храмов Праги»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Город королей, алхимиков и пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
«Старинная монастырская пивоварня»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:30
135 за всё до 10 чел.
Дрезден - немецкая Флоренция
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
«Увидим православный храм, где Достоевский крестил свою дочь»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
«В Еврейском квартале вы узнаете, что скрывает чердак Староновой синагоги и как в нехристианском районе оказался костел святого Духа»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Николая, храмом девы Марии перед Тыном, памятником Яну Гусу и астрономическими часами Орлой»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
«А еще осмотрите Кафедральный собор Св»
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Затем мы поднимемся к Страговскому монастырю, чтобы увидеть самую красивую панораму Праги»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
«Узнаете интересные факты о таинственном Еврейском квартале «Йозефов» и загадочные легенды о старейшей в Европе Староновой синагоге, которая поразит вас своей готической красотой»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
«Узнаете об удивительном расположении Анежкиного монастыря — старейшего в городе, — и поймёте, с какими событиями связано название Испанской синагоги»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
«Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
«А на территории Страговского монастыря раскроете секреты местных монахов и средневековый рецепт пива»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
«Вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного Страговского монастыря: прогуляетесь по его двору, рассмотрите храм Вознесения Девы Марии, библиотеку и часовню Святого Роха и, по желанию, посетите знаменитую пивоварню»
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
20 за человека
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
«Вы очутитесь на оживлённой Староместской площади, попозируете мне у Карлова моста, погуляете по земле Пражского Града, изумляясь грандиозной постройке — собору святого Вита»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
«Полюбуетесь набережными реки Влтавы со смотровых площадок, почувствуете непередаваемую атмосферу подворья Страговского монастыря * и монастырской пивоварни, восхититесь роскошными садами и уникальными храмами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
«Помогу вам отыскать самую узкую улочку города, живописные каналы, легендарный собор Девы Марии перед Тыном и водяную мельницу»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
О Праге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
«За всем этим наблюдает религиозный реформатор с трагичной судьбой, Ян Гус — о нем отдельно поговорим возле его памятника в центре площади»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
87 за всё до 8 чел.
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
«Кроме того, в маршрут войдут собор Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия и Монетный двор»
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
«Именно здесь вы увидите знаменитые астрономические часы Орлой и две остроконечные башни Тынского храма, запечатленные на множестве снимков»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 4 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
«Пражский Град: осмотрим самый большой в мире действующий средневековый замковый комплекс, поговорим о старинных династиях Праги и восхитимся ажурным фасадом собора Cвятого Вита»
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
«Во время автобусной экскурсии по городу вы полюбуетесь православным храмом святого Симеона, Техническим Университетом, Главным железнодорожным вокзалом, Санкт-Петербург штрассе и Новым городом с памятником золотому Августу на коне»
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
59 за человека
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
Знакомьтесь, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
«А также расскажу историю создания астрономических часов, готического храма Девы Марии перед Тыном и барочного собора Святого Николая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 8 чел.
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Вы услышите историю крепости Пражский Град — бывшей резиденции королей — и посетите кафедральный собор св»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
Прага в стиле барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
«Барокко в Чехии имеет свою историю — религиозную, культурную и политическую — об этом я расскажу на прогулке по самым ярким примерам этого стиля»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Огни рождественской Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Огни рождественской Праги
Рождественские ярмарки, концерты и вкусности - окунуться в атмосферу праздника и чешских традиций
«На Малой Стране мы обязательно заглянем в гости в храм Девы Марии Победительницы к чудотворящему младенцу Иисусу — ведь именно он главный виновник предстоящего Рождества»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
195 за всё до 6 чел.
История и тайны трёх Праг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
«Осмотрите несколько средневековых костёлов, побываете в миниатюрном Францисканском саду и услышите, что скрывается за стенами Пинкасовой синагоги в бывшем Еврейском городе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 2 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
«В Старом городе вы посетите Староместскую площадь, услышите бой знаменитых Астрономических часов, полюбуетесь сказочным храмом Девы Марии перед Тыном и увидите некогда православный храм Святого Николая»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: билет в замок Штенберг — 180 крон, билет в часовню — 90 крон, билет в Храм Святой Варвары — 120 крон»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Вы полюбуетесь сказочными шпилями Тынского храма и великолепной люстрой костёла святого Николая, подаренной Российским императором»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
«Начнем с одного из старейших монастырей Праги — Страговского»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
130 за всё до 7 чел.
Масонская история Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд
Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Новый город и Вышеград - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
«Здесь вы увидите милый и немного смешной памятник главному христианскому покровителю страны — Святому Вацлаву — и храм Святых Петра и Павла, заложенный первым чешским королем»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Большое знакомство с Прагой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Большое знакомство с Прагой
Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории
Начало: ваш отель
«Экскурсия начнётся с Пражского Града — вы осмотрите один из самых старейших монастырей Праги»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
«Хофкирхе — главный католический храм в протестантском Дрездене»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Прага: «Terra Incognita»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«Мы с вами увидим самые красивые в Праге интерьеры православных храмов, а их здесь несколько»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его
  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
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    Наша экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться. Информация была подана очень доступно, познавательно,местами с хорошим юмором. Очень рекомендуем всем путешественникам данную экскурсию.

    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Святые места»

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