Прага сквозь века

Описание экскурсии
Дорогие гости! Приветствую Вас в одном из самых красивых и мистических городов Европы. “Злата”, “стобашенная” Прага- город с открытой душой, большим сердцем и необыкновенной харизмой! Это тот город, который посетив первый раз, влюбляет в себя навсегда! Мы побываем там, откуда город начинал своё существование и где с тех далёких времён и до наших дней находилась сначало резиденция князей, затем королей, а сейчас и Президента страны – Пражский Град. Увидим самые основные достопримечательности этой части Праги – Собор Святого Вита, королевский дворец, храм Святого Георгия. Загадаем желание в самом мистическом месте Праги. Полюбуется прекрасной дворцовой архитектурой исторических районов Градчан и Малой страны. Посетим прекрасные парки с павлинами. Полюбуемся рекой Влтавой и я вам покажу самый вид на Пражский град и Карлов мост и самую маленькую удочку Праги. Прогуляемся по одному из самых старых мостов Европы. “Музей скульптур” под открытым небом- так часто называют Карлов мост. Я расскажу вам интересные легенды и истории о Праге. По части “королевского пути” мы наш путь продолжим в Старый город на Староместскую площадь. Всем известные часы “ Орлой“с движущимися фигурками и архитектура площади никого не оставит равнодушными. Заглянем на “Елисейские поля “ Праги и закончим нашу интересную экскурсию уже в Новом городе на величественной Вацлавской площади, которая известна ещё с времён самого известного чешского короля Карла IV. А сейчас её называют “душой” Праги. Мы увидим прекрасно сохранившийся стиль “ модерн”, великолепные пассажи, музеи, необычные и величественные памятники. Добро пожаловать в Прагу! Важная информация: Важно! Детали!!! Как можно меня узнать на месте встречи я вам сообщу при личной переписке.
Пожалуйста, оставляйте номера телефонов с Viber, Whats
App.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский град, Собор Святого Вита, Карлов мост, Старомескую площадь, часы Орлой, Вацлавскую площадь, Климентинум, остров Кампа, мистическое место, средневековые улочки, великолепный сад
- Прекрасные панорамы и многое др
Что включено
- Услуги гида. Пешеходная экскурсия 4 часа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чехия, Прага, Кеплерова
Завершение: Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Важно
- Детали!!! Как можно меня узнать на месте встречи я вам сообщу при личной переписке. Пожалуйста, оставляйте номера телефонов с Viber, WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень насыщенная экскурсия с удобным и хорошо составленным маршрутом. Было интересно слушать Татьяну, а ещё она помогла нам сориентироваться на следующие дни отдыха: подсказала хорошие места, где поесть и куда ещё стоит сходить в Праге. Остались очень довольны прогулкой👍
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М
Татьяна прекрасный гид и замечательный рассказчик! Это было наше первое знакомство с Прагой – на протяжении всех четырёх часов Татьяна удерживала внимание интересными фактами, легендами и атмосферными историями о городе. Маршрут был отлично продуман и дал прочувствовать уникальный характер Праги и её мистический вайб.
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О
Благодарим Татьяну за замечательную экскурсию! Мы выбрали четырёхчасовой маршрут и за это время успели увидеть практически все самые интересные локации Праги. Маршрут был выстроен очень удобно, прогулка прошла легко и насыщенно. Кроме экскурсии, Татьяна посоветовала нам соборы, музеи и другие места, которые мы потом посмотрели самостоятельно.
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с
Экскурсия получилась очень насыщенной. Татьяна — начитанный и приятный гид, благодаря которому мы увидели множество мест, которые сами бы точно не нашли. Она рассказывала увлекательные истории о Праге и создавала лёгкую атмосферу. Однозначно одна из лучших экскурсий за поездку!
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В
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