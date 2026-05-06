Прага сквозь века

Дорогие гости! Приветствую Вас в одном из самых красивых и мистических городов Европы. “Злата”, “стобашенная” Прага- город с открытой душой, большим сердцем и необыкновенной харизмой! Это тот город, который посетив первый раз, влюбляет в себя навсегда! Мы побываем там, откуда город начинал своё существование и где с тех далёких времён и до наших дней находилась сначало резиденция князей, затем королей, а сейчас и Президента страны – Пражский Град. Увидим самые основные достопримечательности этой части Праги – Собор Святого Вита, королевский дворец, храм Святого Георгия. Загадаем желание в самом мистическом месте Праги. Полюбуется прекрасной дворцовой архитектурой исторических районов Градчан и Малой страны. Посетим прекрасные парки с павлинами. Полюбуемся рекой Влтавой и я вам покажу самый вид на Пражский град и Карлов мост и самую маленькую удочку Праги. Прогуляемся по одному из самых старых мостов Европы. “Музей скульптур” под открытым небом- так часто называют Карлов мост. Я расскажу вам интересные легенды и истории о Праге. По части “королевского пути” мы наш путь продолжим в Старый город на Староместскую площадь. Всем известные часы “ Орлой“с движущимися фигурками и архитектура площади никого не оставит равнодушными. Заглянем на “Елисейские поля “ Праги и закончим нашу интересную экскурсию уже в Новом городе на величественной Вацлавской площади, которая известна ещё с времён самого известного чешского короля Карла IV. А сейчас её называют “душой” Праги. Мы увидим прекрасно сохранившийся стиль “ модерн”, великолепные пассажи, музеи, необычные и величественные памятники. Добро пожаловать в Прагу! Важная информация: Важно! Детали!!! Как можно меня узнать на месте встречи я вам сообщу при личной переписке.

Пожалуйста, оставляйте номера телефонов с Viber, Whats

App.