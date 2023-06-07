Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов

Индивидуальная экскурсия по Праге: от королевского дворца до Вацлавской площади

Описание
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Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пражский град, Собор Святого Вита, Рождественские ёлки и ярмарки, Карлов мост, Старомескую площадь, часы Орлой, мистическое место, средневековые улочки
  • Прекрасные панорамы и многое др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приветствую Вас в одном из самых красивых и мистических городов Европы.
“Злата”, “стобашенная” Прага- город с открытой душой, большим сердцем и необыкновенной хоризмой!
Это тот город, который посетив первый раз, влюбляет в себя навсегда!
Мы побываем там, откуда город начинал своё существование и где с тех далёких времён и до наших дней находилась сначало резиденция князей, затем королей, а сейчас и Президента страны – Пражский Град.
Увидим самые основные достопримечательности этой части Праги – Собор Святого Вита, королевский дворец, храм Святого Георгия. Загадаем желание в самом мистическом месте Праги.
Полюбуется прекрасной дворцовой архитектурой исторических районов Градчан и Малой страны.
Посетим прекрасные парки с павлинами. Полюбуемся рекой Влтавой и я вам покажу самый вид на Пражский град и Карлов мост и самую маленькую удочку Праги.
Прогуляемся по одному из самых старых мостов Европы. “Музей скульптур” под открытым небом- так часто называют Карлов мост.
Я расскажу вам интересные легенды и истории о Праге.
По части “королевского пути” мы наш путь продолжим в Старый город на Староместскую площадь.
Всем известные часы “ Орлой“с движущимися фигурками и архитектура площади никого не оставит равнодушными. Заглянем на “Елисейские поля “ Праги и закончим нашу интересную экскурсию уже в Новом городе на величественной Вацлавской площади, которая известна ещё с времён самого известного чешского короля Карла IV.
А сейчас её называют “душой” Праги.
Мы увидим прекрасно сохранившийся стиль “ модерн”, великолепные пассажи, музеи, необычные и величественные памятники.
Добро пожаловать в Прагу!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Завершение: Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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