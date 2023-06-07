Прага сквозь века

Приветствую Вас в одном из самых красивых и мистических городов Европы.

“Злата”, “стобашенная” Прага- город с открытой душой, большим сердцем и необыкновенной хоризмой!

Это тот город, который посетив первый раз, влюбляет в себя навсегда!

Мы побываем там, откуда город начинал своё существование и где с тех далёких времён и до наших дней находилась сначало резиденция князей, затем королей, а сейчас и Президента страны – Пражский Град.

Увидим самые основные достопримечательности этой части Праги – Собор Святого Вита, королевский дворец, храм Святого Георгия. Загадаем желание в самом мистическом месте Праги.

Полюбуется прекрасной дворцовой архитектурой исторических районов Градчан и Малой страны.

Посетим прекрасные парки с павлинами. Полюбуемся рекой Влтавой и я вам покажу самый вид на Пражский град и Карлов мост и самую маленькую удочку Праги.

Прогуляемся по одному из самых старых мостов Европы. “Музей скульптур” под открытым небом- так часто называют Карлов мост.

Я расскажу вам интересные легенды и истории о Праге.

По части “королевского пути” мы наш путь продолжим в Старый город на Староместскую площадь.

Всем известные часы “ Орлой“с движущимися фигурками и архитектура площади никого не оставит равнодушными. Заглянем на “Елисейские поля “ Праги и закончим нашу интересную экскурсию уже в Новом городе на величественной Вацлавской площади, которая известна ещё с времён самого известного чешского короля Карла IV.

А сейчас её называют “душой” Праги.

Мы увидим прекрасно сохранившийся стиль “ модерн”, великолепные пассажи, музеи, необычные и величественные памятники.

Добро пожаловать в Прагу!