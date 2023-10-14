Обзорная экскурсия по столице Чехии
Добро пожаловать в один из самых красивых и мистических городов Европы! На пешей прогулке вы увидите собор Святого Вита и дворец королей. Прогуляетесь по Карлову мосту и посмотрите на павлинов в парках. Я расскажу про душу Праги и покажу, где загадать желание, чтобы оно сбылось.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите собор святого Вита, королевский дворец и храм Святого Георгия
- Изучите дворцовую архитектуру исторических районов Градчан и Малой страны
- Погуляете по паркам с павлинами и полюбуетесь рекой Влатва
- Загадаете желание в самом мистическом месте Праги
- Пройдёте по самой маленькой улочке города и по Карлову мосту — музею скульптур под открытым небом
- Восхититесь легендарными часами Орлой с движущимися фигурками на Староместской площади
- Услышите легенды о Праге и узнаете, что сейчас называют душой чешской столицы
Организационные детали
Достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Королевского сада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 374 туристов
Здравствуйте! Я киевлянка, закончила Киевский институт туризма по специальности «экскурсовод». Очень люблю родной город и много лет передавала свою любовь гостям Киева. Но волею судьбы уехала жить в прекрасную Прагу и теперь знакомлю гостей с этим чудесным местом. Добро пожаловать в один из самых красивых городов Европы — Прагу!
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