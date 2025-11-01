Старая Прага - это место, где оживают легенды и история.
Аудиогид предлагает путешествие по самым знаковым местам города, от Пражских курантов до Карлова моста.
В лёгкой и дружественной манере вы узнаете о
Аудиогид предлагает путешествие по самым знаковым местам города, от Пражских курантов до Карлова моста.
В лёгкой и дружественной манере вы узнаете о
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобство аудиогида
- 🏰 26 достопримечательностей
- 📚 Исторические факты и легенды
- 🗺️ Свобода самостоятельного маршрута
- 📱 Доступность в любое время
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Пражские куранты
- Пороховая башня
- Еврейский квартал
- Карлов мост
- Сословный театр
- Храм Девы Марии перед Тыном
Описание аудиогида
Во время самостоятельной экскурсии вы увидите:
- Пражские куранты
- Пороховую башню
- Еврейский квартал
- Карлов мост
- Сословный театр
- Храм Девы Марии перед Тыном
- И другие достопримечательности
Всего аудиогид охватывает 26 достопримечательностей. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить Пражский Град или отдохнуть в саду здания Сената. Кроме того, вы получите несколько советов о том, что попробовать в Праге, и очень короткий, но полезный урок чешского языка.
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пороховой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
1 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Очень понравилось, что можно начинать во всколько хотим и идти в своем темпе, делать остановки на кофе, в экскурсии как раз есть подсказки про еду, что было полезно.
Е
Елена
18 апр 2025
Очень хороший маршрут, интересные факты, хорошая речь, иногда немного суховато, хотелось бы немного более живого рассказа. Но в целом очень позитивно.
А
Анастасия
28 дек 2024
Полный восторг! Я первый раз пользуюсь таким аудиогидом, но тут сработало все просто на отлично. Не хуже обычной экскурсии, единственный минус - нельзя по пути задавать вопросы:) А так информации много, она интересная, разносторонняя и слушается легко. Прошли даже сами второй раз по маршруту, чтобы сделать побольше фотографий.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 10 чел.
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Праге откроет вам главные достопримечательности, тайны и легенды города. Насладитесь разнообразной архитектурой и узнайте историю чешской столицы
Начало: На Вацлавской площади
5 фев в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 ноя в 18:00
14 ноя в 18:00
€120 за всё до 6 чел.