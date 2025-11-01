Старая Прага - это место, где оживают легенды и история.Аудиогид предлагает путешествие по самым знаковым местам города, от Пражских курантов до Карлова моста.В лёгкой и дружественной манере вы узнаете о

преподавательской деятельности Эйнштейна и музыкальных премьерах Моцарта. Этот аудиогид - идеальный способ познакомиться с городом в удобное для вас время. Доступен в мобильном приложении, он позволяет исследовать город без ограничений и дополнительных затрат. Откройте для себя 26 достопримечательностей и насладитесь прогулкой по Старой Праге

Описание аудиогида

Во время самостоятельной экскурсии вы увидите:

Пражские куранты

Пороховую башню

Еврейский квартал

Карлов мост

Сословный театр

Храм Девы Марии перед Тыном

И другие достопримечательности

Всего аудиогид охватывает 26 достопримечательностей. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить Пражский Град или отдохнуть в саду здания Сената. Кроме того, вы получите несколько советов о том, что попробовать в Праге, и очень короткий, но полезный урок чешского языка.

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка

Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!