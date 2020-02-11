19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Прага для интровертов: большая обзорная прогулка

Познакомиться с ключевыми уголками города и погрузиться в его волшебную атмосферу без толп туристов

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе.

Я проведу вас по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, расскажу истории Малой Страны и покажу самую впечатляющую пражскую панораму.

После нашей прогулки вы уже будете знать, где жил Кафка и городские алхимики, услышите куранты астрономических часов и откроете секрет вкуснейшего трдельника.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Северный вход в Пражский град
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии19 отзывов
4.84
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка

Что вас ожидает

Пражский град — от королей до президентов
Начнется прогулка с Пражского града: именно здесь, на неприступном Градчанском холме, и зародилась Прага. Вы увидите основанную еще в IX веке резиденцию чешских королей, где сегодня заседает президент, услышите о монархах, которые внесли весомый вклад в развитие страны, и о тех, кто больше занимался эпатажем, чем государственным управлением. А еще вспомним чешскую традицию выбрасывания политических оппонентов из окон.

Открыточные виды старой Праги
Мы прогуляемся по всем дворам Града и заглянем в собор Святого Вита, где хранятся коронационные регалии Чехии, покоятся короли, императоры и главные местные святые. После посмотрим на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — писатель Франц Кафка.

Загадки и истории Малой Страны
Следом спустимся в Малу Страну: здесь вы покормите павлинов и карпов в Вальдштейнском саду, узнаете, в честь кого был назван «Чертовкой» канал Пражская Венеция и чем покрыто дно Влтавы под Карловым мостом. Поднявшись на смотровую площадку Староместкой мостовой башни, вы сделаете самые яркие фото со всей пражской поездки! А по пути раскроете рецепт знаменитого пражского трдельника и черного мороженого, с которым его подают.

Староместская площадь под бой курантов
На пробудившейся ото сна Староместской площади мы попытаемся разобраться в хитросплетениях цифр и знаков на старейших в мире астрономических часах. Еще немного — и вы услышите первый бой курантов под аккомпанемент колокольчика в руках Скелета, командующего парадом деревянных апостолов.

Почувствовать себя «своим» в Праге
На прогулке я с удовольствием снабжу вас всеми необходимыми знаниями о жизни в городе: где поесть — сытно и недорого, куда сходить вечером, где менять деньги — чтобы не стать жертвой мошенников, как устроен общественный транспорт и как сэкономить на проезде, какие пражские сувениры выбрать и многое-многое другое.

Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Северный вход в Пражский град.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Лицензированный экскурсовод, пражанин с 10-летним стажем. Юрист по образованию, телерепортер по трудовой, гид по призванию, йог по жизни. В туризме с 2008-го, последние три года специализируюсь на авторских экскурсиях по Праге. Увлечения: йога, ведическая философия, самопознание, спорт. Испытываю большую тягу к прекрасному: музыке, театру, кино, архитектуре и изобразительному искусству. Вегетарианец. На личном примере готов доказать, что и без пива в Чехии может быть вкусно, интересно и весело!
Напишите мне

19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Мы в восторге, очень интересно и удобно - гид Олег подстроился под наши пожелания , и мы посмотрели и узнали все, что хотели! Очень рекомендуем !)
5 января 2020
Были в Праге больше 15 лет назад. В этот раз с Олегом заново открыли для себя этот замечательный город. Маршрут рассчитан и построен очень комфортно и интересно. Три часа пролетели незаметно. Олег очень увлечённый человек, видно , что ему нравится то, что он делает. Удивлял нас практически энциклопедическими знаниями в ответ на любой вопрос о городе, его истории и т.д. Спасибо большое , обязательно встретимся с ним снова.
21 декабря 2019
Отличная экскурсия. Спасибо Олегу. Вернусь в Прагу и ещё раз обращусь к Олегу. И изучим места и местечки. Спасибо
25 ноября 2019
Экскурсия очень интересная, познавательная. Прошла на одном дыхании. Ничего лишнего, за 3 часа посмотрели и услышали самое главное о Праге и ни капельки не устали. У Олега получалось избегать столпотворений и вести интересным маршрутом одновременно. Огромное спасибо за советы!
22 ноября 2019
Спасибо большое Олегу за тур, всё было прекрасно! Не смотря на то, что я на момент встречи уже месяц гуляла по Праге, мне всё равно было очень интересно, много новых путей, информации, взгляда. Олег отличный собеседник, отвечает на все вопросы, поддерживает любую тему, искренне интересующийся тем, чем занимается. Я с удовольствием пройдусь по Праге ещё раз - хочется увидеть побольше его глазами..
29 октября 2019
Были в Праге в середине октября 2019, были вчетвером, Олег любезно согласился провести для нас экскурсию. И показал нам замечательный город, провёл по маленьким улочкам и рассказал множество всяких историй связанных с тем или иным местом. Спасибо большое Олегу за его знания, за то, что показал нам все особенности города, за рассказ о истории и традициях народа. Отлично прогулялись!!!:)
16 сентября 2019
Добрый день!!! 14 сентября были на экскурсии по Праге с гидом Олегом.
Нам очень всё понравилось, три часа пролетели быстро, продуктивно. Олег замечательный рассказчик, ребёнку было все понятно . Спасибо большое. 😊
10 августа 2019
Огромная благодарность Олегу за экскурсию по Праге! Очень важно увидеть город так, чтобы он полюбился с первого взгляда. Олег рассказывает о Праге в легкой непринужденной манере, рассказывает не перегружая слушателя и многое хорошо запоминается, укладывается в памяти. Ну и самый главный итог - уехала в состоянии влюбленности в Прагу с желанием вернуться как можно скорее, чтобы опять ходить, смотреть и дышать этим городом.
17 июля 2019
Благодарим Олега за чудесную экскурсию по Праге, успели объять необъятное. Интересный рассказ, никаких мучений датами и именами, только интересные и запоминающиеся истории, помогающие понять Прагу и путь ее становления. Отдельное спасибо за маршрут: начали пораньше, очередей было не так много, весь путь под горку с невероятными видами, передвигаться очень легко!
7 июля 2019
Не понятно зачем такой короткий маршрут растягивать на 3 часа, реально все ооочень затянута, причём дополнительная информация при этом не выдавалась. Про историю Праги особо ничего не узнали, с этой точки зрения экскурсия по каналам дала больше знаний(
На площади вовсе посмотрели на часы без каких-либо рассказов об истории, домах и тд
Маршрут составлен удобно
Я бы не рекомендовала, скорее всего обзорная экскурсия будет более полезная
Ещё 9 отзывов

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Тайная жизнь левобережной ПрагиТайная жизнь левобережной ПрагиТайная жизнь левобережной Праги
скидка10%
€100
90 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Почувствовать себя настоящим пражанином на прогулке по колоритной Малой Стране
Это экскурсия-погружение в настоящую живую Прагу, сохранившуюся в закоулках Малой Страны — самого колоритного старого района города с изящными дворцами, парками и барочными соборами. Вы познакомитесь с главными объектами и историей Малой Страны, увидите лучшие работы главного чешского провокатора Давида Черны, а главное — приоткроете дверь в повседневную жизнь пражан: зайдете в уютные дворики и книжные лавки, послушаете уличных музыкантов и наведаетесь в любимые кафе местных жителей.
По ту сторону фасада ПрагиПо ту сторону фасада ПрагиПо ту сторону фасада Праги
скидка10%
€100
90 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Прага — город, способный удивлять бесконечно. Его средневековая история и современная жизнь полны интересных фактов и неожиданных открытий, и с ними я вас и познакомлю. Я помогу каждому путешественнику почувствовать невербализуемые вибрации города, который смог сохранить лоск готических и романских архитектурных памятников и продолжает оставаться важным для европейской жизни местом, где формируются современные тенденции.

Обзорные экскурсии в Праге

По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
14 за человека
4.5 часов
164 отзыва
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
12 за человека
4 часа
37 отзывов
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
скидка20%
€15
12 за человека
2.5 часа
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!
скидка10%
€40
36 за человека
4 часа
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Как понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствие
20 за человека
3 часа
336 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы