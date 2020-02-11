19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пражский град — от королей до президентов
Начнется прогулка с Пражского града: именно здесь, на неприступном Градчанском холме, и зародилась Прага. Вы увидите основанную еще в IX веке резиденцию чешских королей, где сегодня заседает президент, услышите о монархах, которые внесли весомый вклад в развитие страны, и о тех, кто больше занимался эпатажем, чем государственным управлением. А еще вспомним чешскую традицию выбрасывания политических оппонентов из окон.
Открыточные виды старой Праги
Мы прогуляемся по всем дворам Града и заглянем в собор Святого Вита, где хранятся коронационные регалии Чехии, покоятся короли, императоры и главные местные святые. После посмотрим на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — писатель Франц Кафка.
Загадки и истории Малой Страны
Следом спустимся в Малу Страну: здесь вы покормите павлинов и карпов в Вальдштейнском саду, узнаете, в честь кого был назван «Чертовкой» канал Пражская Венеция и чем покрыто дно Влтавы под Карловым мостом. Поднявшись на смотровую площадку Староместкой мостовой башни, вы сделаете самые яркие фото со всей пражской поездки! А по пути раскроете рецепт знаменитого пражского трдельника и черного мороженого, с которым его подают.
Староместская площадь под бой курантов
На пробудившейся ото сна Староместской площади мы попытаемся разобраться в хитросплетениях цифр и знаков на старейших в мире астрономических часах. Еще немного — и вы услышите первый бой курантов под аккомпанемент колокольчика в руках Скелета, командующего парадом деревянных апостолов.
Почувствовать себя «своим» в Праге
На прогулке я с удовольствием снабжу вас всеми необходимыми знаниями о жизни в городе: где поесть — сытно и недорого, куда сходить вечером, где менять деньги — чтобы не стать жертвой мошенников, как устроен общественный транспорт и как сэкономить на проезде, какие пражские сувениры выбрать и многое-многое другое.