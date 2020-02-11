19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе. Я проведу вас по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, расскажу истории Малой Страны и покажу самую впечатляющую пражскую панораму. После нашей прогулки вы уже будете знать, где жил Кафка и городские алхимики, услышите куранты астрономических часов и откроете секрет вкуснейшего трдельника.

Что вас ожидает

Пражский град — от королей до президентов

Начнется прогулка с Пражского града: именно здесь, на неприступном Градчанском холме, и зародилась Прага. Вы увидите основанную еще в IX веке резиденцию чешских королей, где сегодня заседает президент, услышите о монархах, которые внесли весомый вклад в развитие страны, и о тех, кто больше занимался эпатажем, чем государственным управлением. А еще вспомним чешскую традицию выбрасывания политических оппонентов из окон.

Открыточные виды старой Праги

Мы прогуляемся по всем дворам Града и заглянем в собор Святого Вита, где хранятся коронационные регалии Чехии, покоятся короли, императоры и главные местные святые. После посмотрим на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — писатель Франц Кафка.

Загадки и истории Малой Страны

Следом спустимся в Малу Страну: здесь вы покормите павлинов и карпов в Вальдштейнском саду, узнаете, в честь кого был назван «Чертовкой» канал Пражская Венеция и чем покрыто дно Влтавы под Карловым мостом. Поднявшись на смотровую площадку Староместкой мостовой башни, вы сделаете самые яркие фото со всей пражской поездки! А по пути раскроете рецепт знаменитого пражского трдельника и черного мороженого, с которым его подают.

Староместская площадь под бой курантов

На пробудившейся ото сна Староместской площади мы попытаемся разобраться в хитросплетениях цифр и знаков на старейших в мире астрономических часах. Еще немного — и вы услышите первый бой курантов под аккомпанемент колокольчика в руках Скелета, командующего парадом деревянных апостолов.

Почувствовать себя «своим» в Праге

На прогулке я с удовольствием снабжу вас всеми необходимыми знаниями о жизни в городе: где поесть — сытно и недорого, куда сходить вечером, где менять деньги — чтобы не стать жертвой мошенников, как устроен общественный транспорт и как сэкономить на проезде, какие пражские сувениры выбрать и многое-многое другое.