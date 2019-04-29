19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром - большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе. Путешествие начнется с Пражского града, где на

неприступном Градчанском холме зародилась Прага. Увидите резиденцию чешских королей, услышите о монархах и чешской традиции выбрасывания политических оппонентов из окон. Прогулка продолжится по дворам Града, где можно заглянуть в собор Святого Вита, посмотреть на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку. В Малой Стране покормите павлинов и карпов в Вальдштейнском саду, узнаете о канале Пражская Венеция и дне Влтавы под Карловым мостом. На смотровой площадке Староместской мостовой башни сделаете яркие фото. На Староместской площади разберетесь в хитросплетениях цифр и знаков на астрономических часах и услышите бой курантов. Прогулка снабдит вас знаниями о жизни в Праге: где поесть, куда сходить вечером и многое другое

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пражский град — от королей до президентов

Именно здесь, на неприступном Градчанском холме, и зародилась Прага. Вы увидите основанную ещё в 9 веке резиденцию чешских князей и королей, где сегодня заседает президент Чехию. Услышите о монархах, которые внесли весомый вклад в развитие страны, и о тех, кто больше занимался эпатажем, чем государственным управлением. А также вспомним чешскую традицию выбрасывания политических оппонентов из окон.

Открыточные виды старой Праги

Мы прогуляемся по всем дворам Града и осмотрим в деталях украшенный устрашающими горгульями собор Святого Вита, где хранятся коронационные регалии Чехии, покоятся короли, императоры и главные местные святые. После полюбуемся фасадами и обсудим историю Старого королевского дворца и базилики Святого Георгия, а также полную тайн Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — один из самых загадочных писателей 20 века — Франц Кафка.

Загадки и истории Малой Страны

Следом мы спустимся на Малу Страну — один из четырёх пражских исторических городов, известный своими богатыми аристократическими резиденциями и барочными садами. Осмотрим в деталях построенный имперским генералиссимусом Альбрехтом фон Валленштейном Вальдштейнский дворцово-парковый комплекс. Затем переместимся на остров Кампа и обсудим историю появления под Карловым мостом Пражской Венеции, как иначе называют канал Чертовка.

Староместская площадь под бой курантов

На пробудившейся ото сна Староместской площади мы попытаемся разобраться в хитросплетениях цифр и знаков на старейших в мире функционирующих астрономических часах. Ещё немного — и вы услышите свой первый бой курантов под аккомпанемент колокольчика в руках Скелета, командующего парадом деревянных апостолов.

Почувствовать себя «своим» в Праге

Во время нашей прогулки я с удовольствием снабжу вас всеми необходимыми знаниями, необходимыми для комфортного и безопасного пребывания в городе: где поесть — сытно и недорого, куда сходить вечером, где выгодней менять и снимать деньги, как устроен общественный транспорт, какие пражские сувениры выбрать и т. д.

Организационные детали