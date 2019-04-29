19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прага для интровертов: обзорная прогулка на рассвете
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром - большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе. Путешествие начнется с Пражского града, где на читать дальшеуменьшить
неприступном Градчанском холме зародилась Прага.
Увидите резиденцию чешских королей, услышите о монархах и чешской традиции выбрасывания политических оппонентов из окон.
Прогулка продолжится по дворам Града, где можно заглянуть в собор Святого Вита, посмотреть на Старый королевский дворец, базилику Святого Георгия и Золотую улочку.
В Малой Стране покормите павлинов и карпов в Вальдштейнском саду, узнаете о канале Пражская Венеция и дне Влтавы под Карловым мостом. На смотровой площадке Староместской мостовой башни сделаете яркие фото.
На Староместской площади разберетесь в хитросплетениях цифр и знаков на астрономических часах и услышите бой курантов. Прогулка снабдит вас знаниями о жизни в Праге: где поесть, куда сходить вечером и многое другое
🍦 Дегустация традиционного трдельника и черного мороженого
🦚 Встреча с павлинами и карпами в Вальдштейнском саду
📚 Интересные истории о жизни Франца Кафки и алхимиков
Что можно увидеть
Пражский град
Собор Святого Вита
Старый королевский дворец
Базилика Святого Георгия
Золотая улочка
Вальдштейнский сад
Карлов мост
Староместская мостовая башня
Астрономические часы
Описание экскурсии
Пражский град — от королей до президентов
Именно здесь, на неприступном Градчанском холме, и зародилась Прага. Вы увидите основанную ещё в 9 веке резиденцию чешских князей и королей, где сегодня заседает президент Чехию. Услышите о монархах, которые внесли весомый вклад в развитие страны, и о тех, кто больше занимался эпатажем, чем государственным управлением. А также вспомним чешскую традицию выбрасывания политических оппонентов из окон.
Открыточные виды старой Праги
Мы прогуляемся по всем дворам Града и осмотрим в деталях украшенный устрашающими горгульями собор Святого Вита, где хранятся коронационные регалии Чехии, покоятся короли, императоры и главные местные святые. После полюбуемся фасадами и обсудим историю Старого королевского дворца и базилики Святого Георгия, а также полную тайн Золотую улочку, где когда-то жили алхимики, а позже — один из самых загадочных писателей 20 века — Франц Кафка.
Загадки и истории Малой Страны
Следом мы спустимся на Малу Страну — один из четырёх пражских исторических городов, известный своими богатыми аристократическими резиденциями и барочными садами. Осмотрим в деталях построенный имперским генералиссимусом Альбрехтом фон Валленштейном Вальдштейнский дворцово-парковый комплекс. Затем переместимся на остров Кампа и обсудим историю появления под Карловым мостом Пражской Венеции, как иначе называют канал Чертовка.
Староместская площадь под бой курантов
На пробудившейся ото сна Староместской площади мы попытаемся разобраться в хитросплетениях цифр и знаков на старейших в мире функционирующих астрономических часах. Ещё немного — и вы услышите свой первый бой курантов под аккомпанемент колокольчика в руках Скелета, командующего парадом деревянных апостолов.
Почувствовать себя «своим» в Праге
Во время нашей прогулки я с удовольствием снабжу вас всеми необходимыми знаниями, необходимыми для комфортного и безопасного пребывания в городе: где поесть — сытно и недорого, куда сходить вечером, где выгодней менять и снимать деньги, как устроен общественный транспорт, какие пражские сувениры выбрать и т. д.
Организационные детали
экскурсию можно начать как рано утром (в 7-8 часов), так и вечером (в 17), когда улицы города потихоньку пустеют
в формате экскурсий не предусмотрено посещение объектов с платным входом, большинство из которых как рано утром, так вечером будут закрыты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Северный вход в Пражский град
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 476 туристов
Лицензированный гид по Праге, фотограф и психолог, лечащий души соприкосновением с прекрасным.
Постоянно проживая в Праге с 2007 года, я успел изучить город вдоль и поперёк, не уставая удивляться его многоликости, читать дальшеуменьшить
многослойности и невероятной энергетике, способной менять судьбы людей, с которой мы с вами попытаемся сонастроиться.
На своих экскурсиях я не просто делюсь фактами, именами и датами, но помогаю сложить из них целостную картину, способную максимально погрузить вас в прошлое — в надежде увидеть там отражение настоящего и контуры будущего. А также осознать наше с вами место в истории, глубже понять свою человеческую природу и разгадать послания, которые оставили своим потомкам наиболее талантливые архитекторы, художники и скульпторы минувших эпох.
Гулять по Праге мы с вами будем вдумчиво, без суеты и спешки — познавая город через яркие детали и образы. Результатом нашего взаимодействия станет то, что вы безвозвратно влюбитесь в него, оставив здесь частичку своего сердца.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
На экскурсии нас было 2взрослых и ребенок 8лет. Нам все понравилось! Гид смог найти подход к ребенку и дочке тоже было интересно. На мой взляд, экскурсия подойдет всем энергичным людям читать дальшеуменьшить
готовым 3ч гулять по городу. Интересный маршрут для первого знакомства с городом. Основные достопримечательности города мы посмотрели. Не хотелось расставаться с экскурсоводом, ведь вопросов ро ходу маршрута возникает много! Олег очень приятный человек, знающий и любящий свой город. С удовольствием пошли бы с ним еще на прогулку по городу! Спасибо команде Трипстера за четкую организацию бронирования экскурсий. Обрмтимся к вам снова.
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И
Ирина
Вы приехали в Прагу впервые и не знаете, с чего начать знакомство? Никого не знаете в Праге? Или приезжаете уже не впервой, но что-то уже забыли? Тогда вам к Олегу. читать дальшеуменьшить
Он проведёт вас по самым знаковым местам города, начиная с Пражского града и заканчивая….. а там и решите, где закончите. Вы узнаете, где живет президент страны и кому Чехия до сих пор благодарна своим расцветом. Когда лучше погулять по Пражскому граду и почему он, собственно град, а то, что ниже - Малая страна. А ещё вы увидите необычный колодец, гарантирую, что точно такого раньше не встречали. А тайну семи ключей узнать хотите? Тогда точно пишите Олегу и он наверняка поделится этой тайной с вами. И на пляж птичий, возможно, проводит))))). Время пролетит-не заметите. Удовольствие гарантировано!
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О
Ольга
Олег - замечательный гид, всё, что написано в его досье - правда, он гид по призванию. Экскурсия была очень лёгкой, но насыщенной, время пролетело действительно незаметно! А так же Олег читать дальшеуменьшить
ответил на все наши вопросы помимо программы, даже помог решить некоторые бытовые проблемы в гостинице. Прочитав отзывы о нем и решив познакомиться с Прагой именно с ним, мы ничуть не пожалели, скорее наоборот, были очень рады правильно сделанному выбору и искренно рекомендуем заказывать экскурсии у него!
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Анастасия
Все понравилось, было приятно, легко и интересно. Приедем еще и пойдем с Олегом на другие экскурсии.
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М
Марина
Были в Праге больше 15 лет назад. В этот раз с Олегом заново открыли для себя этот замечательный город. Маршрут рассчитан и построен очень комфортно и интересно. Три часа пролетели читать дальшеуменьшить
незаметно. Олег очень увлечённый человек, видно, что ему нравится то, что он делает. Удивлял нас практически энциклопедическими знаниями в ответ на любой вопрос о городе, его истории и т. д. Спасибо большое, обязательно встретимся с ним снова.
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Наталья
Огромная благодарность Олегу за экскурсию по Праге! Очень важно увидеть город так, чтобы он полюбился с первого взгляда. Олег рассказывает о Праге в легкой непринужденной манере, рассказывает не перегружая слушателя читать дальшеуменьшить
и многое хорошо запоминается, укладывается в памяти. Ну и самый главный итог - уехала в состоянии влюбленности в Прагу с желанием вернуться как можно скорее, чтобы опять ходить, смотреть и дышать этим городом.
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