Олег Ваш гид в Праге Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Вам интересны не столько глобальные исторические события, смены эпох, династий и архитектурных стилей, сколько повседневная жизнь города, его малозаметные детали и язык, с которым уличное простанство пытается с нами коммуницировать? Тогда вам точно понравится данный формат экскурсий, в рамках которого мы раз в неделю гуляем по различным районам исторической Праги, изучая и погружаясь в историю самых необычных архитектурных и арт-объектов - в попытках лучше понять город, его прошлое и настоящее. Важная информация: Экскурсия проводится по одному из следующих маршрутов (каждую неделю поочередно - об актуальном маршруте и его объектах я с удовольствием расскажу вам в личной переписке, не стесняйтесь меня об этом спросить): Старый город / Мала Страна / Градчаны

Место начала и завершения? Для каждой экскурсии - индивидуально Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Экскурсия проводится по одному из следующих маршрутов (каждую неделю поочередно - об актуальном маршруте и его объектах я с удовольствием расскажу вам в личной переписке, не стесняйтесь меня об этом спросить): Старый город / Мала Страна / Градчаны