Область в Германии, на верхнем течении реки Эльба, вблизи Дрездена впервые назвали Саксонской (по всему региону) Швейцарией сами швейцарцы. Настолько местный ландшафт напоминал им родные края. Регион по праву считается одним из самых красивых во всей Германии!

Расстояние до национального парка от Праги составляет 100 километров (легко преодолеваемые на нашем комфортабельном автобусе). Экскурсия начнется с посещения замка Кенигштайн, история которого начинается более, чем 750 лет тому назад. В этом замке алхимик по фамилии Бёттгер, первый в Европе, добывает фарфор. В этом замке пряталась от восстаний королевская семья, а потом здесь содержались пленные, среди которых, например, знаменитый русский анархист Михаил Бакунин. Пленных в замке держали и во время Второй Мировой Войны. Советская Армия освободила пленных в 1945-ом году. Архитектурно замок интересен, так как при каждом новом правителе что-то добавлялось – потому, образно выражаясь, можно сказать, что барокко здесь вросло в готику.

Вас ждёт экскурсия по замку и свободное время (примерно 1,5 часа).

После замка Вас ожидает переезд на скалистый массив Бастай (нем. Bastei — бастион). Возвышаясь на высоте 305 метров над уровнем моря, Бастай дарит путешественникам со всего мира возможность насладиться прекрасным панорамным видом. Когда-то Бастай исполнял оборонительные функции, но уже достаточно давно стал туристической меккой – первые торговые лавки на нем появились, к примеру, в 1812-ом году. Вы сможете насладиться видом на столбовые горы и на знаменитую реку Эльбу!

Свободное время в Бастае - примерно 1,5 часа.

Поехать в Саксонскую Швейцарию стоит как минимум потому, что во всей Европе нет аналогичных «каменных» национальных парков.