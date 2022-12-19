Саксонская Швейцария

Смешанная: автобусная и пешеходная. На экскурсию требуется обязательно взять

Смешанная: автобусная и пешеходная. На экскурсию требуется обязательно взять с собой загран паспорт и медицинскую страховку.
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк "Саксонская Швейцария"
  • Замок Кенигштайн
  • Горный массив Бастай
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Область в Германии, на верхнем течении реки Эльба, вблизи Дрездена впервые назвали Саксонской (по всему региону) Швейцарией сами швейцарцы. Настолько местный ландшафт напоминал им родные края. Регион по праву считается одним из самых красивых во всей Германии!

Расстояние до национального парка от Праги составляет 100 километров (легко преодолеваемые на нашем комфортабельном автобусе). Экскурсия начнется с посещения замка Кенигштайн, история которого начинается более, чем 750 лет тому назад. В этом замке алхимик по фамилии Бёттгер, первый в Европе, добывает фарфор. В этом замке пряталась от восстаний королевская семья, а потом здесь содержались пленные, среди которых, например, знаменитый русский анархист Михаил Бакунин. Пленных в замке держали и во время Второй Мировой Войны. Советская Армия освободила пленных в 1945-ом году. Архитектурно замок интересен, так как при каждом новом правителе что-то добавлялось – потому, образно выражаясь, можно сказать, что барокко здесь вросло в готику.

Вас ждёт экскурсия по замку и свободное время (примерно 1,5 часа).

После замка Вас ожидает переезд на скалистый массив Бастай (нем. Bastei — бастион). Возвышаясь на высоте 305 метров над уровнем моря, Бастай дарит путешественникам со всего мира возможность насладиться прекрасным панорамным видом. Когда-то Бастай исполнял оборонительные функции, но уже достаточно давно стал туристической меккой – первые торговые лавки на нем появились, к примеру, в 1812-ом году. Вы сможете насладиться видом на столбовые горы и на знаменитую реку Эльбу!

Свободное время в Бастае - примерно 1,5 часа.

Поехать в Саксонскую Швейцарию стоит как минимум потому, что во всей Европе нет аналогичных «каменных» национальных парков.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в замок не включен в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте (12 евро). Обед оплачивается дополнительно на месте (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в null
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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