Замки Бездез, Кокоржин и Мельник

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник

Что вас ожидает:

  • Замки Бездез
  • Мельник
  • Кокоржин
  • Город Млада Болеслав
  • Махово озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Сегодняшний солнечный день ожидается научно-познавательным и природо-благолепным. Однако не в пример другим он ещё будет и болезненно-физкультурным… В течение дня ожидаются три щадящих подъёма и один по-настоящему инфарктный. Итак, по порядку…

Замок Мельник. Подъём к нему несложен и замедалируется патетическим пейзажем. Магия рассветной долины и легенд саккумулирует глубокие переживания и замультиплицирует сакральность — в этих местах рождалась Чехия.

Замок Кокоржин. Подъём к нему прекрасен, но окаянен! Архитектура замка и станковая живопись окрестностей впечатляют и вдохновляют, но ничего не рассказывают… А вот глубокое и умелое ковыряние в прошлом распатронит это место с неожиданной стороны. В Либерецком крае тьма-тьмущая чудесных замковых руин. Со стен местных донжонов открываются восхитительные дали, а пытливым Знайкам достаются сытные порции уникальной информации. Махово озеро огромно, рукотворно и чрезвычайно живописно. За семь сотен истекших лет в этих краях происходило разное и переменилось многое. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся превеликое множество.

Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок Бездез. Путь к нему непрост, однако призом станут паранормальные панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей. В XIII столетии здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
На весь день

Похожие туры из Праги

Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
64 отзыва
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
в центре города
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
55 за человека
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
на Вацлавской площади
Завтра
14 ноя
15 ноя
16 ноя
от 240 за всё до 3 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Романтический полёт для двоих (или троих)
Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
298 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🧭
ТАМ