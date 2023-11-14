Что вас ожидает:
- Замки Бездез
- Мельник
- Кокоржин
- Город Млада Болеслав
- Махово озеро
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Сегодняшний солнечный день ожидается научно-познавательным и природо-благолепным. Однако не в пример другим он ещё будет и болезненно-физкультурным… В течение дня ожидаются три щадящих подъёма и один по-настоящему инфарктный. Итак, по порядку…
Замок Мельник. Подъём к нему несложен и замедалируется патетическим пейзажем. Магия рассветной долины и легенд саккумулирует глубокие переживания и замультиплицирует сакральность — в этих местах рождалась Чехия.
Замок Кокоржин. Подъём к нему прекрасен, но окаянен! Архитектура замка и станковая живопись окрестностей впечатляют и вдохновляют, но ничего не рассказывают… А вот глубокое и умелое ковыряние в прошлом распатронит это место с неожиданной стороны. В Либерецком крае тьма-тьмущая чудесных замковых руин. Со стен местных донжонов открываются восхитительные дали, а пытливым Знайкам достаются сытные порции уникальной информации. Махово озеро огромно, рукотворно и чрезвычайно живописно. За семь сотен истекших лет в этих краях происходило разное и переменилось многое. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся превеликое множество.
Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок Бездез. Путь к нему непрост, однако призом станут паранормальные панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей. В XIII столетии здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали».
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.