Сегодняшний солнечный день ожидается научно-познавательным и природо-благолепным. Однако не в пример другим он ещё будет и болезненно-физкультурным… В течение дня ожидаются три щадящих подъёма и один по-настоящему инфарктный. Итак, по порядку…

Замок Мельник. Подъём к нему несложен и замедалируется патетическим пейзажем. Магия рассветной долины и легенд саккумулирует глубокие переживания и замультиплицирует сакральность — в этих местах рождалась Чехия.

Замок Кокоржин. Подъём к нему прекрасен, но окаянен! Архитектура замка и станковая живопись окрестностей впечатляют и вдохновляют, но ничего не рассказывают… А вот глубокое и умелое ковыряние в прошлом распатронит это место с неожиданной стороны. В Либерецком крае тьма-тьмущая чудесных замковых руин. Со стен местных донжонов открываются восхитительные дали, а пытливым Знайкам достаются сытные порции уникальной информации. Махово озеро огромно, рукотворно и чрезвычайно живописно. За семь сотен истекших лет в этих краях происходило разное и переменилось многое. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся превеликое множество.

Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок Бездез. Путь к нему непрост, однако призом станут паранормальные панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей. В XIII столетии здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали».