8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия в замок Мельник - это возможность погрузиться в атмосферу средневековой Чехии. Участники смогут увидеть роскошные залы и коллекции антиквариата, а также насладиться видами на слияние рек Влтавы и Эльбы. Замок расположен на холме, что обеспечивает потрясающие панорамы. Также можно прогуляться по уютному городку Мельник, известному своими традициями виноделия. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет настоящим погружением в историю

Описание экскурсии

Парящий над землей «дамский замок»

Мельник находится в 30 км от Праги, мы доберемся до него на комфортабельном мерседесе всего за полчаса. Вас поразит невероятно удачное географическое расположение замка: на высоком холме, над живописным слиянием рек Влтавы и Эльбы, в окружении виноградников. Замок по-настоящему живет: если повезет, вы встретите его владельца — князя Лобковица, наследника старинного аристократического рода, ведущего свою историю из глубин средневековья. Я расскажу историю и легенды Мельника и поясню, почему его называют «замком вдовствующих королев».

Роскошные залы и великолепное собрание антиквариата

Для экскурсий открыта половина прекрасного средневекового дома. Вы увидите со вкусом составленную коллекцию старинных игрушек, оружия, стекла, фарфора, картин, мебели и гравюр и насладитесь видом на гору Ржип из старинных окон. Кто захочет, отведает свежие пирожные и вкусный кофе в роскошной кондитерской при замке. В завершении вы «ощутите глазами и ногами» сам городок Мельник, очень маленький, милый, провинциальный и немного сонный. Вы прогуляетесь по симпатичной главной площади, посмотрите на городскую ратушу и узнаете традиции и особенности местной жизни.

Организационные детали