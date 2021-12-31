8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя величие замка Мельник, погрузитесь в атмосферу аристократии и насладитесь коллекцией антиквариата и живописными видами
Экскурсия в замок Мельник - это возможность погрузиться в атмосферу средневековой Чехии.
Участники смогут увидеть роскошные залы и коллекции антиквариата, а также насладиться видами на слияние рек Влтавы и Эльбы. Замок расположен на холме, что обеспечивает потрясающие панорамы. Также можно прогуляться по уютному городку Мельник, известному своими традициями виноделия. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет настоящим погружением в историю
Мельник находится в 30 км от Праги, мы доберемся до него на комфортабельном мерседесе всего за полчаса. Вас поразит невероятно удачное географическое расположение замка: на высоком холме, над живописным слиянием рек Влтавы и Эльбы, в окружении виноградников. Замок по-настоящему живет: если повезет, вы встретите его владельца — князя Лобковица, наследника старинного аристократического рода, ведущего свою историю из глубин средневековья. Я расскажу историю и легенды Мельника и поясню, почему его называют «замком вдовствующих королев».
Роскошные залы и великолепное собрание антиквариата
Для экскурсий открыта половина прекрасного средневекового дома. Вы увидите со вкусом составленную коллекцию старинных игрушек, оружия, стекла, фарфора, картин, мебели и гравюр и насладитесь видом на гору Ржип из старинных окон. Кто захочет, отведает свежие пирожные и вкусный кофе в роскошной кондитерской при замке. В завершении вы «ощутите глазами и ногами» сам городок Мельник, очень маленький, милый, провинциальный и немного сонный. Вы прогуляетесь по симпатичной главной площади, посмотрите на городскую ратушу и узнаете традиции и особенности местной жизни.
Организационные детали
Входной билет в замок не включен в стоимость — 210 крон (€8,5) на чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€39
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Мы посетили городок Мельник в сопровождении прекрасного гида Мартина. Очень рады, что наш выбор пал именно на него. Интересный рассказчик, позитивный и с чувством юмора. Исторические факты подает легко, знает читать дальшеуменьшить
много о символах и традициях разных религий, архитектурные стили и их особенности. Во время экскурсии нигде не торопил, тактичный и очень внимательный к мелочам, к тому же - аккуратный водитель. Замечательный собеседник! Прага теперь будет ассоциироваться именно с Мартином. СПАСИБО!
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Е
Елена
Экскурсия в Мельник была замечательная. Нас встретил и сопровождал до замка гид Мартин, общаться с которым было очень интересно, дорога до замка пролетела незаметно! В Мельнике мы встретились с Еленой Михайловной, которая очень подробно, интересно и эмоционально познакомила нас с историей замка и его обитателей. Это одна из лучших экскурсий, посещенных нами в Праге. Огромное спасибо организаторам и гидам!
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Екатерина
Понравилось всё! И введение в тему во время поездки, и экскурсия по замку с местным гидом. Елена Михайловна расположила к себе. Замок так очаровал и заинтриговал, что по возвращении мы стали искать в интернете дополнительную информацию о замке и его обитателях. Не буду больше ничего писать, езжайте! И всё поймёте сами!
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О
Ольга
Очень интересная, при этом неутомительная экскурсия в один из ближайших к Праге замкоа. Мартин довез до места быстро, во время поездки рассказал много интересного о Праге и Чехии. Елена Михайловна, экскурсовод, неформально, с любовью рассказала о городке, замке и его хозяевах. Замечательные впечатления.
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Ольга
Прекрасная экскурсия в небольшой городок, понравился уютный домашний замок, рассказ экскурсовода, на территории хорошая кондитерская, где можно после экскурсии насладиться чаем с пирожным, встретились с владельцем замка. От поездки остались только положительные впечатления.
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Е
Елена
Гид Елена Михайловна доступно и интересно провела экскурсию по городу и замку. Отвечала на вопросы туристов. Во всём чувствовалось, что работа доставляет ей удовольствие. Отдельное спасибо Мартину за данную экскурсию.
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