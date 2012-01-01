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Мельник: замок вдовствующих королев

Мартин К.
Мартин К. – Гид из Праги
Мельник: замок вдовствующих королев
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €29 за человека

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Мельник: замок вдовствующих королев
Мельник: замок вдовствующих королев

Что вы увидите

  • город и замок Мельник
  • слияние рек Влтавы и Эльбы. виноградники
  • костница
На холме над живописным слиянием рек Влтавы и Эльбы в окружении виноградников перед вами предстанет замок 🏰 Мельник (саму стрелку двух крупнейший чешских рек мы тоже увидим). Вы увидите также со вкусом составленную коллекцию старинных игрушек и оружия, стекла и фарфора, картин и гравюр. Именно здесь много веков назад началась история 📖 чешского виноделия, именно здесь проводили время вдовствующие княгини и королевы.
В свободное время можно посетить местную костницу (костехранилище) и роскошную кондитерскую при замке со свежими пирожными и вкусным кофе. Не исключено, что вам удастся познакомиться с владельцем замка, князем Лобковицем, наследником одного из славнейших аристократических родов, ведущего свою генеалогию из глубин средневековья.
И сам вечно сонный городок Мельник с его запоминающийся главной площадью мы с вами тоже «ощутим глазами и ногами».
Время в пути на быстром комфортабельном 8-местном «мерседесе» – 30-40 минут.
Дополнительно оплачивается входной билет 🎫 в замок (130 крон = 5 евро).
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида в пути
  • в городе и в замке
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается входной билет в замок (130 крон = 5 евро).
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота на площади Республики
Мельник: замок вдовствующих королев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мартин К.
Мартин К.
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