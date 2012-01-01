На холме над живописным слиянием рек Влтавы и Эльбы в окружении виноградников перед вами предстанет замок 🏰 Мельник (саму стрелку двух крупнейший чешских рек мы тоже увидим). Вы увидите также со вкусом составленную коллекцию старинных игрушек и оружия, стекла и фарфора, картин и гравюр. Именно здесь много веков назад началась история 📖 чешского виноделия, именно здесь проводили время вдовствующие княгини и королевы.

В свободное время можно посетить местную костницу (костехранилище) и роскошную кондитерскую при замке со свежими пирожными и вкусным кофе. Не исключено, что вам удастся познакомиться с владельцем замка, князем Лобковицем, наследником одного из славнейших аристократических родов, ведущего свою генеалогию из глубин средневековья.

И сам вечно сонный городок Мельник с его запоминающийся главной площадью мы с вами тоже «ощутим глазами и ногами».

Время в пути на быстром комфортабельном 8-местном «мерседесе» – 30-40 минут.

Дополнительно оплачивается входной билет 🎫 в замок (130 крон = 5 евро).