Мы предлагаем комплексно познакомиться с Баром: в этот день тени королевского сада встретятся со свободой открытого моря. Гуляя по центру, вы услышите предания о знатной семье. А затем — откроем парус над волнами и освежимся в уединённой бухте Адриатики. Я научу вас вязать морской узел и подскажу позы для незабываемых фото.
Описание экскурсии
Пешеходная прогулка (1 час)
- Мы пройдём по центральной набережной и мимо морского порта Бара
- Заглянем в парк короля Николы I и вдохнём аромат редких растений
- Осмотрим снаружи красивейший собор Иоанна-Владимира и по желанию зайдём туда
Морская прогулка на яхте (3 часа)
Выходим в бирюзу Адриатики под шелест волн. Остановимся в закрытой бухте королевы Милены, куда можно попасть только с моря, и искупаемся в чистейшей воде. Иногда мы даже встречаем дельфинов. А если выйдем в море на закате, то экскурсия превратится в кино! Свет отразится на золотых куполах храма на берегу. Поднимем бокал под шум моря и полюбуемся мерцающим Баром.
Вы узнаете
- Почему единственного короля Черногории называли «тесть всей Европы»
- Что стало с затонувшей яхтой «Румия»
- Легенды о названии моря и самой высокой горе побережья
- Поверья моряков и яхтсменов
- Кто обитает в Адриатике
Организационные детали
- Топливо и услуги шкипера включены в стоимость
- За доплату организую трансфер на минивэне Fiat (до 7 чел.) из городов Будва, Подгорица, Чань, Петровац, Добра-вода, Сутоморе — по договорённости
- Если на прогулке вы отмечаете день рождения или юбилей, мы подготовим подарок
Как проходит прогулка
- Морская часть путешествия — на парусной яхте Bavaria 37, которая вмещает до 6 гостей
- Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасжилеты для детей и взрослых
- Я буду вашим гидом, а мой муж — шкипером на яхте
Особенности водной прогулки
- На борту принято ходить без обуви. На яхте есть посуда, красивые бокалы, надувные круги, туалет, газовая плита. В кокпите – стол и сидения с мягкими подушками под тентом от солнца, на носу — место для загара, куда можно положить мягкие матрасы
- Ограничений по возрасту нет, дети — под присмотром родителей
- Очень крупным людям будет некомфортно
- Берите фрукты, лёгкие закуски, шампанское или вино — только не красного цвета, они оставляют следы на корпусе яхты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед кафедральным собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Баре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Приветствую вас, путешественники! Я и мой муж — владельцы парусной яхты, живём в Черногории с 2015 года. На нашей яхте мы ходили по Хорватии, Италии, Черногории. Знакомы с местными традициями, культурой
Входит в следующие категории Бара
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