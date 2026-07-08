Мы предлагаем комплексно познакомиться с Баром: в этот день тени королевского сада встретятся со свободой открытого моря. Гуляя по центру, вы услышите предания о знатной семье. А затем — откроем парус над волнами и освежимся в уединённой бухте Адриатики. Я научу вас вязать морской узел и подскажу позы для незабываемых фото.

Описание экскурсии

Пешеходная прогулка (1 час)

Мы пройдём по центральной набережной и мимо морского порта Бара

Заглянем в парк короля Николы I и вдохнём аромат редких растений

Осмотрим снаружи красивейший собор Иоанна-Владимира и по желанию зайдём туда

Морская прогулка на яхте (3 часа)

Выходим в бирюзу Адриатики под шелест волн. Остановимся в закрытой бухте королевы Милены, куда можно попасть только с моря, и искупаемся в чистейшей воде. Иногда мы даже встречаем дельфинов. А если выйдем в море на закате, то экскурсия превратится в кино! Свет отразится на золотых куполах храма на берегу. Поднимем бокал под шум моря и полюбуемся мерцающим Баром.

Вы узнаете

Почему единственного короля Черногории называли «тесть всей Европы»

Что стало с затонувшей яхтой «Румия»

Легенды о названии моря и самой высокой горе побережья

Поверья моряков и яхтсменов

Кто обитает в Адриатике

Организационные детали

Топливо и услуги шкипера включены в стоимость

За доплату организую трансфер на минивэне Fiat (до 7 чел.) из городов Будва, Подгорица, Чань, Петровац, Добра-вода, Сутоморе — по договорённости

Если на прогулке вы отмечаете день рождения или юбилей, мы подготовим подарок

Как проходит прогулка

Морская часть путешествия — на парусной яхте Bavaria 37, которая вмещает до 6 гостей

Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасжилеты для детей и взрослых

Я буду вашим гидом, а мой муж — шкипером на яхте

Особенности водной прогулки