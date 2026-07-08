Мои заказы

Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике

Услышать истории о черногорском короле и окунуться в бирюзу залива
Мы предлагаем комплексно познакомиться с Баром: в этот день тени королевского сада встретятся со свободой открытого моря. Гуляя по центру, вы услышите предания о знатной семье. А затем — откроем парус над волнами и освежимся в уединённой бухте Адриатики. Я научу вас вязать морской узел и подскажу позы для незабываемых фото.
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике

Описание экскурсии

Пешеходная прогулка (1 час)

  • Мы пройдём по центральной набережной и мимо морского порта Бара
  • Заглянем в парк короля Николы I и вдохнём аромат редких растений
  • Осмотрим снаружи красивейший собор Иоанна-Владимира и по желанию зайдём туда

Морская прогулка на яхте (3 часа)
Выходим в бирюзу Адриатики под шелест волн. Остановимся в закрытой бухте королевы Милены, куда можно попасть только с моря, и искупаемся в чистейшей воде. Иногда мы даже встречаем дельфинов. А если выйдем в море на закате, то экскурсия превратится в кино! Свет отразится на золотых куполах храма на берегу. Поднимем бокал под шум моря и полюбуемся мерцающим Баром.

Вы узнаете

  • Почему единственного короля Черногории называли «тесть всей Европы»
  • Что стало с затонувшей яхтой «Румия»
  • Легенды о названии моря и самой высокой горе побережья
  • Поверья моряков и яхтсменов
  • Кто обитает в Адриатике

Организационные детали

  • Топливо и услуги шкипера включены в стоимость
  • За доплату организую трансфер на минивэне Fiat (до 7 чел.) из городов Будва, Подгорица, Чань, Петровац, Добра-вода, Сутоморе — по договорённости
  • Если на прогулке вы отмечаете день рождения или юбилей, мы подготовим подарок

Как проходит прогулка

  • Морская часть путешествия — на парусной яхте Bavaria 37, которая вмещает до 6 гостей
  • Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасжилеты для детей и взрослых
  • Я буду вашим гидом, а мой муж — шкипером на яхте

Особенности водной прогулки

  • На борту принято ходить без обуви. На яхте есть посуда, красивые бокалы, надувные круги, туалет, газовая плита. В кокпите – стол и сидения с мягкими подушками под тентом от солнца, на носу — место для загара, куда можно положить мягкие матрасы
  • Ограничений по возрасту нет, дети — под присмотром родителей
  • Очень крупным людям будет некомфортно
  • Берите фрукты, лёгкие закуски, шампанское или вино — только не красного цвета, они оставляют следы на корпусе яхты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед кафедральным собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Баре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Приветствую вас, путешественники! Я и мой муж — владельцы парусной яхты, живём в Черногории с 2015 года. На нашей яхте мы ходили по Хорватии, Италии, Черногории. Знакомы с местными традициями, культурой
читать дальшеуменьшить

этих стран. Муж опытный и внимательный шкипер, спортсмен, меломан, много читает, любит море, трогательно относится к яхте. Я позитивный, креативный человек. Люблю море, яхтинг, эстетику, историю, искусство, юмор, танцы, спорт, фотоискусство, ну и хорошее вино! С нами легко, комфортно, интересно.

Входит в следующие категории Бара

Похожие экскурсии на «Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике»

Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
На яхте
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 6 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
10 июл в 08:00
11 июл в 08:00
от €265 за всё до 7 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
от €90 за человека
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
SUP-прогулки
3.5 часа
Индивидуальная
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
Бёрдвотчинг, купание в диких бухтах и полное единение с природой
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баре
от €500 за экскурсию