Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)
Верхом к дикой природе Черногории
«При желании в конце маршрута за доплату можем устроить пикник»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €360 за всё до 4 чел.
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бара, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026