Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Баре на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Конные прогулки 1 час Индивидуальная до 4 чел. Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара) Верхом к дикой природе Черногории «При желании в конце маршрута за доплату можем устроить пикник» от €360 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бара

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бара, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026