По договоренности в 07:00

Индивидуальный рафтинг в Черногории

Одна из самых захватывающих и интересных экскурсий в Черногории - рафтинг, ведь Монтенегро с сотнями...

Одна из самых захватывающих и интересных экскурсий в Черногории — рафтинг, ведь Монтенегро с сотнями горных бурных рек, просто создана для рафтинга! Мы отправимся на сплав по кристально чистой реке Таре.
Индивидуальный рафтинг в Черногории
Индивидуальный рафтинг в Черногории
Индивидуальный рафтинг в Черногории
Индивидуальный рафтинг в Черногории
Индивидуальный рафтинг в Черногории
Индивидуальный рафтинг в Черногории

Что вас ожидает:

    Активный отдых на лоне дикой природы
    Сам рафтинг проводится на севере Черногории в окружении потрясающей природы — густые дикие леса, горы, бурные реки. Начинаем нашу поездку рано утром, нам предстоит проехать всю страну с севера на юг через главные города Цетинье, Подгорица, Никшич, Плужине.
    По пути будут технические остановки и с красивыми пейзажами. Одна из них — фотопауза на платине Мратинье, тут мы кормим форель в реке Пиве. По приезду в кемпинг нас ждёт завтрак на берегу реки. Тут только настоящая деревенская еда, сушеное мясо из подвалов, каймак (масло) и сыр сделанный своими руками, чай из трав, кофе.
    Позавтракав проходим инструктаж, одеваем гидрокостюмы, каски и едем на место сплава. Лодка рассчитана на 8-10 человек, минимум 5-6 человек. Если вас меньше, то сплавляемся с вместе с другими туристами. Сам сплав занимает 2.5 часа, вам предстоит пройти 23 порога, будет высадка на Боснийском берегу реки среди множества водопадов.
    К обеду возвращаемся обратно в ресторан на реке. Здесь нас ждёт чудо черногорской кухни — «Ягнятина из под сача». Это еда местных пастухов с незапамятных времен. На выбор можно взять и свежую форель на гриле. Так же в обед входит салат, мясная чорба (густая похлебка), чай или кофе. После обеда нас ждёт обратная дорога до Будвы с 16:00 до 19:30.

    Важная информация:

    • Допускаются дети от 3 лет, в каждой лодке есть инструктор-спасатель, в процессе сплава лодки не переворачиваются и вы не окажетесь в горной реке, не по своему желанию.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человекДля группы 7-11 человек
    Стандартное предложение
    €190
    €290

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Сплав
    • Обед и завтрак – 40 евро (с взрослого), 30 евро (дети 3-12 лет).
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности в 07:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности в 07:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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