По договоренности в 07:00

Что вас ожидает:

Активный отдых на лоне дикой природы

Сам рафтинг проводится на севере Черногории в окружении потрясающей природы — густые дикие леса, горы, бурные реки. Начинаем нашу поездку рано утром, нам предстоит проехать всю страну с севера на юг через главные города Цетинье, Подгорица, Никшич, Плужине.

По пути будут технические остановки и с красивыми пейзажами. Одна из них — фотопауза на платине Мратинье, тут мы кормим форель в реке Пиве. По приезду в кемпинг нас ждёт завтрак на берегу реки. Тут только настоящая деревенская еда, сушеное мясо из подвалов, каймак (масло) и сыр сделанный своими руками, чай из трав, кофе.

Позавтракав проходим инструктаж, одеваем гидрокостюмы, каски и едем на место сплава. Лодка рассчитана на 8-10 человек, минимум 5-6 человек. Если вас меньше, то сплавляемся с вместе с другими туристами. Сам сплав занимает 2.5 часа, вам предстоит пройти 23 порога, будет высадка на Боснийском берегу реки среди множества водопадов.

К обеду возвращаемся обратно в ресторан на реке. Здесь нас ждёт чудо черногорской кухни — «Ягнятина из под сача». Это еда местных пастухов с незапамятных времен. На выбор можно взять и свежую форель на гриле. Так же в обед входит салат, мясная чорба (густая похлебка), чай или кофе. После обеда нас ждёт обратная дорога до Будвы с 16:00 до 19:30.

Важная информация: