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Гордость озера — розовый пеликан

Обычно все групповые туры возят в поселок Вирпазар, потому что он ближе к Будве и там можно припарковаться большому автобусу, но вы не увидите там такого разнообразия растений, животных и пернатых обитающих на озере. Наша же дорога будет лежать в противоположную часть озера — посёлок Река Црноевича. По пути нам часто встречаются «Корнячи» — по сербски черепаха. Выезжаем утром в 8-9 часов утра и поднимаемся в горы над Будвой. Фотопауза 10-15 мин.

Река Црноевича и плантации лилий и кувшинок

Проезжаем столицу Цетинье и сворачиваем с магистрали на узкую дорожку спуск к озеру. По приезду в поселок Река Црноевича мы прогуляемся по набережной и посетим дом правителя Черногории Петра I Негоша. Много интересного из жизни этой фамилии я расскажу по пути. На берегу нас ждёт капитан Педжо, прокатит на лодке по озеру или на кораблике для больших групп. Первый час водного пути будет пролегать по самой реке Црноевича, а затем мы вплывем в акваторию озера и сделаем остановку для купания. По пути нас будут окружать плантации лилий и кувшинок. Все дамы на нашем небольшом судне обязательно получают лилию от капитана. Фотолюбители смогут запечатлеть прекрасные пейзажи, диких птиц и зверей. Мужчины смогут попробовать Скадарский орех, его называют «Черногорской виагрой». Аккуратно заглянем в гнездо к Кармарану — это самая часто встречающаяся птица на озере.

Жабляк Црноевича

Если взять лодку на 3 часа, то можно дойти до крепости «Жабляк Црноевича» — первой столицы Черногории. Турки были большими шутниками, поэтому над входом в крепость сделали отверстие, откуда любовно поливали атакующих кипящим маслом. Вернувшись на берег отправимся дальше на машине в самое знаменитое и видовое место озера обзорную точку «Павлова страна».

Винное хозяйство семьи Шофранац и Липская пещера

Затем едем в винное хозяйство к семье Шофранац, их фамилия сотни лет занимается производством вина, ракии и ликеров, поэтому в подвалах вы увидите множество дипломов полученных на сельскохозяйственных выставках. После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито. Что немаловажно, Божо и Невенка Шофранац хорошие добрые простые люди работающие на земле и очень отличаются от «коммерсантов» — продавцов вина на побережье. Они продают только то, что сделали сами и отвечают за качество. В хорошем настроении после дегустации едем в близлежащий ресторан рыбный или мясной по выбору. Рестораны в горах выгодно отличаются ценой и качеством еды от прибрежных, где все рассчитано на туристический поток. Попробуем местные специалитеты — жареного угря, карпа, форель, Негушский пршут, «Ягнятина из под сача» и многое другое. Все черногорские виноградники находятся вокруг озера, поэтому в любом заведении вам будет предложено несколько видов домашнего вина и ракии.

На обратном пути мы делаем паузу в Липской пещере. Внутри нас ждёт множество сталактитов и причудливые узоры на каменных стенах. Не забудьте взять с собой куртки — температура в пещере круглосуточно плюс 10 градусов. После пещеры отправляемся в обратную сторону на побережье.

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