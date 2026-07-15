Вы пройдете по мощеным улочкам Котора и увидите все его знаковые места, насладитесь невероятными видами на Скадарское озеро и Боко-Которскую бухту, исследуете увлекательный подземный мир карстовой пещеры и услышите самое интересное о местной жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древние Котор и Цетинье

Наше путешествие начнется в Старом Которе — вы погуляете по узким улочкам, посетите соборы святого Трифона, Николая Чудотворца и узнаете историю Блаженной Озаны. Далее отправитесь по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории — Цетинье. По пути насладитесь лучшими видами на Которскую бухту и сделаете остановку в живописной деревне, чтобы продегустировать знаменитый негушский пршут и сыр. В Цетинье зайдете в монастырь XV века и рассмотрите православные святыни.

Скадарское озеро и карстовое сердце Черногории

Во второй части экскурсии вы посетите национальный парк Скадарское озеро, где поплаваете на лодочке и, не покидая Черногории, погрузитесь в захватывающий мир Амазонки! Следующее приключение — карстовая Липская пещера, которая впечатлит вас удивительной системой подземных коридоров, туннелей и залов. Я расскажу о происхождении сталактитов, сталагмитов и поясню, почему температура в пещере — всего 8-12 градусов.

Организационные детали