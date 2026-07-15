Скадарское озеро, Липская пещера, живописный Котор и древний Цетинье на авто-пешеходной экскурсии
Вы пройдете по мощеным улочкам Котора и увидите все его знаковые места, насладитесь невероятными видами на Скадарское озеро и Боко-Которскую бухту, исследуете увлекательный подземный мир карстовой пещеры и услышите самое интересное о местной жизни.
Наше путешествие начнется в Старом Которе — вы погуляете по узким улочкам, посетите соборы святого Трифона, Николая Чудотворца и узнаете историю Блаженной Озаны. Далее отправитесь по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории — Цетинье. По пути насладитесь лучшими видами на Которскую бухту и сделаете остановку в живописной деревне, чтобы продегустировать знаменитый негушский пршут и сыр. В Цетинье зайдете в монастырь XV века и рассмотрите православные святыни.
Скадарское озеро и карстовое сердце Черногории
Во второй части экскурсии вы посетите национальный парк Скадарское озеро, где поплаваете на лодочке и, не покидая Черногории, погрузитесь в захватывающий мир Амазонки! Следующее приключение — карстовая Липская пещера, которая впечатлит вас удивительной системой подземных коридоров, туннелей и залов. Я расскажу о происхождении сталактитов, сталагмитов и поясню, почему температура в пещере — всего 8-12 градусов.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault Espace 5-го поколения
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
В стоимость не включены: билеты в парк — €5, лодка на озере — от €60 в час (по желанию), тур по пещере — €16,90 взрослые, €8,90 дети от до 15 лет, €2 дети до 5 лет, еда и напитки
Для посещения пещеры возьмите с собой легкую куртку
Маршрут может быть скорректирован по просьбе путешественников, из-за погодных условий и времени года
Во время поездки предусмотрены многочисленные фотопаузы и перерыв на обед
Стоимость указана при выезде из Будвы, Бечичи и Рафаиловичей. Если забирать вас из другого города, цена может немного измениться — в зависимости от места старта
Экскурсию можно провести для компании до 6 человек. Доплата за каждого дополнительного участника сверх 4 — €30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1000 туристов
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения.
Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия.
Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Константин
Огромное спасибо Олегу за содержательные и интересные экскурсии!!! Понравилось абсолютно ВСЕ! Ненавязчивая манера общения, хороший стиль вождения и удобный, чистый автомобиль с непрокуренным салоном. Ну и конечно отдельно сами программы читать дальшеуменьшить
экскурсий. В Черногории не первый раз и вроде бывал в тех местах, где проходили сами экскурсии но. Было действительно интересно, информативно и очень красиво. Очень! Олег хорошо знает историю страны. В подробностях может рассказать многие исторические факты, где то пофилософствовать, где то порассуждать на тему а если бы. Все это в непринужденной манере без спешки с учетом моих пожеланий и конечно с акцентом на красоты. Несмотря на продолжительные по времени поездки, совсем не ощущается усталость. Страна компактная с живописной природой и множеством интересных мелочей. Главное не пропустить их. Фото не передает всей красоты которую НУЖНО увидеть. Еще раз СПАСИБО Олегу за массу положительных эмоций полученных в процессе поездок!
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ЕЛЕНА
Добрый вечер, дорогие друзья-путешественники! До сих пор нахожусь под впечатлением от Монтенегро и конечно от экскурсии- Вся Черногория с гидом Олегом. Я 3-й раз в этой замечательной стране и каждый раз читать дальшеуменьшить
узнаю что-то новое, хочется залезть в исторические книги, окунутся в в ту или иную эпоху. Понимаю, что при всём желании Олегу трудно рассказать всё интересное и показать, но ему много удалось. И пещеры, и Скадарское озеро, и Цетинье- приложиться к мощам в монастыре, и увидеть как готовится пршут и полакомиться, и спуситься минуя 25 поворотов на 180° с высоты птичьего полёта в Боко-Которскую бухту, походить по улочкам, где история на каждом шагу и обо всём Олег не уставал рассказывать. Мне было интересно, я не устала, конечно информации много, но всё органично сложилось в течение целого дня. Олег, Огромное Вам СПАСИБО. Классно! Здоровья Вам и Вашим родным! Рекомендую, не пожалеете!
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Д
Даниил
Олег — отличный экскурсовод, всегда шёл на встречу и учитывал наши пожелания как по организации экскурсии, так и по её маршруту. Экскурсия осталась самым большим и приятным впечатлением от всего отпуска для всех нас. Спасибо!
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A
Anton
Замечательная экскурсия! Отлично провели время всей семьей. Дочь была в восторге от катания на лодке. Липская пещера поразила своей красотой, дегустация сыра и пршута в деревне Негуши отлично вписывается в читать дальшеуменьшить
маршрут. Гид Олег профессионал своего дела, отлично преподносит исторические факты и может ответить на любой вопрос касающийся местной жизни. На протяжении всей дороги мы чувствовали себя в безопасности, несмотря на очень узкие дороги и серпантины. Есть возможность вносить корректировки в маршрут, жена прокатилась на зиплайне возле деревни Негуши. Однозначно рекомендую данную экскурсию с гидом Олегом!
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E
Elena
Экскурсия замечательная. Узнали и увидели много интересных, красивых мест. Пещера потрясла своей красотой и загадочностью. Гид Олег пунктуальный, внимательный, профессиональный. Знает своё дело, рассказывает лаконично, доступно, интересно. Прислушивался ко всем нашим просьбам и пожеланиям. Рекомендую всем кто хочет узнать как можно больше про Черногорию за короткое время.
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А
Антон
Замечательная экскурсия! Олег настоящий профессионал! Грамотно построенный маршрут, отличное знание истории Черногории и других стран бывшей Югославии. Олег, я думаю, сможет ответить на подавляющее большинство ваших вопросов об истории и настоящем Черногории! Рекомендую!