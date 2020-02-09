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Скадарское озеро, Липская пещера, живописный Котор и древний Цетинье на авто-пешеходной экскурсии

Олег
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Олег – ваш гид
Вы пройдете по мощеным улочкам Котора и увидите все его знаковые места, насладитесь невероятными видами на Скадарское озеро и Боко-Которскую бухту, исследуете увлекательный подземный мир карстовой пещеры и услышите самое интересное о местной жизни.
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!

Что вас ожидает

Древние Котор и Цетинье
Наше путешествие начнется в Старом Которе — вы погуляете по узким улочкам, посетите соборы святого Трифона, Николая Чудотворца и узнаете историю Блаженной Озаны. Далее отправитесь по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории — Цетинье. По пути насладитесь лучшими видами на Которскую бухту и сделаете остановку в живописной деревне, чтобы продегустировать знаменитый негушский пршут и сыр. В Цетинье зайдете в монастырь XV века и рассмотрите православные святыни.

Скадарское озеро и карстовое сердце Черногории
Во второй части экскурсии вы посетите национальный парк Скадарское озеро, где поплаваете на лодочке и, не покидая Черногории, погрузитесь в захватывающий мир Амазонки! Следующее приключение — карстовая Липская пещера, которая впечатлит вас удивительной системой подземных коридоров, туннелей и залов. Я расскажу о происхождении сталактитов, сталагмитов и поясню, почему температура в пещере — всего 8-12 градусов.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не включены: билеты в парк — 4 евро, лодка на озере — 25 евро в час (по желанию), тур по пещере — 10,90 евро взрослые, 6,90 евро дети (5-15 лет), еда и напитки.
  • Для посещения пещеры возьмите с собой легкую куртку.
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!
Монтенегро по максимуму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Олег настоящий профессионал! Грамотно построенный маршрут, отличное знание истории Черногории и других стран бывшей Югославии. Олег, я думаю, сможет ответить на подавляющее большинство ваших вопросов об истории и настоящем Черногории! Рекомендую!

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