1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Херцег-Нови
Увидеть чуть больше, чем основные достопримечательности города
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
60€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Посетить летнюю резиденцию президента Югославии и узнать больше о харизматичном лидере страны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Отправиться на поиски артефактов и архитектурных деталей с кандидатом наук
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
70€60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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- EElena30 марта 2024Если вы хотите ни стандартную экскурсии,это к Ксении. Она,,болеет,, своей работой. Расскажет вам о том,что вы возможно больше ни где не
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Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
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