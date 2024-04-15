Пешие экскурсии-прогулки в Херцеге-Нови с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €54, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Херцег-Нови
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тайны Херцег-Нови
Увидеть чуть больше, чем основные достопримечательности города
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6054 за всё до 4 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Посетить летнюю резиденцию президента Югославии и узнать больше о харизматичном лидере страны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Херцег-Нови
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Отправиться на поиски артефактов и архитектурных деталей с кандидатом наук
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
7060 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexey
    15 апреля 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения – классная! Приятная, образованная, очень знающая, при этом – умеющая рассказать то, что стоит человеку рассказать, чтобы он смог
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    на экскурсии совершить свое открытие. Хочет Ксения, чтобы ты понял, открыл для себя, почему тут все такое как есть, каким образом за века и за счет чего сложилось то, что можно назвать Херцегновской душой. К этому я и прикоснулся, почувствовал, что оно тоже есть и благодаря Ксении немного заглянул в то, что это и как оно живет. Это впечатляет! Мне очень понравилось.

  • E
    Elena
    30 марта 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Если вы хотите ни стандартную экскурсии,это к Ксении. Она,,болеет,, своей работой. Расскажет вам о том,что вы возможно больше ни где не
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    услышите и конечно покажет ни стандартные места во время экскурсии. Пройдете по улочкам, узнаете про гербы и адмиралов, про железную дорогу и дом Кустурицы…. Узнаете о фортах,о новых и старых архитектурных памятниках. ВАУ!!!В общем МНОГО!!! И вам захочется с этим замечательным человеком провести ещё больше времени и узнать ещё и ещё. Спасибо Ксении. Советую всё экскурсии которые она проводит Ксения ходит в музеи исторические факты подтверждает и не придумывает. Спасибо!!!

    Если вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к Ксении
  • V
    Valentina
    4 марта 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Я в восторге от экскурсии! Видно, что человек в стране долго, прекрасно разбирается в деталях и делает все с душой.
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    Легкий язык в сочетание с отличным, глубоким знанием материала. Просто супер! Мы заходили в такие классные места, видели такие необычные достопримечательности! Честно говоря, даже и не ожидала что город может быть настолько интересен. В общем, эту экскурсию и гида однозначно рекомендую) Вы точно получите приятные впечатления) Спасибо большое! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 80 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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