Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови

Провела экскурсии для 29 туристов

читать дальше сказать, выросла на Балканах, знаю всё изнутри. Расскажу неожиданные факты и покажу самые разные места в стране: топовые достопримечательности, места, скрытые от глаз массового туриста, самобытную жизнь черногорцев, а также современные локации. Гарантирую приятные впечатления!

Приветствую вас в Черногории! Я — гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно