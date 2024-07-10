Экскурсия по архитектуре Черногории позволит вам увидеть венецианские и римские виллы, иллирийские постройки, югославские дворцы и палаццо местных правителей.
Вы узнаете, как архитекторы удовлетворяли капризы заказчиков и какие архитектурные детали являются говорящими.
Поймёте, как взаимодействовали власть и архитектура, и какие методы использовались придворными архитекторами. Посещение музеев оплачивается дополнительно. Трансфер из Херцег-Нови бесплатный, стоимость для других городов уточняйте с гидом
Вы узнаете, как архитекторы удовлетворяли капризы заказчиков и какие архитектурные детали являются говорящими.
Поймёте, как взаимодействовали власть и архитектура, и какие методы использовались придворными архитекторами. Посещение музеев оплачивается дополнительно. Трансфер из Херцег-Нови бесплатный, стоимость для других городов уточняйте с гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Исторические факты и легенды
- 👑 Узнайте о жизни черногорских правителей
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🎟️ Возможность посетить музеи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Венецианские виллы
- Римские виллы
- Иллирийские постройки
- Югославские дворцы
- Палаццо местных правителей
Описание экскурсии
Вы увидите венецианские и римские виллы, иллирийские постройки, югославские «дворцы» и палаццо местных правителей. Поймёте, как архитекторы удовлетворяют капризы заказчиков и какие архитектурные детали являются «говорящими».
Я покажу, где отдыхали черногорские правители и научу вас «читать» гербы властителей средневековых городов. Обязательно расскажу и о людях: черногорских королях, аристократах и их взаимоотношениях.
Вы узнаете:
- как взаимодействовали власть и архитектура
- какие методы использовались «придворными» архитекторами
- какова структура черногорского города
- какие правила должны были соблюдать архитекторы при власти
Организационные детали
- Поездка проходит на Volkswagen Touran
- Экскурсия может начаться из любого города Черногории. Трансфер из Херцег-Нови бесплатный, стоимость для других городов уточняйте в переписке с гидом
- Посещение музеев оплачивается дополнительно (по желанию): 3–8 евро за каждый
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом городе Черногории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови
Провела экскурсии для 29 туристов
Приветствую вас в Черногории! Я — гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можноЗадать вопрос
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