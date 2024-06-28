1 чел.
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скидка
24%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: памятники, музеи и архитектура
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Сегодня в 08:30
7 июля в 08:00
70€53 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Херцег-Нови: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Экскурсия по Херцег-Нови в дружеской атмосфере. Узнайте тайны города, его историю и неочевидные локации. Подходит для всех, кто хочет узнать город лучше
Начало: В центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
30€21 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий28 июня 2024Великолепная экскурсия! Наша группа была разнообразна, от 7 до 60 лет и понравилось всем. Было очень интересно находить любопытные детали,
- ААнна20 июня 2024Спасибо Ксении за живой рассказ, прекрасное знание истории и любовь к этому месту. Очень рекомендую!
- ММария18 июня 2024Очень понравилась экскурсия, которую, действительно, можно назвать прогулкой. Интересно, увлекательно, без нудной информации, а даже больше, как квест: мы искали
- ММихаил17 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Понравилось! Спасибо, Егор!
- ЯЯна16 июня 2024Это была любовь с первого взгляда! Ксения рассказала и показала Херцег-Нови так, что не хотелось уезжать! Знания Ксении очаровывают - Вам
- ННаталья9 июня 2024Ксения-потрясающий экскурсовод,интеллигентная и разносторонняя,очень много всего знает,доступно преподносит информацию,отвечает «на дополнительные вопросы»))и просто,было очень интересно!! время на экскурсии пролетело незаметно!! От души благодарю💐
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На выходные»
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