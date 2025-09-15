Водная прогулка
Прогулка под парусом
Вас ждёт увлекательное путешествие на парусной яхте по Боко-Которскому заливу. Откройте для себя Черногорию с воды и попробуйте управлять яхтой
Начало: В марине Lazure
15 сен в 10:30
16 сен в 10:30
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
18 сен в 08:00
20 сен в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
