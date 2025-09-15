Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 6 часов 11 отзывов Водная прогулка Прогулка под парусом Вас ждёт увлекательное путешествие на парусной яхте по Боко-Которскому заливу. Откройте для себя Черногорию с воды и попробуйте управлять яхтой Начало: В марине Lazure €550 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами €230 за всё до 4 чел. На машине 12 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии €450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Херцега-Нови

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 21 ⭐ отзыв, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь