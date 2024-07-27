Однодневные – экскурсии в Херцеге-Нови

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €155, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
155 за всё до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
На машине
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Погрузитесь в историю Черногории, посетив дворцы Негоша и короля Николы, Музей денег и дегустацию сыра и пршута. Узнайте о правителях и их жизни
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
250213 за всё до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 июля 2024
    Боко-Которская бухта на ладошке
    Большое спасибо Ирине, мы были в полном восторге!!!
  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • А
    Алексей
    25 февраля 2024
    Боко-Которская бухта на ладошке
    Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
    Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке доЗдравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке доЗдравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке доЗдравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке доЗдравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке доЗдравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке доЗдравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до
  • A
    Anna
    7 декабря 2023
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
    читать дальше

    это очень здорово. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на страну при таких экскурсиях. Хочу еще поблагодарить за то, что программу адаптировали под нас. Будущим туристам от души рекомендую Ксению!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
  2. Боко-Которская бухта на ладошке
  3. Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
  4. Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пивское озеро
  3. Дурмитор
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в августе 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 315 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 4 ⭐ отзыва, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам