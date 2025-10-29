читать дальше

Человек влюбленный в свою страну. Поездка нам очень понравилась! Посмотрели самые популярные места, которые можно посетить за один день. Шикарные виды, которые невозможно передать ни одной камерой! Отлично отработанный маршрут, необходимая информация от гида и дополнительные остановки в "секретных" местах. Потрясающие виды Которской бухты и Скадарского озера,просто незабываемы. Очень приятно и познавательно было слушать и общаться с нашим гидом Иваном, остались только приятные впечатления! Было не скучно, понятно, интересно и не утомительно! Иван очень тактичный, знающий материал, обладающий приятным грамотным языком. С радостью порекомендую Ивана как прекрасного гида. Отдельное спасибо за помощь,ценные советы в проведении нашего отдыха!