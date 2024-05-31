читать дальше черногорцев. Особенно это ценно,когда рассказчик-коренной житель, влюблённый в свою страну. Ну и приятным дополнением был вкуснейший обед с традиционными угощениями. Всё отдично

Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере