1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
«Такой, как в Черногории, концентрации природных красот на столь малой территории тяжело найти где бы то ни было ещё в мире»
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
«Серпантин, поднимающийся от Котора до вершины горы Ловчен, является одной из достопримечательностей Боки Которской»
8 июля в 12:00
9 июля в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий31 мая 2024Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
- ММихаил30 сентября 2022Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере
- NNatalja6 августа 2022Мы провели чудесный день в компании Ивана! Как здорово посмотреть на незнакомую страну глазами её жителя, узнать о традициях и
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в июле 2024
Сейчас в Которе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 320. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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