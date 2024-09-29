Тайны Херцег-Нови (из Котора)

Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора на индивидуальной экскурсии. Узнайте тайны старых башен и истории о русских, устроивших пожар. Подходит для всех
Экскурсия по Херцег-Нови без суеты и в дружеской атмосфере.

Вы увидите знаменитую башню Сат Кулу, внушительную крепость Форте Маре, прекрасную площадь Белависта и парк экзотических деревьев.

Узнаете, как появился Херцег-Нови, какие тайны
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хранят башни старой крепости, почему Бока - особое место в Черногории, как русские устроили пожар и чем это обернулось, а также чем император Франц Иосиф помог городу.

Услышите историю лучшего спортсмена Австро-Венгерской империи, узнаете о писателе, который не умел читать, увидите призрак отеля и рассмотрите архитектурные детали зданий.

Прогулка по средневековым улочкам и секреты старых палаццо помогут взглянуть на город глазами коренных жителей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Ключевые достопримечательности
  • 🕵️‍♂️ Неочевидные локации
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🚶‍♂️ Прогулка по средневековым улочкам
    • Тайны Херцег-Нови (из Котора)
    Тайны Херцег-Нови (из Котора)
    Тайны Херцег-Нови (из Котора)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Сат Кула
  • Форте Маре
  • Белависта
  • Парк экзотических деревьев

    • Описание экскурсии

    Увидите ключевые достопримечательности:

    • Знаменитую башню Сат Кулу
    • Внушительную крепость Форте Маре
    • Прекрасную площадь Белависта
    • Парк экзотических деревьев, которые привозили в город капитаны дальнего плавания

    И многое другое!

    Вы узнаете:

    • Как появился Херцег-Нови
    • Какие тайны хранят башни старой крепости
    • Почему Бока — особое место в Черногории
    • Как русские устроили в Херцег-Нови пожар и чем это обернулось
    • Чем император Франц Иосиф помог городу

    А также:

    • Услышите историю лучшего спортсмена Австро-Венгерской империи
    • Узнаете о писателе, который не умел читать
    • Увидите призрак отеля
    • Рассмотрите архитектурные детали зданий
    • Проникнете в секреты старых палаццо
    • Прогуляетесь по средневековым улочкам и взглянете на город глазами коренных жителей

    Кому подойдёт экскурсия

    Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Однако прогулка подойдёт и искушенным путешественникам, а также местным жителям, которые хотят лучше узнать город — я адаптирую маршрут под запрос.

    Организационные детали

    • Мы забираем вас на машине по удобному адресу, по дороге вас ожидают красивые виды. По Херцег-Нови гуляем пешком
    • Экскурсия возможна с детьми любого возраста, но лучше без коляски — мы будем спускаться/подниматься по лестницам
    • Экскурсия не предполагает осмотра крепости внутри. Но если вы захотите в неё попасть, входные билеты оплачиваются дополнительно — для себя и для гида. Стоимость — 4€ за человека
    • Экскурсию возможно продлить и дополнить осмотром достопримечательностей в окрестностях Херцег-Нови, условия уточняйте
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команд

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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