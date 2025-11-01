Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Тивате
Индивидуальная фотосессия в Тивате - это возможность запечатлеть уникальные моменты на фоне роскошных яхт и живописных пейзажей Porto Montenegro
Начало: У кофейни Kafeterija Porto
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древних легенд до жизни миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Тивата, где история встречается с современностью. Узнайте о дворце Буча и насладитесь видами Боко-Которского залива
Начало: В центре города
3 ноя в 10:30
10 ноя в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Тивату
Черногория - это море, яхты и история. Прогулка по Тивату подарит вам не только красивые фото, но и новые знания о стране и её культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€200 за всё до 5 чел.
