Мои заказы

От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате

Погрузитесь в атмосферу Тивата, где история встречается с современностью. Узнайте о дворце Буча и насладитесь видами Боко-Которского залива
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по Тивату, где старинные легенды переплетаются с современной роскошью.

Участники смогут посетить дворец семьи Буча, где скрываются тайны прошлого, и пройтись по набережной Пине, наслаждаясь видами залива. Завершит путешествие посещение Порто Монтенегро, одного из самых престижных курортов Адриатики.

Экскурсия позволяет ощутить контраст между спокойствием старого города и динамикой современной жизни

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть дворец Буча
  • 🌴 Прогулка по набережной Пине
  • 🛥️ Посетить Порто Монтенегро
  • 📜 Узнать историю Тивата
  • 🌊 Насладиться видами залива
От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате© Ксения
От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате© Ксения
От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате© Ксения
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Дворец семьи Буча
  • Набережная Пине
  • Порто Монтенегро

Описание экскурсии

Загородный дворец семьи Буча — окно в историю

Знатный род Буча оказал влияние на Тиват в эпоху Венецианской республики. Его загородный дворец — одно из самых старых зданий города. Мы заглянем во двор, рассмотрим исторические фасады и узнаем, какие тайны скрывают эти стены. При желании зайдём внутрь, чтобы осмотреть этнографическую выставку и художественную галерею.

Романтичная набережная Пине

На набережной мы полюбуемся видами Боко-Которского залива. Вы услышите, как летняя резиденция аристократов 15–18 веков превратилась в современный престижный курорт и что было в Тивате во времена Югославии.

Порто Монтенегро — одна из самых роскошных марин Адриатики

Когда-то здесь был ремонтный завод, а теперь — курорт мирового уровня и марина для дорогих яхт. Пройдём по стильным улочкам, рассматривая бутики, рестораны и дизайнерские отели. Мы расскажем, как проект Порто Монтенегро изменил облик и жизнь города.

Организационные детали

  • Дополнительно (по желанию) оплачивается вход во дворец Буча — €5 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Тивате
Провели экскурсии для 294 туристов
Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно
читать дальше

сказать, выросла на Балканах, знаю всё изнутри. Расскажу неожиданные факты и покажу самые разные места в стране: топовые достопримечательности, места, скрытые от глаз массового туриста, самобытную жизнь черногорцев, а также современные локации. Со мной в команде работает Александр, лицензированный гид в Черногории. Он живёт в стране с 1996 года, проводит экскурсии на автомобиле и пешком. Специализируется на истории, знает интересные места и уникальные локации. Гарантируем приятные впечатления!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Тивата

Похожие экскурсии из Тивата

Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Тиват - три лица приморского города
На машине
2.5 часа
-
15%
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€136€160 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
На машине
5.5 часов
-
15%
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты
Увлекательное путешествие по средневековым городам Котор и Пераст с погружением в историю и культурные традиции Черногории
Начало: В Тивате или Которе
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€221€260 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тивате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тивате