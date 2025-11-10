Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по Тивату, где старинные легенды переплетаются с современной роскошью. Участники смогут посетить дворец семьи Буча, где скрываются тайны прошлого, и пройтись по набережной Пине, наслаждаясь видами залива. Завершит путешествие посещение Порто Монтенегро, одного из самых престижных курортов Адриатики. Экскурсия позволяет ощутить контраст между спокойствием старого города и динамикой современной жизни

Описание экскурсии

Загородный дворец семьи Буча — окно в историю

Знатный род Буча оказал влияние на Тиват в эпоху Венецианской республики. Его загородный дворец — одно из самых старых зданий города. Мы заглянем во двор, рассмотрим исторические фасады и узнаем, какие тайны скрывают эти стены. При желании зайдём внутрь, чтобы осмотреть этнографическую выставку и художественную галерею.

Романтичная набережная Пине

На набережной мы полюбуемся видами Боко-Которского залива. Вы услышите, как летняя резиденция аристократов 15–18 веков превратилась в современный престижный курорт и что было в Тивате во времена Югославии.

Порто Монтенегро — одна из самых роскошных марин Адриатики

Когда-то здесь был ремонтный завод, а теперь — курорт мирового уровня и марина для дорогих яхт. Пройдём по стильным улочкам, рассматривая бутики, рестораны и дизайнерские отели. Мы расскажем, как проект Порто Монтенегро изменил облик и жизнь города.

