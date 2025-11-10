От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по Тивату, где старинные легенды переплетаются с современной роскошью.
Участники смогут посетить дворец семьи Буча, где скрываются тайны прошлого, и пройтись по набережной Пине, наслаждаясь видами залива. Завершит путешествие посещение Порто Монтенегро, одного из самых престижных курортов Адриатики.
Экскурсия позволяет ощутить контраст между спокойствием старого города и динамикой современной жизни
Знатный род Буча оказал влияние на Тиват в эпоху Венецианской республики. Его загородный дворец — одно из самых старых зданий города. Мы заглянем во двор, рассмотрим исторические фасады и узнаем, какие тайны скрывают эти стены. При желании зайдём внутрь, чтобы осмотреть этнографическую выставку и художественную галерею.
Романтичная набережная Пине
На набережной мы полюбуемся видами Боко-Которского залива. Вы услышите, как летняя резиденция аристократов 15–18 веков превратилась в современный престижный курорт и что было в Тивате во времена Югославии.
Порто Монтенегро — одна из самых роскошных марин Адриатики
Когда-то здесь был ремонтный завод, а теперь — курорт мирового уровня и марина для дорогих яхт. Пройдём по стильным улочкам, рассматривая бутики, рестораны и дизайнерские отели. Мы расскажем, как проект Порто Монтенегро изменил облик и жизнь города.
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачивается вход во дворец Буча — €5 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Тивате
Провели экскурсии для 294 туристов
Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно читать дальше
сказать, выросла на Балканах, знаю всё изнутри.
Расскажу неожиданные факты и покажу самые разные места в стране: топовые достопримечательности, места, скрытые от глаз массового туриста, самобытную жизнь черногорцев, а также современные локации.
Со мной в команде работает Александр, лицензированный гид в Черногории. Он живёт в стране с 1996 года, проводит экскурсии на автомобиле и пешком. Специализируется на истории, знает интересные места и уникальные локации.
Гарантируем приятные впечатления!