Пешие экскурсии-прогулки в Сантьяго с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сантьяго на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Контрасты Сантьяго: история и современность
Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погулять по центру города, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 8 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Начать знакомство с Чили с осмотра его столицы
7 мар в 09:00
8 мар в 15:00
$179 за всё до 6 чел.
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
10 мар в 09:30
17 мар в 09:30
от $35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Пешеходные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Контрасты Сантьяго: история и современность
  2. Я шагаю по Сантьяго
  3. Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в марте 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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