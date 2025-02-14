5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погулять по центру города, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Начать знакомство с Чили с осмотра его столицы
7 мар в 09:00
8 мар в 15:00
$179 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
10 мар в 09:30
17 мар в 09:30
от $35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавид14 февраля 2025Мария прекрасный гид! Всё прошло на одном дыхании. Места показаны, истории рассказаны, вопросы отвечены. Самые искренние рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в марте 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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