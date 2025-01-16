Индивидуальная
до 3 чел.
Сантьяго - первая встреча
Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
20 мар в 09:30
21 мар в 09:30
$435 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 08:00
18 мар в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Погрузитесь в атмосферу Сантьяго с коренным жителем, знающим русский язык. Откройте все грани столицы Чили: историческую, современную и исконно-народную
17 мар в 12:30
24 мар в 09:30
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения16 января 2025Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
- ООльга16 декабря 2024Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
- ААнастасия26 августа 2024Я очень рада, что начала знакомство с Чили и Сантьяго с экскурсии с Маратом:) Благодаря этой экскурсии, можно почувствовать себя в
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в марте 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 615. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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