Отправляйтесь в незабываемое путешествие в самое сердце Чили, в живописные долины Касабланка и Куракави, где вас ждёт настоящее погружение в мир чилийских вин. Мы продегустируем лучшие образцы, созданные с любовью
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным долинам Касабланка и Куракави! Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность насладиться великолепием чилийской природы, погрузиться в богатую культуру и традиции страны. Вас ждёт знакомство с уникальными винодельнями, где вы окунётесь в мир чилийского вина. Узнаете секреты производства, познакомитесь с историей и разнообразием сортов винограда. Откроете для себя, почему именно в Чили производится большая часть мирового Карменера и почему белые вина из Касабланки славятся своим исключительным качеством. В ходе экскурсии вы сможете посетить сразу две уникальных винодельни, где на одной из них вас ожидает изысканный обед в ресторане с красивыми видами и мелодичным пением птиц. А для любителей сладкого — посещение семейного шоколадного бутика, где вы насладитесь дегустацией премиального шоколада с необычными начинками, такими, например, как перец чили, медовая горчица, мандарин и другие (всего их около 100 видов). И, конечно же, три бокала превосходного чилийского вина, идеально дополняющих вкусовую палитру шоколада. Эта экскурсия — это не только гастрономическое удовольствие, но и возможность познакомиться с удивительной чилийской природой, богатыми традициями и культурой. Приготовьтесь к ярким впечатлениям, незабываемым моментам и самому настоящему гастрономическому приключению! Важная информация:
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla. Есть детское кресло — пожалуйста, заранее сообщите о его необходимости.
- Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты.
- Дополнительно оплачивается в начале экскурсии наличными: дегустация в шоколадном бутике — 20000 CLP за человека, туры с дегустацией на винодельнях — от 35000 CLP за человека. Точную стоимость уточняйте в переписке.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Обед на винодельне: средний чек — 40000-45000 CLP за человека.
- Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали уточняйте в переписке.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор.
- Наденьте удобную обувь.
- Не забудьте про фотоаппарат!
По вторникам-субботам, выезд с утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семейный шоколадный бутик
- 2 винодельни
- Ресторан на винодельне
Что включено
- Услуги гида-переводчика
- Транспорт
- Платные дороги и парковки
- Вода
Что не входит в цену
- Дегустации вин на винодельнях
- Дегустация шоколада и вина
- Питание (обед в ресторане)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Мар
Завершение: В конце экскурсии я отвезу вас в ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Мар
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам-субботам, выезд с утра.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
